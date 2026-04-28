फ्लाइट में ट्रेन के वेटिंग जैसा सिस्टम? बोर्डिंग पास पर छपा मिला ये कोड तो समझिए टिकट कंफर्म पर नहीं मिलेगी सीट

भारत
Gaurav Barar | Apr 28, 2026, 09:44 AM IST
1.फ्लाइट में टिकट के बावजूद सीट नहीं?
आप अपनी सुविधा के लिए हजारों रुपये खर्च करते हैं, मनपसंद सीटें चुनते हैं और समय पर चेक-इन भी करते हैं. लेकिन कल्पना कीजिए कि प्लेन में कदम रखते ही आपको पता चले कि आपके साथ मौजूद एक सदस्य के लिए कोई सीट ही आवंटित नहीं है.
2.बोर्डिंग पास पर छपा होता है ये कोड
यह सुनकर किसी भी यात्री को झटका लग सकता है, लेकिन एविएशन इंडस्ट्री के नियमों के तहत यह पूरी तरह कानूनी और सामान्य प्रक्रिया है. ये स्थिति तब पैदा होती है जब आपके बोर्डिंग पास पर एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण कोड लिखा होता है- INF.
3.क्या है INF कोड और इसका मतलब?
विमानन क्षेत्र की अपनी एक पारिभाषिक शब्दावली है. इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मानकों के अनुसार, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को इन्फेंट की कैटेगरी में रखा जाता है. बोर्डिंग पास पर दर्ज INF इसी का संक्षिप्त रूप है.
4.बैठने की पाबंदी
इस कोड का सीधा सा मतलब ये है कि संबंधित यात्री को विमान में कोई अलग सीट नहीं दी जाएगी. वह बच्चा अपने माता-पिता या अभिभावक की गोद में बैठकर ही सफर करेगा. यही कारण है कि इसे लैप इन्फेंट भी कहा जाता है. सुरक्षा कारणों से INF कोड वाले यात्रियों को इमरजेंसी एग्जिट रो यानी आपातकालीन निकास वाली पंक्ति में बैठने की अनुमति नहीं होती है.
5.क्या बच्चे का सफर मुफ्त होता है?
अक्सर लोगों को लगता है कि चूंकि बच्चा गोद में जा रहा है, तो टिकट मुफ्त होगी. लेकिन ऐसा नहीं है. एयरलाइंस बच्चे के लिए इन्फेंट चार्ज वसूलती हैं. घरेलू उड़ान में आमतौर पर यह शुल्क 1,500 से 2,500 रुपये के बीच होता है. वहीं, अंतरराष्ट्रीय उड़ान में शुल्क बेस फेयर का 10% से 25% तक हो सकता है.
6.INF कोड के साथ मिलने वाली विशेष सुविधाएं
सीट न मिलने के बावजूद, यह कोड आपको कुछ विशेष अधिकार भी देता है. ज्यादातर एयरलाइंस इन्फेंट के लिए 7 से 10 किलोग्राम तक अतिरिक्त चेक-इन बैगेज की अनुमति देती हैं. आप बच्चे की गाड़ी को विमान के गेट तक ले जा सकते हैं, जहां से स्टाफ उसे कार्गो में रख देता है और लैंडिंग के बाद फिर गेट पर ही आपको वापस मिल जाता है.
7.सुरक्षा जांच में छूट
विमान में लिक्विड ले जाने पर पाबंदी होती है, लेकिन INF कोड होने पर आप बच्चे के लिए दूध, उबला पानी या बेबी फूड साथ ले जा सकते हैं. अगर आप पहले से बुकिंग करते हैं, तो लंबी दूरी की फ्लाइट्स में आपको पहली पंक्ति की सीट मिल सकती है जहां बच्चे के सोने के लिए एक छोटा पालना लगाया जा सकता है.
8.अगर आप जानकारी छुपाएं तो क्या होगा?
कई बार लोग अनजाने में या शुल्क बचाने के चक्कर में बच्चे की उम्र गलत बता देते हैं. अगर आपके पास इन्फेंट है लेकिन बोर्डिंग पास पर INF कोड नहीं है, तो इसे डेटा की हेराफेरी माना जा सकता है. एयरपोर्ट सुरक्षा एजेंसियां इसे सुरक्षा नियमों का उल्लंघन मानकर आपको यात्रा से रोक सकती हैं या आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.
9.यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव
बच्चे की उम्र की पुष्टि के लिए जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट की मूल प्रति हमेशा साथ रखें. सुरक्षा नियमों के अनुसार, एक वयस्क केवल एक इन्फेंट को गोद में ले जा सकता है. अगर आप दो शिशुओं के साथ अकेले हैं, तो दूसरे के लिए पूरी सीट बुक करनी होगी. बल्कहेड या आरामदायक सीट पाने के लिए एयरपोर्ट पर समय से पहले पहुंचना बेहतर होता है.
10.अगली बार बोर्डिंग पास पर जरूर चेक करें ये कोड
अगली बार जब आप हवाई यात्रा की योजना बनाएं, तो बोर्डिंग पास पर अपना नाम और गेट नंबर देखने के साथ-साथ यह जरूर जांच लें कि छोटे पैसेंजर के लिए INF कोड दर्ज है या नहीं, ताकि आपकी यात्रा सुखद और सुरक्षित बनी रहे.