HomePhotos

भारत

‘नवाबों के शहर’ लखनऊ के और भी हैं 8 नाम, जानें कैसे फाइनल हुआ Lucknow

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पूरे देश में नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है. इसके पीछे की कहानी भी जानिए, इसके अलावा भी शहर के काफी नाम हैं, आइए जानते है कि इसका फाइनल नाम लखनऊ कैसे पड़ा. 

सुमित तिवारी | Dec 13, 2025, 11:22 AM IST

1.नवाबों का शहर

नवाबों का शहर
1

18वीं शताब्दी में नवाबों ने इसे अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र बनाया, नवाबों के शासन में शहर ने अपनी भव्यता और रईसी के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की, जिससे यह नाम पड़ा.

2.पूर्व का गोल्डन सिटी

पूर्व का गोल्डन सिटी
2

इस शहर की ऐतिहासिक समृद्धि और वैभव के कारण इसका नाम 'पूर्व का गोल्डन सिटी' पड़ा. कुछ स्रोतों में इसे 'गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया' भी कहा जाता है, जो इसके सुनहरे युग को दर्शाता है.

3.शिराज-ए-हिंद

शिराज-ए-हिंद
3

'शिराज-ए-हिंद' उपनाम लखनऊ को फारस के शिराज शहर से तुलना करके दिया गया था. रामायण के नायक लक्ष्मण से संबंधित इस शहर को लखनपुरी नाम से भी जाना जाता था.लखनऊ को 'कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ द ईस्ट' भी कहा जाता है, जो इसकी वास्तुकला और सांस्कृतिक महत्व से प्रेरित है.

4.सिटी ऑफ तहजीब

सिटी ऑफ तहजीब
4

पौराणिक कथाओं के अनुसार ये शहर लक्ष्मण जी का निवास स्थान हुआ करता था. इसलिए इसे 'सिटी ऑफ लक्ष्मणा' उपनाम से भी जाना जाता था. इसे 'सिटी ऑफ तहजीब' के नाम से भी जाना जाता है.

5.कैसे पड़ा लखनऊ नाम

कैसे पड़ा लखनऊ नाम
5

एक वैकल्पिक कथा के अनुसार, लखनऊ का नाम 'लखना अहीर' नामक एक प्रभावशाली व्यक्ति से पड़ा, जिन्होंने 'किला लखना' बनवाया. यह लोककथा शहर की स्थापना को एक स्थानीय वास्तुकार या नेता से जोड़ती है 
 

