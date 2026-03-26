Durga Ashtami 2026: आज दुर्गा अष्टमी पर बन रहा ये दुर्लभ राजयोग, इन 4 राशियों की लग सकती है लॉटरी

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Nitin Sharma | Mar 26, 2026, 09:49 AM IST
1.दुर्गा अष्टमी पर बन रहे हैं ये 4 शुभ योग
चैत्र नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी पर 4 विशेष योग बन रहे हैं. इनमें सबसे पहला गजकेसरी योग है, जो राजयोग में श्रेष्ठ है. इसके बाद वरिष्ण योग, सुनफा योग, वेशी योग और त्रिएकादशी योग बनने जा रहा है. इनके अलावा सर्वार्थ सिद्धि, शोभन और रवि योग भी रहे हैं. ऐसे में कुछ राशियों के लिए दुर्गा अष्टमी बहुत शुभ और भाग्यशाली साबित हो सकती है.
(Credit Image AI)
2.तनाव से मिलेगी मुक्ति
मेष राशि वालों को अष्टमी पर बन रहे खास योग अनुकूल साबित होंगे. इनका परेशानी का समय खत्म हो जाएगा. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. पिछले लंबे समय से चला आ रहा तनाव खत्म होगा.
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3.धन लाभ के योग
चैत्र नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी पर बन रहा गजकेसरी योग मिथुन राशि के जातकों के लिए धन प्राप्ति के योग बन रहा है. इन्हें धन की प्राप्ति हो सकती हे. आपके रुके हुए काम शुरू हो जाएंगे. घर से बाहर तक प्रसन्नता रहेगी. मन खुश रहेगा. समाज में मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी. व्यापार से जुड़े लोगों को कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है.
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4.रोजगार संबंधित परेशानी होगी खत्म
सिंह राशि वालों के लिए यह समय बेहद शुभ होगा. योग के प्रभाव से इनका कठिन समय खत्म होगा. जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे. संपत्ति से जुड़ी समस्याएं नष्ट होगी. नौकरी और रोजगार की तलाश खत्म होगी. धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं.
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5.संतान पक्ष से मिलेगी खुशखबरी
दुर्गाष्टमी पर बन रहे शुभ योग मीन राशि वालों के लिए संतान पक्ष की तरफ कोई खुशखबरी दिला सकता है. करियर में तरक्की होगी. प्रमोशन मिल सकता है. पैसों की तंगी से जूझ रहे लोगों को राहत जरूर मिलेगी. शत्रु पस्त रहेंगे.
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डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.
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