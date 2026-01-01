Vande Bharat Sleeper coach का इंतजार खत्म! इस रूट पर फर्राटे से भरेगी रफ्तार, यहां जाने पूरी डिटेल

भारत
सुमित तिवारी | Jan 01, 2026, 02:55 PM IST
1.सर्टिफिकेशन हुआ पूरा
नए साल के पहले दिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कर दिया है कि इस मेगा प्रोजेक्ट की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द यात्रियों को इसका फायदा मिलने वाला है.
2.पहली स्लीपर वंदे भारत
रेल मंत्री के मुताबिक, पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता (हावड़ा) के बीच चलाई जाएगी.
3.क्यों है ये रूट खास
यह रूट इसलिए भी खास है क्योंकि इससे उत्तर-पूर्व भारत को देश के बड़े महानगर से तेज, सुरक्षित और आरामदायक कनेक्टिविटी मिलेगी
4.प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे.
5.कितना होगा किराया
रेल मंत्री ने बताया कि जहां गुवाहाटी-कोलकाता रूट पर फ्लाइट का किराया आमतौर पर 6000 से 8000 रुपये तक होता है. वहीं वंदे भारत का किराया इससे कई गुना स्स्ता रखा जाएंगा.