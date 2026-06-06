क्या E-85 फ्यूल आपकी E-20 कार के लिए है सुरक्षित? भरवाने से पहले जान लें फर्क

भारत
Gaurav Barar | Jun 06, 2026, 06:08 PM IST
1.इथेनॉल आधारित ईंधन को दे रहे बढ़ावा
भारत में पर्यावरण को बचाने और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए इथेनॉल आधारित ईंधन को बहुत तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है. पेट्रोल पंपों पर अब E-20 और E-85 जैसे शब्द आम वाहन मालिकों के बीच चर्चा का विषय बन चुके हैं. सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां इस क्लीन फ्यूल पर चलें.
2.वाहन मालिकों के मन में एक बड़ा सवाल
हालांकि इस नई तकनीक के साथ ही कई वाहन मालिकों के मन में एक बड़ा सवाल और भ्रम भी पैदा हो गया है कि अगर मेरी कार E-20 फ्यूल के अनुकूल है, तो क्या पैसे बचाने या बेहतर एवरेज के चक्कर में मैं उसमें E-85 फ्यूल भी डलवा सकता हूं?
3.E-20 और E-85 पूरी तरह अलग प्रकार के ईंधन
इसका सीधा और साफ जवाब है- बिल्कुल नहीं. ऐसा करना आपकी गाड़ी के लिए एक आत्मघाती कदम साबित हो सकता है. E-20 और E-85 दोनों पूरी तरह से अलग प्रकार के ईंधन हैं और इन्हें झेलने के लिए इंजन के भीतर की तकनीक भी बिल्कुल जुदा होती है.
4.E-20 और E-85 में क्या है सबसे बड़ा गणित?
इन दोनों ईंधनों के नाम में ही इनका सबसे बड़ा अंतर छिपा हुआ है, जो इनमें मौजूद इथेनॉल की मात्रा को दर्शाता है. E-20 फ्यूल का सीधा मतलब है कि इस ईंधन में 20 प्रतिशत इथेनॉल और 80 प्रतिशत पारंपरिक पेट्रोल मिलाया गया है. आजकल भारत में बनने वाली ज्यादातर आधुनिक गाड़ियां इसी मानक के हिसाब से डिजाइन की जा रही हैं.
5.क्या है दोनों के बीच फर्क?
इसके विपरीत, E-85 में इथेनॉल की मात्रा बढ़कर 85 प्रतिशत हो जाती है, जबकि पेट्रोल की हिस्सेदारी महज 15 प्रतिशत रह जाती है. इसे फ्लेक्स-फ्यूल भी कहा जाता है. चूंकि इथेनॉल को गन्ने और अनाज के कचरे से तैयार किया जाता है, इसलिए इसका रासायनिक गुण शुद्ध पेट्रोल से बिल्कुल अलग होता है. इथेनॉल में नमी सोखने की क्षमता ज्यादा होती है और यह स्वभाव से थोड़ा संक्षारक होता है. यही वजह है कि सामान्य E-20 इंजन इतनी अधिक इथेनॉल मात्रा को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होते.
6.बिना फ्लेक्स-फ्यूल इंजन के E-85 डाला तो क्या होगा नुकसान?
E-85 ईंधन का सुरक्षित उपयोग केवल उन्हीं गाड़ियों में किया जा सकता है जिनमें फ्लेक्स फ्यूल इंजन लगा हो. इन इंजनों को खास तौर पर अधिक इथेनॉल वाले ईंधन के लिए ही अपग्रेड किया जाता है. इनके फ्यूल पाइप, रबर सील, फ्यूल पंप और इंजेक्टरों में ऐसे विशेष मटेरियल का इस्तेमाल होता है, जिन पर इथेनॉल का रासायनिक बुरा असर न पड़े. अगर आप अपनी सामान्य E-20 कार में गलती से या जानबूझकर E-85 फ्यूल भरवा लेते हैं, तो आपकी गाड़ी में कई समस्याएं आ सकती हैं.
7.इंजन डैमेज का खतरा
उच्च इथेनॉल के कारण गाड़ी के फ्यूल सिस्टम के रबर और प्लास्टिक के पुर्जे गलने लगेंगे. जंग लगने के कारण फ्यूल इंजेक्टर जाम हो सकते हैं. इसके अलावा, इंजन के सिलेंडरों में सही तरीके से कंबशन नहीं होगा, जिससे गाड़ी चलते-चलते झटके मारेगी, पिक-अप पूरी तरह गिर जाएगा और लंबे समय में आपका पूरा इंजन सीज हो सकता है.
8.लापरवाही से बचें, मैन्युअल जरूर चेक करें
ईंधन के मामले में किया गया कोई भी गलत प्रयोग आपके बजट पर बहुत भारी पड़ सकता है. थोड़े से पैसों की बचत या अज्ञानता के कारण भविष्य में आपको लाखों रुपये का इंजन रिपेयरिंग बिल मिल सकता है. ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों की यही सलाह है कि फ्यूल स्टेशन पर लाइन में खड़े होने से पहले अपनी कार के ओनर मैनुअल या फ्यूल कैप पर लिखे निर्देशों को ध्यान से पढ़ें. आपकी गाड़ी जिस फ्यूल के लिए प्रमाणित है, हमेशा उसी का उपयोग करें ताकि इंजन की उम्र लंबी रहे और परफॉर्मेंस भी शानदार बनी रहे.