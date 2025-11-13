केवल दिल्ली ही नहीं उत्तर प्रदेश के इस जिले में भी है 'लालकिला', राजधानी से ज्यादा लोग पहुंचते हैं देखने

भारत
सुमित तिवारी | Nov 13, 2025, 12:25 PM IST
1.मुगलों से जुड़ी इमारतें
उत्तर प्रदेश में मुगलों से जुड़ी हुई कई इमारतें मौजदू हैं, आगरा दिल्ली से पहले मुगलों की राजधानी हुआ करती थी. आगरा में आज भी ताजमहल के अलावा कई ऐसी इमारतें है जो कि मुगलकाल में बनवाई गई थी.
2.1665 में कराया गया था निर्माण
यूपी के आगरा जिले में लाल किला है. जो पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है. मुगल सम्राट अकबर ने 1665 में इसका निर्माण कराया था. ताजमहल की तरह ही इसका निर्माण यमुना नदी के किनारे ही कराया गया था.
3.बादलगढ़ किला
आगरा के इस किले को बादलगढ़ किले के नाम से भी जाना जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर आगरा किला रखा गया था. बताया जाता है कि इसे बनाने में करीब 4 हजार मजदूरों ने काम किया था.
4.दो गेट
दिल्ली के लाल किले की तरह ही इस किले में भी एक दिल्ली गेट और दूसरा लाहौरी गेट के नाम से जाना जाता है. किले में हिंदू-इस्लामिक दोनों वास्तु शैली नजर आती हैं.
5.लाल-बलुई पत्थर
इस किले को बनाने में इसमें लाल-बलुई पत्थर और सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है. बताया जा रहा है कि आगरा किले में मौजूद अकबर दरवाजा या अकबरी गेट बनने में 95 साल लग गए थे.