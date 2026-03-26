Durga Ashtami 2026: आज दुर्गा अष्टमी पर बन रहा ये दुर्लभ राजयोग, इन 4 राशियों की लग सकती है लॉटरी

5 . संतान पक्ष से मिलेगी खुशखबरी

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दुर्गाष्टमी पर बन रहे शुभ योग मीन राशि वालों के लिए संतान पक्ष की तरफ कोई खुशखबरी दिला सकता है. करियर में तरक्की होगी. प्रमोशन मिल सकता है. पैसों की तंगी से जूझ रहे लोगों को राहत जरूर मिलेगी. शत्रु पस्त रहेंगे.

(Credit Image AI)

डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.

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