बंगाल की खाड़ी से ही क्यों उठते हैं ज्यादातर तूफान, क्या है इसका रहस्य

कभी वेटर का काम करता था ये एक्टर, 44 की उम्र में किया था डेब्यू, आज है करोड़ों का मालिक

Rashifal 30 October 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Viral News: ब्रेकअप हुआ तो छुट्टी के लिए कर दिया मेल, बॉस का जवाब कर देगा हैरान

गूगल के Ex बॉस ने बताई वो तीन आदतें जिनकी कसम दुनिया का हर सफल आदमी खाता है, आप भी करें ट्राई

अब दिल्ली में कहीं भी कार लेकर जाना पड़ेगा महंगा, NDMC ने बढ़ा दी पार्किंग फीस, अब तभी घटेगी जब...

द्रौपदी मुर्मू से पहले भी फाइटर जेट से उड़ान भर चुके हैं ये 2 राष्ट्रपति, भारत के इस इकलौते PM ने उड़ाया था जंगी जहाज

यूपी में अब 76वां जिला बनाने की तैयारी, CM योगी ने की घोषणा, आइए जानते हैं कैसे बनता है नया डिस्ट्रिक्ट

November Bank Holidays 2025: नवंबर में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

हर्षवर्धन राणे ने याद किए संघर्ष के दिन, रोजाना '10 रुपये' और 'एक प्लेट छोले-चावल' में करते थे गुजारा

बंगाल की खाड़ी से ही क्यों उठते हैं ज्यादातर तूफान, क्या है इसका रहस्य

बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान मोंथा इन दिनों तटीय राज्यों में ताडंव मचा रहा है. लेकिन क्या आप जातने है ज्यादातर चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी से उठते है, आइए जातने है इसका रहस्य

सुमित तिवारी | Oct 29, 2025, 09:53 PM IST

1.बंगाल की खाड़ी में करीब 12 चक्रवाती तूफान

बंगाल की खाड़ी में करीब 12 चक्रवाती तूफान
पिछले पांच सालों  में बंगाल की खाड़ी में करीब 12 चक्रवाती तूफान बन चुके है. मोंथा 13 वां तूफान है और इस साल का पहला सबसे बड़ा तूफान हैं. 

2.हर तीन दिन पर एक तूफान

हर तीन दिन पर एक तूफान
वैसे आपको बता दें कि दुनियाभर में हर तीन दिन पर एक तूफान बनता है. सालभर में 80 से 100 तूफान पैदा होते हैं. 
 

3.ज्यादा तूफान आने का सबसे अहम कारण

ज्यादा तूफान आने का सबसे अहम कारण
बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में ज्यादा तूफान आने का सबसे अहम कारण हवा का बहाव है. पूर्वी तट पर मौजूद बंगाल की खाड़ी के मुकाबले पश्चिमी तट पर स्थित अरब सागर ज्‍यादा ठंडा रहता है.
 

4.Tropical Cyclone

Tropical Cyclone
बता दें कि इतिहास के 36 सबसे घातक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात (Tropical Cyclone) में 26 चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आए हैं. 

5.अरब सागर में उठने वाले तूफान

अरब सागर में उठने वाले तूफान
भारत में आने वाले पांच समुद्री तूफानों में औसतन चार पूर्वी किनारों से टकराते हैं. ये भी माना जाता है कि अरब सागर में जो तूफान बनते हैं वो अमूमन हल्के होते हैं. 

