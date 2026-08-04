'ऊब गई हूं, रिटायर होना चाहती हूं...' पंकजा मुंडे हैं कितनी एजुकेटेड? राजनीति, पढ़ाई और डिग्री... जानें पूरी प्रोफाइल

1 . पंकजा मुंडे के संन्यास के बयान ने मचाई हलचल

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बीजेपी नेता और महाराष्ट्र की पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे के एक बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है. परली में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बीड -परली राजमार्ग की खस्ताहाल हालत पर परेशान होते हुए कहा कि उन्हें अब थकान महसूस होने लगी है और उन्होंने संन्यास के बारे में भी सोचा, लेकिन कार्यक्रम में मौजूद लोगों का उत्साह देखकर उनमें फिर से नई ऊर्जा भर गई. उनके इस बयान के बाद कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने उन्हें कांग्रेस पार्टी जॉइन करने और महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री बनाने तक का ऑफर तक दे डाला.

(Image Credit: Pankaja Munde X Handle)