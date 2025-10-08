FacebookTwitterYoutubeInstagram
15 से कम सीटें मिली तो HAM चुनावी मैदान से बाहर, NDA और जीतनराम मांझी के बीच फंसा पेंच, कैसे होगा बंटवारा?

NIOS Hall Ticket 2025: 10वीं-12वीं की थ्योरी परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

अमित शाह की बदल गई ईमेल आईडी, Google-Microsoft को छोड़कर इस स्वदेशी तकनीक को अपनाया

Numerology:अप्रैल माह की इस तारीख को जन्मे लोगों पर मेहरबान होती हैं मां लक्ष्मी, खूब खर्च करने पर भी पैसों से भरी रहती है तिजोरी

एक्ट्रेस सारा खान ने 'लक्ष्मण' के बेटे से रचाई शादी, देखें कपल की खूबसूरत तस्वीरें

Jio Bharat B2: दिवाली से पहले Jio ने लॉन्च किया सबसे सस्ता फोन, मात्र 799 रुपये कीमत, मिलेंगे ये धांसू फीचर्स

जूता फेंकने के विवाद पर छलका CJI बीआर गवई की मां का दर्द, बोलीं, 'यह संविधान पर हमला है'

Nobel Prize 2025: दुनिया के किन 3 वैज्ञानिकों को मिला केमेस्ट्री का नोबेल पुरस्कार? जानें एजुकेशन से लेकर ग्लोबल चेंज तक की कहानी

दिवाली से 2 दिन पहले बना खरीदारी का योग, पुष्य नक्षत्र में इस मुहूर्त पर वाहन, सोना और संपत्ति खरीदना होगा बेहद शुभ

ये है दुनिया का सबसे रोमांटिक देश, कर्ज लेकर लोग जाते हैं घूमने, बहेद खूबसूरत हैं नजारें

भारत

ये है दुनिया का सबसे रोमांटिक देश, कर्ज लेकर लोग जाते हैं घूमने, बहेद खूबसूरत हैं नजारें

भारतीय लोग घूमने-फिरने के बहुत शौकीन होते हैं, लोग घूमने के लिए दूसरे देशों तक भी जाते है आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे है जो हाल ही रोमांटिक देशों की लिस्ट में शामिल हो हुआ है. 

सुमित तिवारी | Oct 08, 2025, 04:19 PM IST

1.दुनिया सबसे रोमांटिक जगह

दुनिया सबसे रोमांटिक जगह
1

फरवरी 2025 में यूरोपियन वॉटरवेज की एक दिलचस्प रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड को दुनिया सबसे रोमांटिक जगह घोषित किया गया है. हालांकि यहां पर लोगों की जेब बहुत जल्द खाली होती है. 
 

2.मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता

मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता
2

स्विट्जरलैंड की मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढके पहाड़, खूबसूरत झीलें, और दिलकश गाँवों का नजारा अक्सर पर्यटकों के मन में घर कर जाता है.

3.अनोखी रेल यात्रा

अनोखी रेल यात्रा
3

यहाँ की अनोखी रेल यात्रा, विश्व प्रसिद्ध स्विस चॉकलेट, स्वादिष्ट खाना दुनिया भर के टूरिस्टों को यहां आने के लिए आकर्षित करती हैं. लेकिन यहां पर ट्रेवल बहुत महंगा पड़ता हैं. 

4.स्विट्जरलैंड की ट्रिप

स्विट्जरलैंड की ट्रिप
4

भारत से स्विट्जरलैंड की ट्रिप की लागत लगभग ₹1.5 लाख से ₹5.5 लाख या इससे अधिक हो सकती है, जो यात्रा के प्रकार, अवधि, आवास और गतिविधियों पर निर्भर करती है. 
 

    5.शेंगेन वीजा और बीमा की जरूरत

    शेंगेन वीजा और बीमा की जरूरत
    5

    यहां जाने के लिए शेंगेन वीजा और बीमा की जरूरत पड़ती हैं. इसे बनवाने की कीमत 12 से 13 हजार रुपये होती है. वहीं यहां पर स्विस फ्रैंक करेंसी चलती है, जो 111.50 भारतीय रुपये के बराबर है.
     

    6.घूमने के लिए कई जगहें

    घूमने के लिए कई जगहें
    6

    स्विट्जरलैंड घूमने के लिए कई जगहें हैं, जैसे स्विस एल्प्स, लेक जेनेवा, म्यूज़ियम, केबल कार राइड, ट्रेन जर्नी और हाइकिंग आदि। अगर आपको स्विट्जरलैंड की ठंड देखनी है, तो दिसंबर से मार्च का समय बेस्ट हो सकता है.

