भारत के इस महल में रहता था दुनिया का सबसे अमीर इंसान, आप भी रुक सकते हैं, कितना है 1 रात का किराया?

3 . Mir Osman Ali Khan: Richest Ruler in World

3

दुनिया के सबसे अमीर शासक थे मीर उस्मान अली खान

मीर उस्मान अली खान हैदराबाद के आखिरी निजाम थे. वह 1911 से 1948 तक हैदराबाद के निजाम रहे. 6 अप्रैल को उनका जन्मदिन होता है. उन्हें मॉडर्न हैदराबाद का आर्किटेक्ट कहा जाता है. वह अपने दौर के सबसे अमीर शासक थे. उनके पास 20 लाख करोड़ की संपत्ति थी, उनके पास कई लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन था. अमीरी की हद ये थी कि उन्होंने दुनिया के सबसे खास डायमंड्स में से एक जेकब डायमंड को पेपरवेट बनाकर रखा था. आज की तारीख में जेकब डायमंड की कीमत 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा है. टाइम्स मैगजीन ने 1937 में उन पर कवर स्टोरी प्रकाशित की थी. इसमें उन्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बताया गया था. फोटो- Wikimedia Commons