क्या E-85 फ्यूल आपकी E-20 कार के लिए है सुरक्षित? भरवाने से पहले जान लें फर्क

8 . लापरवाही से बचें, मैन्युअल जरूर चेक करें

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ईंधन के मामले में किया गया कोई भी गलत प्रयोग आपके बजट पर बहुत भारी पड़ सकता है. थोड़े से पैसों की बचत या अज्ञानता के कारण भविष्य में आपको लाखों रुपये का इंजन रिपेयरिंग बिल मिल सकता है. ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों की यही सलाह है कि फ्यूल स्टेशन पर लाइन में खड़े होने से पहले अपनी कार के ओनर मैनुअल या फ्यूल कैप पर लिखे निर्देशों को ध्यान से पढ़ें. आपकी गाड़ी जिस फ्यूल के लिए प्रमाणित है, हमेशा उसी का उपयोग करें ताकि इंजन की उम्र लंबी रहे और परफॉर्मेंस भी शानदार बनी रहे.

