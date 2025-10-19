दिवाली-छठ की भीड़ के चलते नहीं तोड़ना रेलवे के ये नियम, नहीं तो हो सकती है जेल

1 . बिना टिकट यात्रा

बिना टिकट यात्रा करना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 55 के तहत अपराध है, भीड़ में लोग टिकट लिए बिना ही ट्रेन में चढ़ जाते है. ऐसा करना आपको मुश्किल में डाल सकता है. इस स्थिति में आपसे 1000 रुपये जुर्माना भी लिया जा सकता है.