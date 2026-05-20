हर साल भारत में कितने लाख लीटर तेल हो जाता है बर्बाद? आंकड़े जानकर घूम जाएगा सिर

1 . ईंधन बर्बादी के चौंकाने वाले आंकड़े

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जब हम पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराते हैं, तो शायद ही सोचते होंगे कि सड़क पर लगा ट्रैफिक जाम या गाड़ी की खराब सेहत न केवल हमारी जेब ढीली कर रही है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी हजारों करोड़ का चूना लगा रही है. भारत में ईंधन की बर्बादी का आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे सुनकर किसी का भी सिर चकरा जाए. जानिए भारत हर साल कितने लाख लीटर तेल धुएं में उड़ा देता है और इसके पीछे की असली वजह क्या है.