‘नवाबों के शहर’ लखनऊ के और भी हैं 8 नाम, जानें कैसे फाइनल हुआ Lucknow

3 . शिराज-ए-हिंद

'शिराज-ए-हिंद' उपनाम लखनऊ को फारस के शिराज शहर से तुलना करके दिया गया था. रामायण के नायक लक्ष्मण से संबंधित इस शहर को लखनपुरी नाम से भी जाना जाता था.लखनऊ को 'कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ द ईस्ट' भी कहा जाता है, जो इसकी वास्तुकला और सांस्कृतिक महत्व से प्रेरित है.