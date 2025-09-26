क्या रिटायर होने के बाद आम आदमी खरीद सकता है मिग-21, आखिर कहां जाते हैं ये जंगी जहाज

1 . मिग‑21

1

कई मिग‑21 पहले से IAF म्यूज़ियम दिल्ली, चंडीगढ़ हेरिटेज सेंटर, HAL हेरिटेज बैंगलोर जैसी जगहों पर गेट गार्जियन की तरह तैनात है. लेकिन गार्जियन बनाने से पहले जंगी जहाज से उपयोगी पार्ट्स निकाले जाते हैं.