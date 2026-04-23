देश की आधे से ज्यादा आबादी पर मंडरा रहा बड़ा खतरा! दिल्ली के कई जिलों में रेड अलर्ट, सचमुच डरा देगी ये रिपोर्ट

4 . लू ने ली 24,000 से अधिक लोगों की जान!

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2024 के आंकड़े बताते हैं कि अकेले एक वर्ष में हीटस्ट्रोक के 44,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए. अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो 1992 से 2015 के बीच लू ने 24,000 से अधिक लोगों की जान ली है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस सदी के अंत तक लू चलने की आवृत्ति में तीन से चार गुना तक की भारी वृद्धि हो सकती है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है.