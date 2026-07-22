अन्ना आंदोलन से लेकर वन रैंक-वन पेंशन तक, जंतर-मंतर के 5 बड़े प्रोटेस्ट जिन्होंने देश को झकझोर दिया

1 . दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए 5 बड़े प्रोटेस्ट

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दिल्ली का जंतर-मंतर फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी की अगुआई में हो रहे विरोध प्रदर्शन की वजह से चर्चा में है. इस प्रदर्शन में स्टूडेंट्स, पैरेंट्स और युवा शामिल हुए हैं और NEET समेत परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर जवाबदेही की मांग उठा रहे हैं. हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब जंतर-मंतर किसी बड़े जनआंदोलन का केंद्र बना है. यह जगह लंबे समय से देश में विरोध और जनआंदोलनों की आवाज का एक अहम केंद्र रही है. यहां हुए कई आंदोलनों ने न सिर्फ देश का ध्यान खींचा, बल्कि सरकार और व्यवस्था पर भी दबाव बनाया. आज हम आपको दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए ऐसे ही 5 बड़े आंदोलनों के बारे में बताने जा रहे हैं.

(Image Credit: PTI/Wikimedia Commons)