गंगा एक्सप्रेसवे पर कितना लगेगा टोल टैक्स? नए सिस्टम से कटेगा पैसा, क्या हैं दरें- जानिए सबकुछ

8 . भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर निर्माण

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गंगा एक्सप्रेसवे को पीपीपी मॉडल पर तैयार किया गया है. वर्तमान में यह 6 लेन का है, लेकिन इसकी बनावट ऐसी रखी गई है कि भविष्य में ट्रैफिक बढ़ते ही इसे बेहद आसानी से 8 लेन में तब्दील किया जा सकेगा. इसकी डिजाइन स्पीड 120 किमी प्रति घंटा है, जो इसे देश के सबसे तेज और सुरक्षित मार्गों में से एक बनाती है.

