देश की आधे से ज्यादा आबादी पर मंडरा रहा बड़ा खतरा! दिल्ली के कई जिलों में रेड अलर्ट, सचमुच डरा देगी ये रिपोर्ट

भारत
Gaurav Barar | Apr 23, 2026, 10:35 AM IST
1.जलवायु परिवर्तन एक 'खामोश आपदा'
भारत में जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की चेतावनी नहीं, बल्कि एक वर्तमान और घातक वास्तविकता बन चुका है. प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद (NRDC) की ताजा रिपोर्ट ने देश के बदलते पर्यावरणीय स्वरूप को एक 'खामोश आपदा' करार दिया है.
2.देश की 76 प्रतिशत आबादी खतरे में!
यह रिपोर्ट न केवल आंकड़ों का अंबार लगाती है, बल्कि उन गंभीर चुनौतियों को भी रेखांकित करती है, जो भारत की 76 प्रतिशत आबादी के जीवन और स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित कर रही हैं.
3.तेजी से बढ़ रहे हीट रिस्क के मामले
NRDC की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 57 प्रतिशत जिले वर्तमान में 'उच्च' से 'अति-उच्च' हीट रिस्क यानी गर्मी के जोखिम की श्रेणी में आते हैं. यह आंकड़ा डराने वाला है क्योंकि यह संकेत देता है कि देश का आधे से अधिक भौगोलिक क्षेत्र लू और अत्यधिक तापमान की चपेट में है.
4.लू ने ली 24,000 से अधिक लोगों की जान!
2024 के आंकड़े बताते हैं कि अकेले एक वर्ष में हीटस्ट्रोक के 44,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए. अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो 1992 से 2015 के बीच लू ने 24,000 से अधिक लोगों की जान ली है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस सदी के अंत तक लू चलने की आवृत्ति में तीन से चार गुना तक की भारी वृद्धि हो सकती है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है.
5.कंक्रीट के जंगल में तपती राजधानी
दिल्ली के लगभग 50 प्रतिशत जिले 'अति उच्च जोखिम' की श्रेणी में हैं. शहर के मध्य, उत्तर, उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में गर्मी का प्रभाव सबसे अधिक है. यहां कंक्रीट के सघन ढांचे और कम होती हरियाली के कारण दिन की तपिश रात में भी वातावरण से बाहर नहीं निकल पाती.
6.रातें ज्यादा तेजी से हो रही गर्म
रिपोर्ट का एक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि अब दिनों की तुलना में रातें अधिक तेजी से गर्म हो रही हैं, और भविष्य में रात के तापमान में 70 प्रतिशत तक की वृद्धि होने का अनुमान है. वर्ष 2025 का औसत तापमान पहले ही सामान्य से 0.28 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा चुका है, जो इसे 1901 के बाद आठवां सबसे गर्म वर्ष बनाता है.
7.हीट एक्शन प्लान पर हो रहा काम
अच्छी बात यह है कि भारत की नीतियां अब केवल कागजी सलाह तक सीमित नहीं हैं. हीट एक्शन प्लान में अब राहत से रेजिस्टेंस की ओर बदलाव देखा जा रहा है. वाराणसी, जोधपुर और ठाणे जैसे शहरों में अब वार्ड स्तर पर गर्मी के जोखिम की मैपिंग की जा रही है.
8.बनाए गए नेट-जीरो कूलिंग स्टेशन
जोधपुर में नेट-जीरो कूलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जो बाहरी तापमान को 8 से 12 डिग्री तक कम करने में सक्षम हैं. दिल्ली के कश्मीरी गेट और आनंद विहार जैसे व्यस्त बस अड्डों पर 'कूल रूफ' तकनीक अपनाई गई है. 11 राज्यों ने हीटवेव को राज्य-विशिष्ट आपदा घोषित किया है, जिससे अब सीधे राज्य आपदा मोचन निधि का उपयोग राहत कार्यों के लिए किया जा सकता है.
9.अब एक्शन का वक्त
रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि केवल अस्थायी प्याऊ या शेल्टर होम बनाने से इस आपदा का मुकाबला नहीं किया जा सकता. इसके लिए शहरी नियोजन में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है. शहरी क्षेत्रों में जलाशयों और वृक्षारोपण के नेटवर्क को पुनर्जीवित करना अनिवार्य है. ऐसी इमारतों का निर्माण करना जो बिना बिजली की खपत के प्राकृतिक रूप से ठंडी रहें. बाहर काम करने वाले मजदूरों और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए विशेष सुरक्षात्मक ढांचे तैयार करना.
10.अभी बदलाव नहीं किया तो भयंकर होंगे परिणाम!
भारत में बढ़ता तापमान केवल मौसम का मिजाज नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक चुनौती है. अगर हम आज 'ब्लू-ग्रीन' शहरी विकास की ओर नहीं मुड़े, तो यह खामोश आपदा आने वाले दशकों में सार्वजनिक स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिए अपूरणीय क्षति का कारण बनेगी.