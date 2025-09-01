Twitter
Numerology: पति की प्रेमिका, दोस्त और पत्नी का कॉम्बो होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, लेकिन सास-ननद की आंखों की किरकिरी भी

Global Peace Index 2025: दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों में टॉप 10 में आते हैं इन Countries के नाम, जानें क्या है भारत की रैंकिंग

Women's Health: शरीर में सूजन-कमजोरी और लूज मसल्स प्रोटीन की कमी का है संकेत, महिलाओं में दिखते हैं ये और भी लक्षण

Earthquake: अफगानिस्तान में भूकंप से 9 लोगों की मौत, दिल्ली-एनसीआर में भी महसूस हुए झटके

 54321 ग्राउंडिंग टेक्निक से स्ट्रेस-एंग्जाइटी तुरंत होगी दूर, दिमाग शांत और स्थिर होने लगेगा

देश के कई राज्यों में बारिश, 7 राज्यों में अलर्ट जारी, उत्तराखंड-हिमाचल में लैंडस्लाइड

Delhi-NCR Weather Update: आज दिल्ली-एनसीआर के शहरों में भारी बारिश का IMD का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

चेन्नई में बादल फटने के बाद पुडुचेरी में अलर्ट; भारी बारिश के पूर्वानुमान के चलते आपातकालीन सेवाएं तैयार

नौकरी के साथ भी कर सकते हैं ये 5 बिजनेस, बिल्कुल भी न करें देरी

नौकरी छोड़ बिजनेस पर लगाया दिमाग, अब हर महीने होती है 25 लाख की कमाई; आप भी ले सकते हैं सीख

Global Peace Index 2025: दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों में टॉप 10 में आते हैं इन Countries के नाम, जानें क्या है भारत की रैंकिंग

हर घर हो या देश बहुत ही शांति और सुकून से जीना चाहता है, लेकिन राजनीतिक उठा पटक और आतंकवाद के बीच कई देशों में अशांति रहती है. यह अशांति देश की प्रगति को भी प्रभावित करती है. 2025 का ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया गया है. इसमें आइसलैंड का दबदबा बना हुआ है. यह देश ग्लोबल पीस इंडेक्स में पहले नंबर पर है

नितिन शर्मा | Sep 01, 2025, 08:57 AM IST

1.दुनिया के 163 देश हैं शामिल 

दुनिया के 163 देश हैं शामिल 
1

किसी भी देश का ग्लोबल पीस इंडेक्स में टॉप में पहले नंबर पर आना उसकी स्थिरता और सामाजिक मजबूती को दिखाता है. इससे देश की प्रगति भी बढ़ती है. ग्लोबल पीस इंडेक्स में दुनिया के 163 देशों को शामिल किया गया है.

2.भारत की रैंकिंग

भारत की रैंकिंग
2

ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 115 है. हालांकि इस रैंकिंग पर आना भी भारत के लिए राहत भरी खबर है. इसकी वजह इससे पहले ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग इससे ज्यादा थी. इस बार इसमें 0.58 प्रतिशत​ की सुधार और वृद्धि हुई है.

3.163 स्वतंत्र देशों को किया गया शामिल पहले नंबर पर है आइसलैंड

163 स्वतंत्र देशों को किया गया शामिल पहले नंबर पर है आइसलैंड
3

ग्लोबल पीस इंडेक्स में दुनिया के 163 स्वतंत्र देशों को शामिल किया गया है. इनमें पहले नंबर पर आइसलैंड है. यह देशा 2008 से ही पहले नंबर पर बना हुआ है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, यहां का कम क्राइम रेट, आपसी भरोसे की मजबूत परंपरा और सेना की अनुपस्थिति ने इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बनाए रखा है.

4.दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं ये देश

दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं ये देश
4

ग्लोबल पीस इंडेक्स में दूसरे नंबर पर आयरलैंड और तीसरे पर न्यूजीलैंड हैं. यहां भी राजनीति उठा पटक बेहद कम है. इसके साथ ही क्राइम रेट भी बेहद कम है.

5.चौथा और पांचवा नंबर

चौथा और पांचवा नंबर
5

ग्लोबल पीस इंडेक्स की रैंकिंग में चौथा नंबर फिनलैंड और पांचवां ऑस्ट्रिया का है. यह​ देश भी शांति और प्रगति के मामले में आगे हैं.

6.छठे और सांतवें नंबर पर हैं ये देश

छठे और सांतवें नंबर पर हैं ये देश
6

इस रिपोर्ट में छठे नंबर पर स्विट्जरलैंड और सांतवें नंबर पर सिंगापुर है. दोनों ही देशों में काफी संख्या में बाहरी लोग हैं, जो यहां शांति से काम करते हैं.

7.8, 9 और 10 नंबर हैं ये देश

8, 9 और 10 नंबर हैं ये देश
7

ग्लोबर पीस इंडेक्स में आंठवे नंबर पर पुर्तगाल, नौवें पर डेनमार्क और दसवें नंबर पर स्लोवेनिया शामिल हैं. इन्हें वैश्विक स्तर पर सबसे शांतिपूर्ण देशों का दर्जा मिला है.

