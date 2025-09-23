क्या बांग्लादेश की सियासत पर है जमात-ए-इस्लामी का कब्ज़ा? कुछ ऐसा ही दर्शा रहे हैं समीकरण
Desi Remedy For Sugar: शुगर लेवल बैलेंस रखेंगी ये 5 आयुर्वेदिक देसी चीजें, डायबिटीज के हैं मरीज तो डाइट में कर लें शामिल
दुनिया में हर घंटे कितने लोग मरते हैं? आंकड़े जानने पर उड़ जाएंगे होश
Bihar Police: बिहार में दरोगा बनने का सुनहरा मौका, करीब 1800 पदों पर निकली SI की भर्ती, बस एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल
मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ होगा आंदोलन! गोमांस पर 0% जीएटी लगाने पर भड़के जीतू पटवारी, यहां जाने पूरा मामला
Navratri 3rd Day: नवरात्रि के तीसरे दिन ऐसे करें देवी चंद्रघंटा की पूजा, यहां जानिए पूरी विधि, बीज मंत्र से लेकर आरती तक सबकुछ
पाकिस्तान नहीं बांग्लादेश है भारत का 'दुश्मन', धोनी के कटे सिर से लेकर विराट कोहली की लड़ाई तक, ये हैं IND-BAN के 5 बड़े विवाद
क्या जेल से छूटने के बाद आजम खान बसपा करेंगे ज्वाइन? शिवपाल यादव के बयान कर दिया सब कुछ साफ
71st National Film Awards: फिल्म ‘जवान’ के लिए शाहरुख खान को मिला पहला राष्ट्रीय पुरस्कार, किया ‘सलाम नमस्ते’, दिल छू लेने वाली तस्वीरें वायरल
एशिया कप 2025 के बीच इस दिग्गज अंपायर का हुआ निधन, एक जमाने में बल्ले से मचाते थे धमाल
भारत
सुमित तिवारी | Sep 23, 2025, 08:30 PM IST
1.चीन और भारत
चीन में हर घंटे होने वाली मौतों का आंकड़ा 1,221 है, जबकि भारत की बात करें तो यह 1,069 है. इन दोनों देशों की बड़ी आबादी इसका प्रमुख कारण हो सकती है.
2.संयुक्त राज्य अमेरिका
इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर रहने वाले देश की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका हैं. यहां पर हर घंटे मरने वाले लोगों की संख्या 332 हैं.
3.नाइजीरिया
चौथे स्थान पर नाइजीरिया है, जहां हर घंटे 313 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि इंडोनेशिया लिस्ट में पांचवें नंबर पर है। इंडोनेशिया में हर घंटे 238 लोग जान गंवा देते हैं.
4.रूस
हर घंटे रूस में 198 लोग, पाकिस्तान में 181 लोग, जापान में 180 लोग जबकि ब्राजील में 167 मौतें हो जाती हैं.
5.जर्मनी
जर्मनी में हर घंटे 108, बांग्लादेश में 105, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DR Congo) में 104 और मेक्सिको में 99, इथियोपिया में यह आंकड़ा 88 है, जबकि वियतनाम में हर घंटे 78 लोग जान गंवा देते हैं.