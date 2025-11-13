केवल दिल्ली ही नहीं उत्तर प्रदेश के इस जिले में भी है 'लालकिला', राजधानी से ज्यादा लोग पहुंचते हैं देखने

2 . 1665 में कराया गया था निर्माण

यूपी के आगरा जिले में लाल किला है. जो पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है. मुगल सम्राट अकबर ने 1665 में इसका निर्माण कराया था. ताजमहल की तरह ही इसका निर्माण यमुना नदी के किनारे ही कराया गया था.