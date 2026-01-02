FacebookTwitterYoutubeInstagram
Photos

भारत

कौन है गांधी परिवार की इकलौती हिंदू बहू, भारत के इस राज्य से रखती हैं संबंध

भारत की राजनीति में गांधी परिवार का एक लंबा इतिहास रहा है. देश को आजादी दिलाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर महात्मा गांधी तक ने लंबी लड़ाई लड़ी थी. इसके बाद देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी. उन्होंने फिरोज गांधी से विवाह किया. उसके बाद उनके बेटों ने सिख और ईसाई धर्म में शादी की

नितिन शर्मा | Jan 02, 2026, 11:22 AM IST

1.प्रियंका गांधी के बेटे की हुई सगाई

प्रियंका गांधी के बेटे की हुई सगाई
1

आज यह बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इन दिनों प्रियंका गांधी का परिवार चर्चा में है. इसकी वजह प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई अविवा बैग से होना है. दोनों पिछले 7 साल से रिलेशनसिप में थे. अगर बात धर्म की करें तो रॉबर्ट वाड्रा ईसाई धर्म से हैं. प्रियंका गांधी हिंदू और उनकी होने वाली बहू मुस्लिम समुदाय से संबंध रखती हैं.

2.धर्म निप्रेक्ष परिवार

धर्म निप्रेक्ष परिवार
2

इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी ने ईसाई और सिख परिवार में विवाह कर समाज में धर्म निप्रेक्ष परिवार के रूप में अपनी एक अलग जगह बनाई है. हालांकि सभी ने अपनी शादी हिंदू रीति रिवाज से की है.

3.सोनिया और मेनका गांधी

सोनिया और मेनका गांधी
3

गांधी परिवार की बहूओं में राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी ईसाई धर्म से हैं. वहीं संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी सिख धर्म से थी. हालांकि दोनों की शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई थी.

4.वरुण गांधी की पत्नी

वरुण गांधी की पत्नी
4

लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांधी परिवार में एक बहू हिंदू है. यह मेनका गांधी की बहू यामिनी रॉय चौधरी हैं. यामिनी वरुण गांधी की पत्नी हैं. यामिनी और वरुण की शादी भी हिंदू रीति रिवाज से हुई. हालांकि यामिनी मूलरूप से बंगाल से हैं. वह बंगाली परिवार में भी जन्मी और पली बढ़ी हैं.

5.वरुण गांधी ने यामिनी से इस शर्त पर की शादी

वरुण गांधी ने यामिनी से इस शर्त पर की शादी
5

वरुण गांधी ने शादी से पहले ही यामिनी के सामने एक शर्त रखी. उन्होंने कहा कि इसी शर्त के मानने पर वह शादी करेंगे. इसमें पहली शर्त शादी के बाद मांसाहार भोजन न करने की थी. क्योंकि यामिनी बचपन से ही मांसाहार की शौकीन थी, लेकिन वरुण गांधी और उनकी मां शाकाहारी थे. इस पर यामिनी ने भी शादी के बाद सिर्फ शाकाहारी भोजन करने की कसम खाई. 

6.पत्नी को दूसरी कसम ये दे दी

पत्नी को दूसरी कसम ये दे दी
6

वरुण ने पत्नी को दूसरी कसम अपनी मां मेनका को उल्टा न बोलने की दी. वरुण ने यामिनी को बताया कि उनकी मां थोड़ी गुस्सैल हैं. वह कभी डांट भी दें तो तुम्हें उन्हें उल्टा जवाब नहीं देना. यामिनी ने वरुण की यह शर्त भी मानी और 2011 में दोनों शादी कर ली.  

