क्या एथेनॉल बनेगा जल संकट की वजह? एक लीटर के लिए देश चुका रहा इतनी बड़ी कीमत, जानकर उड़ जाएंगे होश

9 . एथेनॉल की डिमांड कर रही आग में घी का काम

9

सालों तक पंजाब और हरियाणा के किसानों को भूजल खत्म करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया. अब उन्हीं फसलों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर ईंधन बनाने के लिए हो रहा है और इसे पर्यावरण के अनुकूल कहा जा रहा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि गन्ने की खेती ने पहले ही कई राज्यों के वाटर टेबल को पाताल में पहुंचा दिया है, और अब एथेनॉल की डिमांड इस आग में घी डालने का काम कर रही है.