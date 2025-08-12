Drone Based Artificial Rain: भारत में पहली बार ड्रोन से करवाई जाएगी बारिश, जानिए कैसे की जाती है बिन मौसम बरसात

पप्पू यादव की कहानीः तिहाड़ से बिहार की राजनीति के शिखर तक पहुंचे, अब बने रॉबिनहुड
भारत
Abhay Sharma | Aug 12, 2025, 02:33 PM IST
1.राजस्थान में कृत्रिम बारिश की अनोखी पहल!
बता दें कि अब तक कृत्रिम वर्षा केवल हवाई जहाज़ों के ज़रिए ही की जाती थी, इसके लिए अमेरिकी वैज्ञानिकों की टीम जयपुर पहुंच चुकी है, जो AI तकनीक का उपयोग करके डेटा कैलकुलेट करेंगी, फिर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा.
2.1 महीने तक चलेगा प्रोजेक्ट
इस प्रोजेक्ट के लिए वैज्ञानिकों और सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और यह आज यानी 12 अगस्त से शुरू हो रही है. बता दें कि लगभग एक महीने से अधिक समय तक चलने वाले इस प्रोजेक्ट में क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी.
3.कैसे होती है कृत्रिम बारिश?
बता दें कि कृत्रिम बारिश एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या ड्राई आइस जैसे रसायनों का इस्तेमाल करके बादलों में जलवाष्प को संघनित किया जाता है और इसी से बारिश होती है.
4.क्या है प्रोसेस?
इन रसायनों को हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या ड्रोन के माध्यम से बादलों में छोड़ा जाता है, ऐसे में वे जल की छोटी-छोटी बूंदों को आकर्षित करते हैं और उन्हें भारी बनाते हैं. फिर जब ये बूंदें पर्याप्त भारी हो जाती हैं, तो वे बारिश के रूप में जमीन पर गिर जाती हैं.
5.कहां होती है इसकी जरूरत?
यह तकनीक उन क्षेत्रों में बहुत उपयोगी मानी जाती है, जहां सूखा या पानी की कमी होती है. यह फसलों के लिए भी सहायक होती है. हालांकि, कृत्रिम बारिश के लिए वायुमंडल में बादलों की उपस्थिति और हवा में नमी का होना जरूरी है.
6.AI के जरिए होगा कंट्रोल
ऐसे में कितनी बारिश करानी है, कितने इलाके में करानी है. यह पूरा कंट्रोल AI के जरिए होने वाला है. परीक्षण के बाद सरकार को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी. ऐसे में अगर यह प्रयोग सफल रहा तो प्रदेश के लिए यह बड़ी सौगात होगी.