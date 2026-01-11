प्रधानमंत्री के अलावा भी क्या किसी को मिलती है SPG सुरक्षा? यहां दूर करें सारी कन्फ्यूजन

1 . केवल प्रधानमंत्री को SPG कवर

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा SPG अधिनियम में किए गए संशोधनों के बाद अब विशेष सुरक्षा दल (Special Protection Group) की सुरक्षा सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री और उनके परिवार तक सीमित कर दी गई है. प्रधानमंत्री के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अब SPG कवर नहीं दिया जाता.