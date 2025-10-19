दिवाली-छठ की भीड़ के चलते नहीं तोड़ना रेलवे के ये नियम, नहीं तो हो सकती है जेल
सुमित तिवारी | Oct 19, 2025, 09:17 PM IST
1.बिना टिकट यात्रा
बिना टिकट यात्रा करना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 55 के तहत अपराध है, भीड़ में लोग टिकट लिए बिना ही ट्रेन में चढ़ जाते है. ऐसा करना आपको मुश्किल में डाल सकता है. इस स्थिति में आपसे 1000 रुपये जुर्माना भी लिया जा सकता है.
2.ज्वलनशीन पदार्थ
ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ जैसे पटाखे, गैस सिलेंडर या केरोसिन ले जाना सख्त मना है, इसलिए ट्रेन से यात्रा के दौरान इस चीज का विशेष ध्यान रखें.
3.चेन खींचना
ट्रेन में चेन खींचना भी गंभीर अपराध है, बिना उचित कारण कभी भी ऐसी गलती न करें. ऐसा करने पर आपको 1 साल तक की जेल या फिर 1000 रुपये जुर्माना लग सकता है.
4.गंदगी न फैलाएं
इसके अलावा, रेलवे परिसर में धूम्रपान, शराब पीना या गंदगी फैलाना भी दंडनीय है. रेलवे स्टेशनों पर साफ-सफाई और सुरक्षा के लिए सख्त नियम हैं. गंदगी फैलाने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.
5.कठिन कार्यवाई
इस तरह के नियमों का उलंघन करने पर या तो आप पर रेलवे की तरफ से भारी जुर्माना या फिर 1 साल की जेल और कठिन कार्यवाई की जा सकती है.