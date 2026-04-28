फ्लाइट में ट्रेन के वेटिंग जैसा सिस्टम? बोर्डिंग पास पर छपा मिला ये कोड तो समझिए टिकट कंफर्म पर नहीं मिलेगी सीट

6 . INF कोड के साथ मिलने वाली विशेष सुविधाएं

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सीट न मिलने के बावजूद, यह कोड आपको कुछ विशेष अधिकार भी देता है. ज्यादातर एयरलाइंस इन्फेंट के लिए 7 से 10 किलोग्राम तक अतिरिक्त चेक-इन बैगेज की अनुमति देती हैं. आप बच्चे की गाड़ी को विमान के गेट तक ले जा सकते हैं, जहां से स्टाफ उसे कार्गो में रख देता है और लैंडिंग के बाद फिर गेट पर ही आपको वापस मिल जाता है.