Indigo Pilot ने इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त PAN, PAN, PAN क्यों कहा? जानें फ्लाइट के कोडवर्ड्स का मतलब

4 . Fuel Dumping

अगर ज्यादा फ्यूल की वजह से किसी प्लेन का बैलेंस बिगड़ रहा हो या पायलट को लग रहा हो कि फ्यूल डंप करना ज़रूरी है तो वो सबसे पहले ATC को इसकी सूचना देगा. इसके बाद ATC हर तीन मिनट पर सभी फ्लाइट्स को ये मैसेज भेजेगा कि कौन सी फ्लाइट, कौन सी लोकेशन पर और कितने हाइट पर फ्यूल डंप कर रही है. इसके लिए एक तय फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है. Attention all aircraft - fuel dumping in progress over - (location) at (altitude) by (type aircraft) (flight direction). डंपिंग पूरी होने के बाद इसी तरीके से ATC सभी प्लेन्स को इसकी जानकारी देता है.