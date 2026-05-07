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भारत की नई ‘सुरक्षा ढाल’ से बढ़ी पाकिस्तान की टेंशन! ऑपरेशन सिंदूर के बाद बेड़े में आए ये घातक हथियार

भारत की नई ‘सुरक्षा ढाल’ से बढ़ी पाकिस्तान की टेंशन! ऑपरेशन सिंदूर के बाद बेड़े में आए ये घातक हथियार

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भारत

भारत की नई ‘सुरक्षा ढाल’ से बढ़ी पाकिस्तान की टेंशन! ऑपरेशन सिंदूर के बाद बेड़े में आए ये घातक हथियार

ऑपरेशन सिंदूर को एक साल पूरा हो गया है. इस एक साल में भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया है. भारत ने एक साल में अपनी रक्षा खरीद में इजाफा किया है, रफाल से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल और सुरक्षा चक्र जैसा एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने एक साल में तैयार किया है. लेट्स हैव अ लुक.

Kusum Lata | May 07, 2026, 01:26 PM IST

1.26 Rafale Marine protecting Indian waters

26 Rafale Marine protecting Indian waters
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26 रफाल मरीन, 114 रफाल जेट खरीदने का प्लान

अप्रैल 2025 में भारत ने फ्रांस के साथ 26 रफाल मरीन जेट की डील की थी. यह डील 63 हजार करोड़ रुपये की है. बता दें कि साल 2016 में भारत ने वायुसेना के लिए 36 रफाल जेट खरीदे थे. इस साल फरवरी में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) ने वायुसेना के लिए 114 रफाल जेट खरीदने के प्रस्ताव को अप्रूवल दिया है. (सांकेतिक फोटो- कैन्वा)

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2.BrahMos and Akash Air Defence System

BrahMos and Akash Air Defence System
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ब्रह्मोस और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम

भारत ने बीते एक साल में ब्रह्मोस सुपरसॉनिक मिसाइल के प्रोडक्शन कैपिसिटी में इजाफा किया है. ब्रह्मोस की तेज़ रफ्तार और सटीक निशाना उसे खास बनाते हैं. ब्रह्मोस और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की नई यूनिट्स को इस एक साल में सेना में शामिल किया गया है. बता दें कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके आसमान में ही ध्वस्त कर देता है. (सांकेतिक फोटो- कैन्वा)

3.India to buy 5 new S400 defence system

India to buy 5 new S400 defence system
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5 नए S400 डिफेंस सिस्टम खरीदेगा भारत

भारत ने 5 नए S400 डिफेंस सिस्टम खरीदने के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है. ऑपरेशन सिंदूर में रूस से खरीदे गए S400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया था. 5 नए S400 भारत की सुरक्षा को और मजबूत बनाएंगे. (सांकेतिक फोटो- कैन्वा)

4.India's Iron Dome- Sudarshan Chakra

India's Iron Dome- Sudarshan Chakra
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सुदर्शन चक्र बनेगा भारत का आयरन डोम

DRDO सुरदर्शन चक्र पर काम कर रहा है. सुदर्शन चक्र भारत को तीन स्तर पर सुरक्षा देगा. पहला लेयर AI, सैटेलाइट और रडार की मदद से खतरे को भांपेगा, दूसरे लेयर पर मिसाइल इंटरसेप्टर और बैलिस्टिक मिसाइल एक्टिव हो जाएंगे, तीसरे लेयर पर लेज़र और शॉर्ट रेंज मिसाइल एक्टिवेट हो जाएंगे. सुदर्शन चक्र के 2035 तक पूरी तरह तैयार होने की संभावना है. (सांकेतिक फोटो- कैन्वा)

TRENDING NOW

5.India Defence Budget

India Defence Budget
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कितना है भारत का डिफेंस बजट

Budget 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. यह बजट 2025 के मुकाबले, 15 प्रतिशत ज्यादा है. यह भारत के सभी मंत्रालयों के बजट से ज्यादा है. इसमें से अकेले DRDO के लिए 29 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. (सांकेतिक फोटो- कैन्वा)

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