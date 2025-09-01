Global Peace Index 2025: दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों में टॉप 10 में आते हैं इन Countries के नाम, जानें क्या है भारत की रैंकिंग

Numerology: पति की प्रेमिका, दोस्त और पत्नी का कॉम्बो होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, लेकिन सास-ननद की आंखों की किरकिरी भी
नितिन शर्मा | Sep 01, 2025, 08:57 AM IST
1.दुनिया के 163 देश हैं शामिल
किसी भी देश का ग्लोबल पीस इंडेक्स में टॉप में पहले नंबर पर आना उसकी स्थिरता और सामाजिक मजबूती को दिखाता है. इससे देश की प्रगति भी बढ़ती है. ग्लोबल पीस इंडेक्स में दुनिया के 163 देशों को शामिल किया गया है.
2.भारत की रैंकिंग
ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 115 है. हालांकि इस रैंकिंग पर आना भी भारत के लिए राहत भरी खबर है. इसकी वजह इससे पहले ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग इससे ज्यादा थी. इस बार इसमें 0.58 प्रतिशत की सुधार और वृद्धि हुई है.
3.163 स्वतंत्र देशों को किया गया शामिल पहले नंबर पर है आइसलैंड
ग्लोबल पीस इंडेक्स में दुनिया के 163 स्वतंत्र देशों को शामिल किया गया है. इनमें पहले नंबर पर आइसलैंड है. यह देशा 2008 से ही पहले नंबर पर बना हुआ है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, यहां का कम क्राइम रेट, आपसी भरोसे की मजबूत परंपरा और सेना की अनुपस्थिति ने इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बनाए रखा है.
4.दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं ये देश
ग्लोबल पीस इंडेक्स में दूसरे नंबर पर आयरलैंड और तीसरे पर न्यूजीलैंड हैं. यहां भी राजनीति उठा पटक बेहद कम है. इसके साथ ही क्राइम रेट भी बेहद कम है.
5.चौथा और पांचवा नंबर
ग्लोबल पीस इंडेक्स की रैंकिंग में चौथा नंबर फिनलैंड और पांचवां ऑस्ट्रिया का है. यह देश भी शांति और प्रगति के मामले में आगे हैं.
6.छठे और सांतवें नंबर पर हैं ये देश
इस रिपोर्ट में छठे नंबर पर स्विट्जरलैंड और सांतवें नंबर पर सिंगापुर है. दोनों ही देशों में काफी संख्या में बाहरी लोग हैं, जो यहां शांति से काम करते हैं.
7.8, 9 और 10 नंबर हैं ये देश
ग्लोबर पीस इंडेक्स में आंठवे नंबर पर पुर्तगाल, नौवें पर डेनमार्क और दसवें नंबर पर स्लोवेनिया शामिल हैं. इन्हें वैश्विक स्तर पर सबसे शांतिपूर्ण देशों का दर्जा मिला है.
