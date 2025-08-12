Drone Based Artificial Rain: भारत में पहली बार ड्रोन से करवाई जाएगी बारिश, जानिए कैसे की जाती है बिन मौसम बरसात

4 . क्या है प्रोसेस?

इन रसायनों को हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या ड्रोन के माध्यम से बादलों में छोड़ा जाता है, ऐसे में वे जल की छोटी-छोटी बूंदों को आकर्षित करते हैं और उन्हें भारी बनाते हैं. फिर जब ये बूंदें पर्याप्त भारी हो जाती हैं, तो वे बारिश के रूप में जमीन पर गिर जाती हैं.

