क्या रिटायर होने के बाद आम आदमी खरीद सकता है मिग-21, आखिर कहां जाते हैं ये जंगी जहाज

भारत
सुमित तिवारी | Sep 26, 2025, 10:47 PM IST
1.मिग‑21
कई मिग‑21 पहले से IAF म्यूज़ियम दिल्ली, चंडीगढ़ हेरिटेज सेंटर, HAL हेरिटेज बैंगलोर जैसी जगहों पर गेट गार्जियन की तरह तैनात है. लेकिन गार्जियन बनाने से पहले जंगी जहाज से उपयोगी पार्ट्स निकाले जाते हैं.
2.एप्लीकेशन
एप्लीकेशनअगर किसी को प्राइवेटली इसे खरीदना है तो फिर एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स के जरिए फॉर्मल एप्लीकेशन देना पड़ता है.
3.जांच
उसके बाद जांच होती है और केवल पूरी तरह डिमिलिटराइज़्ड, उड़ान‑अयोग्य एयरफ़्रेम ही सख्त शर्तों के साथ दिए जा सकते हैं.
4.आम आदमी के लिए मुश्किल
इतना ही नहीं आदमी के लिए मिग-21 को शोपीस की तरह रख पाना मुश्किल हैं. हालांकि इसका स्टैटिक डिस्पले एयरफ़्रेम मिल सकता है. वह भी प्राइवेटली हासिल कर पाना मुश्किल है.
5.इस तरह से बढ़ जाएगा चांस
लेकिन हां किसी भी संस्थान या म्यूजियम के साथ पार्टनरशिप के संबंध में रिक्वेस्ट दी जाती है, तो चांस बढ़ जाती है.