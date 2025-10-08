ये है दुनिया का सबसे रोमांटिक देश, कर्ज लेकर लोग जाते हैं घूमने, बहेद खूबसूरत हैं नजारें

15 से कम सीटें मिली तो HAM चुनावी मैदान से बाहर, NDA और जीतनराम मांझी के बीच फंसा पेंच, कैसे होगा बंटवारा?
सुमित तिवारी | Oct 08, 2025, 04:19 PM IST
1.दुनिया सबसे रोमांटिक जगह
फरवरी 2025 में यूरोपियन वॉटरवेज की एक दिलचस्प रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड को दुनिया सबसे रोमांटिक जगह घोषित किया गया है. हालांकि यहां पर लोगों की जेब बहुत जल्द खाली होती है.
2.मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता
स्विट्जरलैंड की मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढके पहाड़, खूबसूरत झीलें, और दिलकश गाँवों का नजारा अक्सर पर्यटकों के मन में घर कर जाता है.
3.अनोखी रेल यात्रा
यहाँ की अनोखी रेल यात्रा, विश्व प्रसिद्ध स्विस चॉकलेट, स्वादिष्ट खाना दुनिया भर के टूरिस्टों को यहां आने के लिए आकर्षित करती हैं. लेकिन यहां पर ट्रेवल बहुत महंगा पड़ता हैं.
4.स्विट्जरलैंड की ट्रिप
भारत से स्विट्जरलैंड की ट्रिप की लागत लगभग ₹1.5 लाख से ₹5.5 लाख या इससे अधिक हो सकती है, जो यात्रा के प्रकार, अवधि, आवास और गतिविधियों पर निर्भर करती है.
5.शेंगेन वीजा और बीमा की जरूरत
यहां जाने के लिए शेंगेन वीजा और बीमा की जरूरत पड़ती हैं. इसे बनवाने की कीमत 12 से 13 हजार रुपये होती है. वहीं यहां पर स्विस फ्रैंक करेंसी चलती है, जो 111.50 भारतीय रुपये के बराबर है.
6.घूमने के लिए कई जगहें
स्विट्जरलैंड घूमने के लिए कई जगहें हैं, जैसे स्विस एल्प्स, लेक जेनेवा, म्यूज़ियम, केबल कार राइड, ट्रेन जर्नी और हाइकिंग आदि। अगर आपको स्विट्जरलैंड की ठंड देखनी है, तो दिसंबर से मार्च का समय बेस्ट हो सकता है.