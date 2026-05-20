आसमान से बरस रही आग, भट्टी जैसी झुलस रही धरती! चुभती-जलती गर्मी ने किया हलाकान, देखें Photos

2 . UP में लू का अलर्ट

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उत्तर प्रदेश में भी लू का अलर्ट जारी किया गया है. पूरे राज्य में 20 और 21 मई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, 22 से 26 मई के लिए वेस्ट यूपी के लिए ऑरेंज अलर्ट और ईस्ट यूपी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. 19 मई को यूपी के बांदा में 48.2 डिग्री सेल्सियस का अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया था. फोटो- PTI