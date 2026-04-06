भारत के इस महल में रहता था दुनिया का सबसे अमीर इंसान, आप भी रुक सकते हैं, कितना है 1 रात का किराया?

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Kusum Lata | Apr 06, 2026, 08:00 AM IST
1.The Famous Falaknuma Palace
फलकनुमा पैलेस
हैदराबाद का फलकनुमा पैलेस उन कई महलों में से एक है जहां हैदराबाद के निजाम रहते थे. हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान किंग कोठी पैलेस में रहते थे. उसके साथ-साथ वह फलकनुमा पैलेस और पुरानी हवेली में भी रहते थे. फलकनुमा पैलेस निजाम के सबसे आलीशान महलों में से एक है. Photo- Wikimedia Commons
2.Who built Falaknuma Palace
किसने बनवाया था फलकनुमा पैलेस?
मीर उस्मान अली खान के पिता सर मीर महबूब अली खान सिद्दीकी हैदराबाद के छठवें निजाम थे. उनके कार्यकाल में सर विकार-उल-उमरा हैदराबाद के प्रधानमंत्री थे. वह छठे निजाम के बहनोई भी थे. उन्होंने ही फलकनुमा पैलेस का निर्माण करवाया थाप. इसे करीब 1000 कलाकारों ने लगभग एक दशक की मेहनत के बात तैयार किया था. पहाड़ी पर बने होने की वजह से इसे दूसरे से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये आसमान में बना हो. इस वजह से विकार-उल-उमरा ने इसका नाम फलकनुमा रखा था. इसका मतलब होता है आसमान के जैसा. निजाम मीर महबूब अली खान ने यह पैलेस उनसे खरीदा था. Photo- Taj Falaknuma Palace
3.Mir Osman Ali Khan: Richest Ruler in World
दुनिया के सबसे अमीर शासक थे मीर उस्मान अली खान
मीर उस्मान अली खान हैदराबाद के आखिरी निजाम थे. वह 1911 से 1948 तक हैदराबाद के निजाम रहे. 6 अप्रैल को उनका जन्मदिन होता है. उन्हें मॉडर्न हैदराबाद का आर्किटेक्ट कहा जाता है. वह अपने दौर के सबसे अमीर शासक थे. उनके पास 20 लाख करोड़ की संपत्ति थी, उनके पास कई लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन था. अमीरी की हद ये थी कि उन्होंने दुनिया के सबसे खास डायमंड्स में से एक जेकब डायमंड को पेपरवेट बनाकर रखा था. आज की तारीख में जेकब डायमंड की कीमत 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा है. टाइम्स मैगजीन ने 1937 में उन पर कवर स्टोरी प्रकाशित की थी. इसमें उन्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बताया गया था. फोटो- Wikimedia Commons
4.Falaknuma Palace Area and Rooms
कितना बड़ा है फलकनुमा पैलेस
फलकनुमा पैलेस करीब 23 एकड़ ज़मीन पर बना एक आलीशान महल है. आज की तारीख में फलकनुमा पैलेस एक लग्जरी होटल है. ताज ग्रुप ऑफ होटल्स इसे चलाते हैं. ताज फलकनुमा पैलेस में 60 लग्जरी कमरे और सुइट्स हैं. यह हैदराबाद की पहचान चारमिनार से महज़ 4 किलोमीटर दूर स्थित है. अगर आप हैदराबाद के रॉयल हेरिटेज को करीब से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप यहां कमरा बुक कर सकते हैं. Photo- Taj Falaknuma Palace
5.Taj Falaknuma Palace: Price for one night
एक रात बिताने के लिए कितना करना होगा खर्च?
फलकनुमा पैलेस में 6 तरह के कमरे और सुइट्स हैं. सबसे बेसिक कमरे का एक रात का किराया 18 हजार 750 रुपये है. वहीं, सबसे महंगा सुइट निजाम सुइट है. निजाम सुइट में एक रात बिताने के लिए आपको 3 लाख रुपये खर्च करने होंगे. इस सुइट में एक साथ अधिकतम तीन लोग रुक सकते हैं. ताज फलकनुमा पैलेस की वेबसाइट पर लिखा है कि ये किराया मेंबर्स के लिए है. Photo- Taj Falaknuma Palace