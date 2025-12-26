New Year Party होने वाली है फीकी! घर बैठे न खाना मिलेगा न सामान, Swiggy-Zomato-Blinkit कोई नहीं आएगा काम, जानें वजह

1 . Swiggy Zomato Blinkit Workers Strike on New Year

भारत के तेजी से बढ़ते गिग सेक्टर में एक बड़ा गतिरोध पैदा हो गया है. लाखों की संख्या में काम करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स ने उत्सव के इस सीजन में काम बंद करने का फैसला किया है. इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (IFAT) और तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में यह हड़ताल आयोजित की जा रही है. ये स्ट्राइक 25 दिसंबर को भी था और यह 25 से 31 दिसंबर, 2025 तक जारी रहने की संभावना है. इस हड़ताल से फूड डिलीवरी और ई कॉमर्स सर्विसेज प्रभावित हो सकती हैं. इनमें स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं. ऐसे में, आप न्यू ईयर ईव पर पार्टी करने के लिए घर बैठे खाना नहीं मंगवा सकते हैं. इसी के साथ आइए हम आपको इसकी असली वजह बताते हैं.