FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

कौन हैं तेलंगाना के नए डीजीपी बी. शिवधर रेड्डी? पहले वकालत फिर ज्वाइन की थी पुलिस सेवा

इस मिर्च को खाना सब के बस की बात नहीं, तीखी इनती कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है नाम

क्या रिटायर होने के बाद आम आदमी खरीद सकता है मिग-21, आखिर कहां जाते हैं ये जंगी जहाज

Rashifal 27 September 2025: इन राशि के जातक आज सेहत का रखें खास ध्यान, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Navratri Day 5 Puja Vidhi: नवरात्रि के पांचवे दिन ऐसे करें स्कंदमाता की पूजा, जानें विधि, भोग से लेकर बीज मंत्र और आरती

बेहद आलीशान है Abhishek Sharma का लग्जरी घर, देखें इनसाइड तस्वीरें; जानें कितनी है नेटवर्थ

Habits Of Sycophant: चापलूस लोगों की निशानी होती हैं ये 5 आदतें, इनसे दूर रहने में ही है भलाई 

रायपुर के स्टील प्लांट में दर्दनाक हादसा, सिल्ली गिरने से करीब आधा दर्जन लोगों की मौत, जानिए पूरा मामला

25000 से कम में मिल जाएंगे शानदार फीचर्स वाले ये 5 Premium Tablets, यहां देखें लिस्ट

H-1B फीस वृद्धि: भारत की आईटी कंपनियां या अमेरिकी फर्म? जानें किसे होगा इन वीजा से बड़ा मुनाफा?

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 27 September 2025: इन राशि के जातक आज सेहत का रखें खास ध्यान, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Rashifal 27 September 2025: इन राशि के जातक आज सेहत का रखें खास ध्यान, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Navratri Day 5 Puja Vidhi: नवरात्रि के पांचवे दिन ऐसे करें स्कंदमाता की पूजा, जानें विधि, भोग से लेकर बीज मंत्र और आरती

Navratri Day 5 Puja Vidhi: नवरात्रि के पांचवे दिन ऐसे करें स्कंदमाता की पूजा, जानें विधि, भोग से लेकर बीज मंत्र और आरती

रायपुर के स्टील प्लांट में दर्दनाक हादसा, सिल्ली गिरने से करीब आधा दर्जन लोगों की मौत, जानिए पूरा मामला

रायपुर के स्टील प्लांट में दर्दनाक हादसा, सिल्ली गिरने से करीब आधा दर्जन लोगों की मौत, जानिए पूरा मामला

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कौन हैं तेलंगाना के नए डीजीपी बी. शिवधर रेड्डी? पहले वकालत फिर ज्वाइन की थी पुलिस सेवा

कौन हैं तेलंगाना के नए डीजीपी बी. शिवधर रेड्डी? पहले वकालत फिर ज्वाइन की थी पुलिस सेवा

इस मिर्च को खाना सब के बस की बात नहीं, तीखी इनती कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है नाम

इस मिर्च को खाना सब के बस की बात नहीं, तीखी इनती कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है नाम

क्या रिटायर होने के बाद आम आदमी खरीद सकता है मिग-21, आखिर कहां जाते हैं ये जंगी जहाज

क्या रिटायर होने के बाद आम आदमी खरीद सकता है मिग-21, आखिर कहां जाते हैं ये जंगी जहाज

HomePhotos

भारत

क्या रिटायर होने के बाद आम आदमी खरीद सकता है मिग-21, आखिर कहां जाते हैं ये जंगी जहाज

मिग-21 फाइटर जेट अब रिटायर हो चकुा है. यानी फ्रंटलाइन मिशन में इसका इस्तेमाल नहीं होगा. लेकिन क्या जेट रिटायर होने के बाद उसे आम आम आदमी खरीद सकता है. आइए जानते है.

सुमित तिवारी | Sep 26, 2025, 10:47 PM IST

1.मिग‑21

मिग‑21
1

कई मिग‑21 पहले से IAF म्यूज़ियम दिल्ली, चंडीगढ़ हेरिटेज सेंटर, HAL हेरिटेज बैंगलोर जैसी जगहों पर गेट गार्जियन की तरह तैनात है. लेकिन गार्जियन बनाने से पहले जंगी जहाज से उपयोगी पार्ट्स निकाले जाते हैं. 

Advertisement

2.एप्लीकेशन

एप्लीकेशन
2

एप्लीकेशनअगर किसी को प्राइवेटली इसे खरीदना है तो फिर एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स के जरिए फॉर्मल एप्लीकेशन देना पड़ता है.  

3.जांच

जांच
3

उसके बाद जांच होती है और केवल पूरी तरह डिमिलिटराइज़्ड, उड़ान‑अयोग्य एयरफ़्रेम ही सख्त शर्तों के साथ दिए जा सकते हैं.
 

4.आम आदमी के लिए मुश्किल

आम आदमी के लिए मुश्किल
4

इतना ही नहीं आदमी के लिए मिग-21 को शोपीस की तरह रख पाना मुश्किल हैं. हालांकि इसका स्टैटिक डिस्पले एयरफ़्रेम मिल सकता है. वह भी प्राइवेटली हासिल कर पाना मुश्किल है.

TRENDING NOW

5.इस तरह से बढ़ जाएगा चांस

इस तरह से बढ़ जाएगा चांस
5

लेकिन हां किसी भी संस्थान या म्यूजियम के साथ पार्टनरशिप के संबंध में रिक्वेस्ट दी जाती है, तो चांस बढ़ जाती है.    

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Chapped Lips Remedy: फटे होंठ 10 मिनट में हो जाएंगे सॉफ्ट और पिंक, घर में बनाकर रख लें ये लिप बाम
ठंड के कारण फटे होंठ? तो फिर घर पर ही तैयार करें लिप बाम, होंठ हो जाएंगे मुलायम गुलाबी
SSC JE Answer Key 2024: SSC ने जारी किया जूनियर इंजीनियर टियर 2 का आंसर की, इस लिंक से कर सकते हैं ऑब्जेक्शन
SSC ने जारी किया जूनियर इंजीनियर टियर 2 का आंसर की, यूं करें ऑब्जेक्शन
US: Donald Trump की जीत पर बौखलाया शख्स, पत्नी-दो बच्चों को मारी गोली, खुद की भी ली जान
US: Donald Trump की जीत पर बौखलाया शख्स, पत्नी-दो बच्चों को मारी गोली, खुद की भी ली जान
कनाडा में बड़े बवाल की आशंका, खालिस्तानियों के एक्टिव होने से टले हिन्दू मंदिरों के कार्यक्रम
कनाडा में बड़े बवाल की आशंका, खालिस्तानियों के एक्टिव होने से टले हिन्दू मंदिरों के कार्यक्रम
UPSC IFS Mains Admit Card 2024 14 नवंबर को होगा जारी, जानें एग्जाम पैटर्न समेत सारे डिटेल्स
UPSC IFS Mains Admit Card 2024 14 नवंबर को होगा जारी, जानें सारे डिटेल्स
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन हैं तेलंगाना के नए डीजीपी बी. शिवधर रेड्डी? पहले वकालत फिर ज्वाइन की थी पुलिस सेवा
कौन हैं तेलंगाना के नए डीजीपी बी. शिवधर रेड्डी? पहले वकालत फिर ज्वाइन की थी पुलिस सेवा
इस मिर्च को खाना सब के बस की बात नहीं, तीखी इनती कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है नाम
इस मिर्च को खाना सब के बस की बात नहीं, तीखी इनती कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है नाम
क्या रिटायर होने के बाद आम आदमी खरीद सकता है मिग-21, आखिर कहां जाते हैं ये जंगी जहाज
क्या रिटायर होने के बाद आम आदमी खरीद सकता है मिग-21, आखिर कहां जाते हैं ये जंगी जहाज
बेहद आलीशान है Abhishek Sharma का लग्जरी घर, देखें इनसाइड तस्वीरें; जानें कितनी है नेटवर्थ
बेहद आलीशान है Abhishek Sharma का लग्जरी घर, देखें इनसाइड तस्वीरें; जानें कितनी है नेटवर्थ
Habits Of Sycophant: चापलूस लोगों की निशानी होती हैं ये 5 आदतें, इनसे दूर रहने में ही है भलाई 
Habits Of Sycophant: चापलूस लोगों की निशानी होती हैं ये 5 आदतें, इनसे दूर रहने में ही है भलाई
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE