कौन है गांधी परिवार की इकलौती हिंदू बहू, भारत के इस राज्य से रखती हैं संबंध

5 . वरुण गांधी ने यामिनी से इस शर्त पर की शादी

वरुण गांधी ने शादी से पहले ही यामिनी के सामने एक शर्त रखी. उन्होंने कहा कि इसी शर्त के मानने पर वह शादी करेंगे. इसमें पहली शर्त शादी के बाद मांसाहार भोजन न करने की थी. क्योंकि यामिनी बचपन से ही मांसाहार की शौकीन थी, लेकिन वरुण गांधी और उनकी मां शाकाहारी थे. इस पर यामिनी ने भी शादी के बाद सिर्फ शाकाहारी भोजन करने की कसम खाई.