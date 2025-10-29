बंगाल की खाड़ी से ही क्यों उठते हैं ज्यादातर तूफान, क्या है इसका रहस्य
भारत
सुमित तिवारी | Oct 29, 2025, 09:53 PM IST
1.बंगाल की खाड़ी में करीब 12 चक्रवाती तूफान
पिछले पांच सालों में बंगाल की खाड़ी में करीब 12 चक्रवाती तूफान बन चुके है. मोंथा 13 वां तूफान है और इस साल का पहला सबसे बड़ा तूफान हैं.
2.हर तीन दिन पर एक तूफान
वैसे आपको बता दें कि दुनियाभर में हर तीन दिन पर एक तूफान बनता है. सालभर में 80 से 100 तूफान पैदा होते हैं.
3.ज्यादा तूफान आने का सबसे अहम कारण
बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में ज्यादा तूफान आने का सबसे अहम कारण हवा का बहाव है. पूर्वी तट पर मौजूद बंगाल की खाड़ी के मुकाबले पश्चिमी तट पर स्थित अरब सागर ज्यादा ठंडा रहता है.
4.Tropical Cyclone
बता दें कि इतिहास के 36 सबसे घातक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात (Tropical Cyclone) में 26 चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आए हैं.
5.अरब सागर में उठने वाले तूफान
भारत में आने वाले पांच समुद्री तूफानों में औसतन चार पूर्वी किनारों से टकराते हैं. ये भी माना जाता है कि अरब सागर में जो तूफान बनते हैं वो अमूमन हल्के होते हैं.