गंगा एक्सप्रेसवे पर कितना लगेगा टोल टैक्स? नए सिस्टम से कटेगा पैसा, क्या हैं दरें- जानिए सबकुछ

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Gaurav Barar | Apr 29, 2026, 12:53 PM IST
1.गंगा एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन
उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे में एक और नया अध्याय जुड़ गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के ड्रीम प्रोजेक्ट, गंगा एक्सप्रेसवे का आज (29 अप्रैल 2026) भव्य उद्घाटन कर दिया है. 594 किलोमीटर लंबा यह हाई-स्पीड कॉरिडोर अब जनता के लिए पूरी तरह तैयार है.
2.रात से शुरू हो जाएगी टोल वसूली
उद्घाटन के साथ ही यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर यह है कि इस एक्सप्रेसवे पर सफर अब मुफ्त नहीं होगा. गुरुवार रात 12 बजे से टोल वसूली की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू की जा रही है.
3.सफर के हिसाब से कटेगा पैसा
गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल वसूलने के लिए आधुनिक फास्टैग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. खास बात ये है कि यहां आपसे पूरे रास्ते का एकमुश्त पैसा लेने के बजाय 'जितना चलोगे, उतना दोगे' की नीति अपनाई गई है. आपके वाहन की एंट्री और एग्जिट पॉइंट के आधार पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा कटेगा.
4.क्या हैं टोल दरें?
विभिन्न वाहनों के लिए तय की गई दरें इस प्रकार हैं- दोपहिया, तिपहिया और ट्रैक्टर के लिए ₹1.28 प्रति किलोमीटर, कार, जीप और वैन (हल्के वाहन) के लिए ₹2.50 प्रति किलोमीटर. अगर आप मेरठ से प्रयागराज तक का पूरा सफर कार से तय करते हैं, तो आपकी जेब पर करीब ₹1500 का बोझ पड़ेगा.
5.हर वाहन के लिए अलग-अलग रेट
मिनी बस और हल्के कमर्शियल वाहन के लिए ₹4.05 प्रति किलोमीटर, बस और ट्रक के लिए ₹8.20 प्रति किलोमीटर, भारी मशीनरी और मल्टीएक्सल वाहन के लिए ₹12.60 प्रति किलोमीटर, ओवरसाइज वाहन के लिए ₹16.10 प्रति किलोमीटर.
6.12 जिलों की किस्मत बदलेगा यह कॉरिडोर
ये एक्सप्रेसवे अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के बीच की दूरी को मिटा देगा. यह मार्ग मेरठ से शुरू होकर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ होते हुए सीधे प्रयागराज तक जाएगा.
7.ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मिलेगा बढ़ावा
इन 12 जिलों के जुड़ने से न केवल आम यात्रियों का समय बचेगा, बल्कि व्यापार और उद्योगों को भी नई जान मिलेगी. माल ढुलाई सस्ती होगी, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय किसानों को अपनी फसल बड़े बाजारों तक पहुंचाने में आसानी होगी.
8.भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर निर्माण
गंगा एक्सप्रेसवे को पीपीपी मॉडल पर तैयार किया गया है. वर्तमान में यह 6 लेन का है, लेकिन इसकी बनावट ऐसी रखी गई है कि भविष्य में ट्रैफिक बढ़ते ही इसे बेहद आसानी से 8 लेन में तब्दील किया जा सकेगा. इसकी डिजाइन स्पीड 120 किमी प्रति घंटा है, जो इसे देश के सबसे तेज और सुरक्षित मार्गों में से एक बनाती है.
9.एयरस्ट्रिप है इसकी सबसे बड़ी खासियत
एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है. इसकी सबसे बड़ी खासियत शाहजहांपुर में बनी 3.2 किलोमीटर लंबी एयरस्ट्रिप है. युद्ध या आपातकालीन स्थिति में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान यहां लैंड कर सकेंगे. पूरे 594 किलोमीटर के हिस्से पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है.
10.सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी
इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए हर वाहन की गति पर नजर रखी जाएगी. सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, इमरजेंसी कॉल बॉक्स और चौबीसों घंटे पेट्रोलिंग की व्यवस्था रहेगी. किसी भी दुर्घटना की स्थिति में तुरंत मदद पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस तैनात रहेंगी.