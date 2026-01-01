FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

BSF ने बांग्लादेश सीमा पर तस्कर को पकड़ा, ₹1 करोड़ के सोने के बिस्किट जब्त

क्या अब होगी सरफराज खान की टीम इंडिया में वापसी? विजय हजारे ट्रॉफी में 75 गेंदों में ठोके 157 रन

6,6,6,6,6,6... SA20 में शेरफेन रडरफोर्ड ने ठोके लगातार 6 छक्के, 28 गेंदों में बना डाले 83 रन

भारत-पाकिस्तान के बीच परमाणु ठिकानों की सूची का आदान-प्रादान, कैदियों लिस्ट भी एक दूसरे को सौंपी

दुनिया का वो 'कीड़ा' जो कचरे से बनाता है सोना, जानें कैसे करता है ये नामुमकिन काम

Vande Bharat Sleeper coach का इंतजार खत्म! इस रूट पर फर्राटे से भरेगी रफ्तार, यहां जाने पूरी डिटेल

Numerology 2026: 2026 में पाना चाहते हैं खुशियां और समृद्धि तो अपनी जन्मतिथि के अनुसार करें ये बदलाव, जरूर मिलेगी सफलता

Vande Bharat Sleeper coach का इंतजार खत्म! इस रूट पर फर्राटे से भरेगी रफ्तार, यहां जाने पूरी डिटेल

भारतीय रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है. दरअसल जल्द से जल्द बंदे भारत स्लीपर कोच पटरियों पर सरपट दौड़ने वाली है. इस पर रेल मंत्रालय का आधिकारिक ऐलान सामने आ गया है. 

सुमित तिवारी | Jan 01, 2026, 02:55 PM IST

1.सर्टिफिकेशन हुआ पूरा

सर्टिफिकेशन हुआ पूरा
1

नए साल के पहले दिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कर दिया है कि इस मेगा प्रोजेक्ट की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द यात्रियों को इसका फायदा मिलने वाला है.

2.पहली स्लीपर वंदे भारत

पहली स्लीपर वंदे भारत
2

रेल मंत्री के मुताबिक, पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता (हावड़ा) के बीच चलाई जाएगी. 

3.क्यों है ये रूट खास

क्यों है ये रूट खास
3

यह रूट इसलिए भी खास है क्योंकि इससे उत्तर-पूर्व भारत को देश के बड़े महानगर से तेज, सुरक्षित और आरामदायक कनेक्टिविटी मिलेगी

4.प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन
4

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. 

5.कितना होगा किराया

कितना होगा किराया
5

रेल मंत्री ने बताया कि जहां गुवाहाटी-कोलकाता रूट पर फ्लाइट का किराया आमतौर पर 6000 से 8000 रुपये तक होता है. वहीं वंदे भारत का किराया इससे कई गुना स्स्ता रखा जाएंगा. 

