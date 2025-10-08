ये है दुनिया का सबसे रोमांटिक देश, कर्ज लेकर लोग जाते हैं घूमने, बहेद खूबसूरत हैं नजारें

5 . शेंगेन वीजा और बीमा की जरूरत

5

यहां जाने के लिए शेंगेन वीजा और बीमा की जरूरत पड़ती हैं. इसे बनवाने की कीमत 12 से 13 हजार रुपये होती है. वहीं यहां पर स्विस फ्रैंक करेंसी चलती है, जो 111.50 भारतीय रुपये के बराबर है.

