Global Peace Index 2025: दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों में टॉप 10 में आते हैं इन Countries के नाम, जानें क्या है भारत की रैंकिंग

ग्लोबल पीस इंडेक्स में दुनिया के 163 स्वतंत्र देशों को शामिल किया गया है. इनमें पहले नंबर पर आइसलैंड है. यह देशा 2008 से ही पहले नंबर पर बना हुआ है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, यहां का कम क्राइम रेट, आपसी भरोसे की मजबूत परंपरा और सेना की अनुपस्थिति ने इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बनाए रखा है.