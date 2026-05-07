भारत की नई ‘सुरक्षा ढाल’ से बढ़ी पाकिस्तान की टेंशन! ऑपरेशन सिंदूर के बाद बेड़े में आए ये घातक हथियार

2 . BrahMos and Akash Air Defence System

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ब्रह्मोस और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम

भारत ने बीते एक साल में ब्रह्मोस सुपरसॉनिक मिसाइल के प्रोडक्शन कैपिसिटी में इजाफा किया है. ब्रह्मोस की तेज़ रफ्तार और सटीक निशाना उसे खास बनाते हैं. ब्रह्मोस और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की नई यूनिट्स को इस एक साल में सेना में शामिल किया गया है. बता दें कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके आसमान में ही ध्वस्त कर देता है. (सांकेतिक फोटो- कैन्वा)