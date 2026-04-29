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भारत

क्या एथेनॉल बनेगा जल संकट की वजह? एक लीटर के लिए देश चुका रहा इतनी बड़ी कीमत, जानकर उड़ जाएंगे होश

क्लीन एनर्जी की दौड़ में भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पर्यावरण बचाने की कोशिश दूसरे प्राकृतिक संसाधन यानी पानी को खत्म कर रही है.

Gaurav Barar | Apr 29, 2026, 03:25 PM IST

1.एथेनॉल पर जोर दे रही सरकार

एथेनॉल पर जोर दे रही सरकार
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भारत सरकार इन दिनों पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने (Ethanol Blending) पर बहुत जोर दे रही है. इसे क्लीन एनर्जी यानी साफ ईंधन बताया जा रहा है ताकि प्रदूषण कम हो और विदेशों से कच्चा तेल कम खरीदना पड़े. लेकिन इस चमकते सिक्के का एक दूसरा और डरावना पहलू भी है.

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2.समस्या की जड़ क्या है?

समस्या की जड़ क्या है?
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जानकारों का कहना है कि पेट्रोल को हरा बनाने की यह कोशिश भारत को बूंद-बूंद पानी के लिए तरसा सकती है. एथेनॉल बनाने के लिए जिन फसलों का इस्तेमाल होता है- जैसे मक्का, गन्ना और चावल, वे भारत की सबसे ज्यादा पानी सोखने वाली फसलें हैं. 

3.जल संकट को और बदतर बना देगा

जल संकट को और बदतर बना देगा
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जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ (IPCC लेखक) अंजल प्रकाश का कहना है कि एथेनॉल का लक्ष्य भारत के जल संकट को और बदतर बना देगा, क्योंकि इन फसलों को उगाने और प्रोसेस करने में भारी मात्रा में पानी बर्बाद होता है. 

4.बड़े पैमाने पर चावल किया आवंटित

बड़े पैमाने पर चावल किया आवंटित
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सरकार ने 2024-25 में एथेनॉल बनाने के लिए 52 लाख टन चावल आवंटित किया था, जिसे 2025-26 में बढ़ाकर 90 लाख टन करने का लक्ष्य है. चौंकाने वाली बात यह है कि गरीबों को राशन में मिलने वाले टूटे चावल की हिस्सेदारी 25% से घटाकर 10% की जा रही है, ताकि वह बचा हुआ चावल सीधा शराब भट्टियों में ईंधन बनाने के काम आ सके.

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5.एक लीटर ईंधन और हजारों लीटर पानी

एक लीटर ईंधन और हजारों लीटर पानी
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अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें, तो यह खेल बहुत महंगा नजर आता है. दिल्ली में 2024 में हुई एक कॉन्फ्रेंस में खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने जो डेटा साझा किया, वह डराने वाला है. चावल से 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए खेती से लेकर प्रोसेसिंग तक करीब 10,790 लीटर पानी खर्च होता है. 

6.किस फसल को कितना चाहिए पानी?

किस फसल को कितना चाहिए पानी?
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मक्का से 1 लीटर एथेनॉल के लिए करीब 4,670 लीटर पानी चाहिए. गन्ने से 1 लीटर एथेनॉल के लिए करीब 3,630 लीटर पानी की खपत होती है. जरा सोचिए, एक किलो चावल उगाने में ही 3,000 लीटर पानी लग जाता है, और एक टन चावल से सिर्फ 470 लीटर एथेनॉल निकलता है. यानी हम पेट्रोल बचाने के चक्कर में बेशकीमती पानी को बेतहाशा बहा रहे हैं. 

7.21 बड़े शहरों का भूजल हो सकता है खत्म

21 बड़े शहरों का भूजल हो सकता है खत्म
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ऊपर से इन प्लांटों से निकलने वाला गंदा पानी अगर ठीक से साफ न किया जाए, तो वह जमीन के अंदर के पानी को भी जहरीला बना देता है.नीति आयोग की रिपोर्ट चेतावनी दे चुकी है कि 2030 तक दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे 21 बड़े शहरों का भूजल खत्म हो सकता है. ऐसे में एथेनॉल प्लांट उन इलाकों में लगाए जा रहे हैं जो पहले से ही पानी की किल्लत झेल रहे हैं. 

8.रेड जोन से पानी खींच रहे ये प्लांट

रेड जोन से पानी खींच रहे ये प्लांट
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उदाहरण के तौर पर, महाराष्ट्र में 396 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाने की क्षमता है, जबकि वहीं के विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे इलाकों में किसान पीने के पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में भी यही हाल है. वहां के प्लांट उसी जमीन से पानी खींच रहे हैं जिसे पहले ही 'खतरे के निशान' पर घोषित किया जा चुका है. 

9.एथेनॉल की डिमांड कर रही आग में घी का काम

एथेनॉल की डिमांड कर रही आग में घी का काम
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सालों तक पंजाब और हरियाणा के किसानों को भूजल खत्म करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया. अब उन्हीं फसलों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर ईंधन बनाने के लिए हो रहा है और इसे पर्यावरण के अनुकूल कहा जा रहा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि गन्ने की खेती ने पहले ही कई राज्यों के वाटर टेबल को पाताल में पहुंचा दिया है, और अब एथेनॉल की डिमांड इस आग में घी डालने का काम कर रही है. 

10.क्या शहरों को प्यासा रखने के लिए हैं तैयार?

क्या शहरों को प्यासा रखने के लिए हैं तैयार?
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एथेनॉल ब्लेंडिंग सुनने में एक शानदार आइडिया लग सकता है, लेकिन अगर इसके लिए हमें अपने शहरों को प्यासा रखना पड़े, तो सवाल उठना लाजिमी है, क्या यह ईंधन वास्तव में सस्ता और साफ है? पानी के बिना भविष्य की कल्पना करना नामुमकिन है, और यह योजना हमें उसी ओर ले जा सकती है.

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