हर साल भारत में कितने लाख लीटर तेल हो जाता है बर्बाद? आंकड़े जानकर घूम जाएगा सिर

भारत
Gaurav Barar | May 20, 2026, 05:13 PM IST
1.ईंधन बर्बादी के चौंकाने वाले आंकड़े
जब हम पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराते हैं, तो शायद ही सोचते होंगे कि सड़क पर लगा ट्रैफिक जाम या गाड़ी की खराब सेहत न केवल हमारी जेब ढीली कर रही है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी हजारों करोड़ का चूना लगा रही है. भारत में ईंधन की बर्बादी का आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे सुनकर किसी का भी सिर चकरा जाए. जानिए भारत हर साल कितने लाख लीटर तेल धुएं में उड़ा देता है और इसके पीछे की असली वजह क्या है.
2.हजारों करोड़ रुपये का ईंधन हो रहा बर्बाद
विभिन्न रिपोर्ट्स और पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (PCRA) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में हर साल हजारों करोड़ रुपये का ईंधन केवल ट्रैफिक सिग्नल पर और गाड़ी आइडलिंग यानी इंजन चालू रखकर खड़े रहने की वजह से बर्बाद हो जाता है.
3.आंकड़ा अरबों लीटर में
सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, तो एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली में रेड लाइट पर इंजन बंद न करने के कारण हर साल लगभग 25 करोड़ लीटर पेट्रोल-डीजल बर्बाद होता है. अगर पूरे भारत के महानगरों और छोटे शहरों को मिला दिया जाए, तो यह आंकड़ा अरबों लीटर में पहुंच जाता है. एक अनुमान के मुताबिक, भारत अपनी लापरवाही और खराब ट्रैफिक मैनेजमेंट की वजह से हर साल करीब 60,000 करोड़ रुपये का ईंधन बर्बाद कर देता है.
4.तेल बर्बाद होने के सबसे बड़े कारण
रेड लाइट और ट्रैफिक जाम- भारतीय सड़कों पर जाम एक आम बात है. पीक ऑवर्स के दौरान घंटों तक गाड़ियां रेंगती रहती हैं. लोग अक्सर 30 सेकंड से ज्यादा के इंतजार में भी इंजन बंद नहीं करते. इसे आइडलिंग कहते हैं. जब गाड़ी खड़ी होती है और इंजन चालू रहता है, तो वह सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाती है और बिना किसी माइलेज के तेल पीती है.
5.गाड़ी की खराब मेंटेनेंस
भारत में एक बड़ी आबादी समय पर अपनी गाड़ी की सर्विसिंग नहीं कराती. गंदे एयर फिल्टर, कम टायर प्रेशर और खराब इंजन ऑयल की वजह से गाड़ियां 15-20% ज्यादा तेल की खपत करने लगती हैं. यह वह बर्बादी है जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन धीरे-धीरे हमारी जेब और देश के भंडार को खत्म करती है.
6.ड्राइविंग का गलत तरीका
अचानक ब्रेक मारना और फिर तेजी से एक्सीलेटर दबाना तेल की बर्बादी का तीसरा सबसे बड़ा कारण है. स्मूथ ड्राइविंग की तुलना में अग्रेसिव ड्राइविंग 30% तक ज्यादा ईंधन खर्च करती है.
7.इस बर्बादी का देश पर क्या असर होता है?
भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल दूसरे देशों से आयात करता है. इसके लिए हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ता है. जब हम सड़कों पर तेल बर्बाद करते हैं, तो वास्तव में हम देश का विदेशी मुद्रा भंडार बर्बाद कर रहे होते हैं. इसके अलावा, यह बर्बादी सिर्फ आर्थिक नहीं है. जितना ज्यादा तेल जलेगा, उतना ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और जहरीली गैसें हवा में घुलेंगी. इससे हमारे शहरों की हवा जहरीली हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है.
8.हम इसे कैसे रोक सकते हैं?
बदलाव की शुरुआत बहुत छोटे कदमों से हो सकती है. अगर सिग्नल 20 सेकंड से ज्यादा का है, तो इंजन बंद कर देना चाहिए. टायर प्रेशर का ध्यान रखें, सही हवा होने से गाड़ी का माइलेज बेहतर रहता है. अगर मुमकिन हो तो बस, मेट्रो का इस्तेमाल करें या ऑफिस के साथियों के साथ गाड़ी शेयर करें.
9.एक व्यक्तिगत नुकसान नहीं, बल्कि राष्ट्रीय क्षति
ईंधन की बर्बादी केवल एक व्यक्तिगत नुकसान नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय क्षति है. अगर हम अपनी आदतों में थोड़ा सुधार करें, तो न केवल अपने पैसे बचा सकते हैं, बल्कि देश को आर्थिक रूप से मजबूत और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में मदद कर सकते हैं.