New Year Party होने वाली है फीकी! घर बैठे न खाना मिलेगा न सामान, Swiggy-Zomato-Blinkit कोई नहीं आएगा काम, जानें वजह

न्यू ईयर ईव पर गिग इकोनमी सेक्टर में काम करने वाले डिलीवरी वर्कर्स ने ऑल इंडिया स्ट्राइक का ऐलान किया है. ये स्ट्राइक 25 दिसंबर के साथ-साथ 31 दिसंबर को भी जारी रहेगा. इस हड़ताल से फूड डिलीवरी व ई कॉमर्स सर्विसेज प्रभावित हो सकती हैं. इनमें स्विगी, ब्लिंकिट व फ्लिपकार्ट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म शामिल हैं

Pragya Bharti | Dec 26, 2025, 02:18 PM IST

1.Swiggy Zomato Blinkit Workers Strike on New Year

Swiggy Zomato Blinkit Workers Strike on New Year
1

भारत के तेजी से बढ़ते गिग सेक्टर में एक बड़ा गतिरोध पैदा हो गया है. लाखों की संख्या में काम करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स ने उत्सव के इस सीजन में काम बंद करने का फैसला किया है. इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (IFAT) और तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में यह हड़ताल आयोजित की जा रही है.  ये स्ट्राइक 25 दिसंबर को भी था और यह 25 से 31 दिसंबर, 2025 तक जारी रहने की संभावना है. इस हड़ताल से फूड डिलीवरी और ई कॉमर्स सर्विसेज प्रभावित हो सकती हैं. इनमें स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं. ऐसे में, आप न्यू ईयर ईव पर पार्टी करने के लिए घर बैठे खाना नहीं मंगवा सकते हैं. इसी के साथ आइए हम आपको इसकी असली वजह बताते हैं. 

2.नए साल पर ये सेवाएं रहेंगी बंद

नए साल पर ये सेवाएं रहेंगी बंद
2

इस विरोध प्रदर्शन का सीधा असर उन प्लेटफॉर्म्स पर पड़ेगा जो हमारी रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े हैं. स्विगी (Swiggy), जोमैटो (Zomato), अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट और जेप्टो जैसी कंपनियों के डिलीवरी पार्टनर्स हड़ताल में शामिल हैं. चूंकि 25 दिसंबर (क्रिसमस) और 31 दिसंबर (न्यू ईयर ईव) को ऑर्डर की संख्या सबसे अधिक होती है, इसलिए डिलीवरी में देरी या सेवाओं के पूरी तरह बंद होने की संभावना है.

3.गिग वर्कर्स आखिर क्यों कर रहें ऑल इंडिया स्ट्राइक?

गिग वर्कर्स आखिर क्यों कर रहें ऑल इंडिया स्ट्राइक?
3

गिग वर्कर्स का आरोप है कि उन्हें एक मशीन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. विरोध के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-
खतरनाक डिलीवरी मॉडल: कंपनियों का "10-मिनट डिलीवरी" का वादा वर्कर्स की जान जोखिम में डाल रहा है. तेज रफ्तार के चक्कर में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं.
घटती आय: महंगाई बढ़ने के बावजूद प्रति ऑर्डर मिलने वाली कमाई कम होती जा रही है.
अधिकारों का हनन: बिना किसी स्पष्ट कारण या सुनवाई के वर्कर्स के 'अकाउंट डीएक्टिवेट' कर दिए जाते हैं, जिससे उनकी रोजी-रोटी छिन जाती है.

4.गिग वर्कर्स की प्रमुख मांगें

गिग वर्कर्स की प्रमुख मांगें
4

यूनियनों ने सरकार और कंपनियों के सामने अपनी मांगों की एक सूची रखी है:
पारदर्शी वेतन ढांचा: भुगतान की प्रक्रिया स्पष्ट और न्यायसंगत होनी चाहिए.
सोशल सिक्योरिटी: स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना कवर और पेंशन जैसी सुविधाएं अनिवार्य रूप से दी जाएं.
शिकायत निवारण प्रणाली: ऐप में तकनीकी खराबी या गलत रूटिंग की समस्याओं को सुनने के लिए एक मजबूत सिस्टम हो.
10-मिनट मॉडल का अंत: वर्कर्स की सुरक्षा के लिए इस दबावपूर्ण मॉडल को तुरंत वापस लिया जाए.
 

5.सरकार की चुप्पी पर सवाल

सरकार की चुप्पी पर सवाल
5

यूनियन के नेताओं का कहना है कि वे केवल अपनी गरिमा और न्याय के लिए लड़ रहे हैं. IFAT के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद इनायत अली के अनुसार, कई राज्यों में नियम कागजों पर तो हैं, लेकिन धरातल पर उनका कोई पालन नहीं हो रहा है. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से मांग की है कि वे मूकदर्शक बनना छोड़ें और इन कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए सख्त कानून बनाएं.

6.हड़ताल के बाद आगे क्या होगा?

हड़ताल के बाद आगे क्या होगा?
6

हड़ताल ने एक बार फिर भारत की गिग इकोनॉमी के 'अंधेरे पक्ष' को दुनिया के सामने ला दिया है. जहां एक ओर ग्राहक सुविधा की तलाश में हैं, वहीं दूसरी ओर उसे सुविधा प्रदान करने वाले लोग बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं. आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या टेक दिग्गज अपनी नीतियों में बदलाव करते हैं या सरकार कोई ठोस कदम उठाती है.

