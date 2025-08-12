Twitter
Advertisement
Headlines

पप्पू यादव की कहानीः तिहाड़ से बिहार की राजनीति के शिखर तक पहुंचे, अब बने रॉबिनहुड

Numerology: यारों के यार होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, हर हाल में करते हैं दोस्तों की मदद

इन 'Good Habits' से भी खतरे में पड़ सकती है सेहत! डॉक्टर की सलाह, Long Healthy Life चाहिए तो तुरंत छोड़ें

Asia Cup 2025 Team India Squad: एशिया कप के लिए ऐसी होगी टीम इंडिया! इन 15 खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका

न्याय के कटघरे में जज! जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच कमेटी कैसे करेगी कार्रवाई? समझें कानून

KBC 17 के Independence Day स्पेशल एपिसोड में दिखेगी देशभक्ति, शो में नजर आएंगी ऑपरेशन सिंदूर की जांबाज महिला ऑफिसर्स

Drone Based Artificial Rain: भारत में पहली बार ड्रोन से करवाई जाएगी बारिश, जानिए कैसे की जाती है बिन मौसम बरसात

Baby Boy Names: स्‍वतंत्रता दिवस के मौके पर जन्मे बेटे के लिए चुनें देशभक्ति नाम, यहां देखें लिस्ट

RRB Paramedical Result 2025: आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, rrbcdg.gov.in पर ऐसे करें चेक

लंबे समय तक बैठने से बढ़ रहा है मोटापा तो जरूर करें ये योगासन, वजन के साथ ही कम हो जाएगा स्ट्रेस

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
पप्पू यादव की कहानीः तिहाड़ से बिहार की राजनीति के शिखर तक पहुंचे, अब बने रॉबिनहुड

पप्पू यादव की कहानीः तिहाड़ से बिहार की राजनीति के शिखर तक पहुंचे, अब बने रॉबिनहुड

Asia Cup 2025 Team India Squad: एशिया कप के लिए ऐसी होगी टीम इंडिया! इन 15 खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका

Asia Cup 2025 Team India Squad: एशिया कप के लिए ऐसी होगी टीम इंडिया! इन 15 खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका

न्याय के कटघरे में जज! जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच कमेटी कैसे करेगी कार्रवाई? समझें कानून

न्याय के कटघरे में जज! जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच कमेटी कैसे करेगी कार्रवाई? समझें कानून

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: यारों के यार होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, हर हाल में करते हैं दोस्तों की मदद

यारों के यार होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, हर हाल में करते हैं दोस्तों की मदद

इन 'Good Habits' से भी खतरे में पड़ सकती है सेहत! डॉक्टर की सलाह, Long Healthy Life चाहिए तो तुरंत छोड़ें

इन 'Good Habits' से भी खतरे में पड़ सकती है सेहत! डॉक्टर की सलाह, Long Healthy Life चाहिए तो तुरंत छोड़ें

Drone Based Artificial Rain: भारत में पहली बार ड्रोन से करवाई जाएगी बारिश, जानिए कैसे की जाती है बिन मौसम बरसात

Drone Based Artificial Rain: भारत में पहली बार ड्रोन से करवाई जाएगी बारिश, जानिए कैसे की जाती है बिन मौसम बरसात

HomePhotos

भारत

Drone Based Artificial Rain: भारत में पहली बार ड्रोन से करवाई जाएगी बारिश, जानिए कैसे की जाती है बिन मौसम बरसात

Drone Based Artificial Rain In Jaipur: भारत में आज यानी  12 अगस्त को जयपुर के रामगढ़ बांध पर ड्रोन का इस्तेमाल करके कृत्रिम बारिश कराने का प्रयोग किया जाएगा, जयपुर में आज इसका ट्रायल होना है. बता दें कि यह पहली बार है जब क्लाउड सीडिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है... 

Abhay Sharma | Aug 12, 2025, 02:33 PM IST

1.राजस्थान में कृत्रिम बारिश की अनोखी पहल! 

राजस्थान में कृत्रिम बारिश की अनोखी पहल! 
1

बता दें कि अब तक कृत्रिम वर्षा केवल हवाई जहाज़ों के ज़रिए ही की जाती थी,  इसके लिए अमेरिकी वैज्ञानिकों की टीम जयपुर पहुंच चुकी है, जो AI तकनीक का उपयोग करके डेटा कैलकुलेट करेंगी, फिर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा. 

Advertisement

2.1 महीने तक चलेगा प्रोजेक्ट 

1 महीने तक चलेगा प्रोजेक्ट 
2

इस प्रोजेक्ट के लिए वैज्ञानिकों और सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और यह आज यानी 12 अगस्त से शुरू हो रही है.  बता दें कि लगभग एक महीने से अधिक समय तक चलने वाले इस प्रोजेक्ट में क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी. 

3.कैसे होती है कृत्रिम बारिश?

कैसे होती है कृत्रिम बारिश?
3

बता दें कि कृत्रिम बारिश एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या ड्राई आइस जैसे रसायनों का इस्तेमाल करके बादलों में जलवाष्प को संघनित किया जाता है और इसी से बारिश होती है. 
 

4.क्या है प्रोसेस?

क्या है प्रोसेस?
4

इन रसायनों को हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या ड्रोन के माध्यम से बादलों में छोड़ा जाता है, ऐसे में वे जल की छोटी-छोटी बूंदों को आकर्षित करते हैं और उन्हें भारी बनाते हैं. फिर जब ये बूंदें पर्याप्त भारी हो जाती हैं, तो वे बारिश के रूप में जमीन पर गिर जाती हैं. 
 

TRENDING NOW

5.कहां होती है इसकी जरूरत?

कहां होती है इसकी जरूरत?
5

यह तकनीक उन क्षेत्रों में बहुत उपयोगी मानी जाती है, जहां सूखा या पानी की कमी होती है. यह फसलों के लिए भी सहायक होती है. हालांकि, कृत्रिम बारिश के लिए वायुमंडल में बादलों की उपस्थिति और हवा में नमी का होना जरूरी है.
 

6.AI के जरिए होगा कंट्रोल

AI के जरिए होगा कंट्रोल
6

ऐसे में कितनी बारिश करानी है, कितने इलाके में करानी है. यह पूरा कंट्रोल AI के जरिए होने वाला है. परीक्षण के बाद सरकार को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी. ऐसे में अगर यह प्रयोग सफल रहा तो प्रदेश के लिए यह बड़ी सौगात होगी.  

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
मिटास से दूर की खटास... LAC पर भारत-चीन के जवानों ने एक-दूसरे को बांटी मिठाइयां
Diwali 2024: मिटास से दूर की खटास... LAC पर भारत-चीन के जवानों ने एक-दूसरे को बांटी मिठाइयां
जरा सी लापरवाही से बिगड़ सकता है दिवाली का त्योहार, सुरक्षित रहने के लिए फॉलो करें ये टिप्स
जरा सी लापरवाही से बिगड़ सकता है दिवाली का त्योहार, सुरक्षित रहने के लिए फॉलो करें ये टिप्स
Diwali totka: अगर आप घर को बुरी नजर से बचाना चाहते हैं तो दिवाली पर इन पत्तों का लगाएं तोरण
अगर आप घर को बुरी नजर से बचाना चाहते हैं तो दिवाली पर इन पत्तों का तोरण लगाएं
IPL 2025 Retention: CSK, RCB से लेकर RR तक... IPL टीमों के बीच इस दिग्गज की डिमांड
IPL 2025 Retention: CSK, RCB से लेकर RR तक... IPL टीमों के बीच इस दिग्गज की डिमांड
Bigg Boss 18 में हुआ तगड़ा बवाल, Rajat Dalal ने ईशा के लिए कहे भद्दे शब्द, सुनकर हो जाएंगे शॉक्ड
Bigg Boss 18 में हुआ तगड़ा बवाल, Rajat Dalal ने ईशा के लिए कहे भद्दे शब्द
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: यारों के यार होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, हर हाल में करते हैं दोस्तों की मदद
यारों के यार होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, हर हाल में करते हैं दोस्तों की मदद
इन 'Good Habits' से भी खतरे में पड़ सकती है सेहत! डॉक्टर की सलाह, Long Healthy Life चाहिए तो तुरंत छोड़ें
इन 'Good Habits' से भी खतरे में पड़ सकती है सेहत! डॉक्टर की सलाह, Long Healthy Life चाहिए तो तुरंत छोड़ें
Drone Based Artificial Rain: भारत में पहली बार ड्रोन से करवाई जाएगी बारिश, जानिए कैसे की जाती है बिन मौसम बरसात
Drone Based Artificial Rain: भारत में पहली बार ड्रोन से करवाई जाएगी बारिश, जानिए कैसे की जाती है बिन मौसम बरसात
Baby Boy Names: स्‍वतंत्रता दिवस के मौके पर जन्मे बेटे के लिए चुनें देशभक्ति नाम, यहां देखें लिस्ट
स्‍वतंत्रता दिवस के मौके पर जन्मे बेटे के लिए चुनें देशभक्ति नाम, यहां देखें लिस्ट
लंबे समय तक बैठने से बढ़ रहा है मोटापा तो जरूर करें ये योगासन, वजन के साथ ही कम हो जाएगा स्ट्रेस
लंबे समय तक बैठने से बढ़ रहा है मोटापा तो जरूर करें ये योगासन, वजन के साथ ही कम हो जाएगा स्ट्रेस
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE