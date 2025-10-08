FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Rashifal 09 October 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान​ विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

दिल्ली मेट्रो में भूलकर भी न ले जाएं ये चीजें, वरना पड़ जाएगा महंगा, पढ़ लें DMRC के सख्त नियम

'अस्पताल में नहीं मै आश्रम में स्वस्थ और प्रसन्न हूं' सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के बीच बोल प्रेमानंद महाराज

Gold Rate: सोने की कीमतों ने तोड़ा रिकॉर्ड, 10 साल में सिर्फ इतना था भाव, आज पांच गुना से ज्यादा हुआ महंगा

Shah Rukh Khan Vs Salman Khan: सलमान खान और शाहरुख खान में कौन ज्यादा अमीर? जानें इनकी नेटवर्थ

IND vs WI 2nd Test: दिल्ली टेस्ट में इस खिलाड़ी को मिल सकता है आराम, जानें किसको मिलेगी प्लेइंग इलेवन में जगह

राज्यसभा चुनाव के लिए जपा के नवनीत क्यों बने निर्दलीय उम्मीदवार? 

15 से कम सीटें मिली तो HAM चुनावी मैदान से बाहर, NDA और जीतनराम मांझी के बीच फंसा पेंच, कैसे होगा बंटवारा?

NIOS Hall Ticket 2025: 10वीं-12वीं की थ्योरी परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

अमित शाह की बदल गई ईमेल आईडी, Google-Microsoft को छोड़कर इस स्वदेशी तकनीक को अपनाया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 09 October 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान​ विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

आज इन लोगों पर होगी भगवान​ विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

'अस्पताल में नहीं मै आश्रम में स्वस्थ और प्रसन्न हूं' सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के बीच बोल प्रेमानंद महाराज

'अस्पताल में नहीं मै आश्रम में स्वस्थ और प्रसन्न हूं' सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के बीच बोल प्रेमानंद महाराज

IND vs WI 2nd Test: दिल्ली टेस्ट में इस खिलाड़ी को मिल सकता है आराम, जानें किसको मिलेगी प्लेइंग इलेवन में जगह

IND vs WI 2nd Test: दिल्ली टेस्ट में इस खिलाड़ी को मिल सकता है आराम, जानें किसको मिलेगी प्लेइंग इलेवन में जगह

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दिल्ली मेट्रो में भूलकर भी न ले जाएं ये चीजें, वरना पड़ जाएगा महंगा, पढ़ लें DMRC के सख्त नियम

दिल्ली मेट्रो में भूलकर भी न ले जाएं ये चीजें, वरना पड़ जाएगा महंगा, पढ़ लें DMRC के सख्त नियम

Gold Rate: सोने की कीमतों ने तोड़ा रिकॉर्ड, 10 साल में सिर्फ इतना था भाव, आज पांच गुना से ज्यादा हुआ महंगा

Gold Rate: सोने की कीमतों ने तोड़ा रिकॉर्ड, 10 साल में सिर्फ इतना था भाव, आज पांच गुना से ज्यादा हुआ महंगा

Shah Rukh Khan Vs Salman Khan: सलमान खान और शाहरुख खान में कौन ज्यादा अमीर? जानें इनकी नेटवर्थ

Shah Rukh Khan Vs Salman Khan: सलमान खान और शाहरुख खान में कौन ज्यादा अमीर? जानें इनकी नेटवर्थ

HomePhotos

भारत

दिल्ली मेट्रो में भूलकर भी न ले जाएं ये चीजें, वरना पड़ जाएगा महंगा, पढ़ लें DMRC के सख्त नियम

Banned Items in Delhi metro: यातायात के मामले में दिल्ली मेट्रो सबसे सुरक्षित मानी जाती है. सीसीटीवी कैमरों से निगरानी और CISF यात्रियों की कड़ी चेकिंग करती है. DMRC ने दिवाली और छठ के अवसर पर मेट्रो में इन वस्तुओं को ले जाने पर रोक लगा दी है.

रईश खान | Oct 08, 2025, 09:42 PM IST

1.CISF करती कड़ी निगरानी

CISF करती कड़ी निगरानी
1

दिल्ली मेट्रो में कुछ चीजें ले जाना सख्त मना है. लेकिन फिर कुछ लोग ऐसी हरकत करते पकड़े जाते हैं. हाल ही में एक बच्चे और उसके माता-पिता को खिलोना बंदूक के साथ दिल्ली मेट्रो में सफर करने से CISF ने रोक दिया. जिसको लेकर उन्होंने खूब बवाल किया.
 

Advertisement

2.बैग में टॉय गन छिपाकर ले जा रहा था बच्चा

बैग में टॉय गन छिपाकर ले जा रहा था बच्चा
2

बच्चा टॉय गन को बैग में छिपाकर ले जा रहा था. लेकिन X Ray Scanner मशीन में वह दिख गई. सुरक्षाकर्मी ने तुरंत परिजनों को रोक दिया और खिलौना बंदूक को फेंककर आने के लिए कहा. मेट्रो में ऐसी चीजें ले जाना बैन है. आइये जानते हैं, मेट्रो में सफर के दौरान कौन-कौन सी चीजें नहीं ले जा सकते.
 

3.दिल्ली मेट्रो में किन-किन चीजों के ले जाने पर बैन

दिल्ली मेट्रो में किन-किन चीजों के ले जाने पर बैन
3

डीएमआरसी के नियमों के मुताबिक, दिल्ली मेट्रो में विस्फोटक सामग्री, आग्नेयास्त्र, माचिस, लाइटर, पेट्रोल, केरोसीन ले जाने पर पाबंदी है. इसके अलावा चाकू, कैंची, ब्लेड, तेज नुकीली और धारधार हथियार जैसे कोई चीज नहीं ले जा सकते. 
 

4.असली और खिलौना हथियारों पर भी रोक

असली और खिलौना हथियारों पर भी रोक
4

असली बंदूकों के अलावा टॉय गन मेट्रो में नहीं ले जा सकते. दिवाली के दौरान बच्चे टॉय गन खरीदते हैं. लेकिन दिल्ली मेट्रो में यह ले जाना गैरकानूनी है. चेकिंग के दौरान अगर आपके सामने में टॉय गन पकड़ी गई तो आपको यात्रा नहीं करने दिया जाएगा.
 

TRENDING NOW

5.लिवर और गैस सिलेंडर

लिवर और गैस सिलेंडर
5

दिल्ली मेट्रो में ज्वलनशील या विस्फोटक गैस सिलेंडर ले जाने पर भी मनाई होती है. इसके अलावा शराब पीना प्रतिबंधित है, लेकिन सीलबंद शराब की बोतलें ले जा सकते हैं. बशर्ते वे निर्धारित सीमा के भीतर हों.
 

6.मेट्रो में कितने किलो तक सामान ले जा सकते हैं?

मेट्रो में कितने किलो तक सामान ले जा सकते हैं?
6

DMRC के नियमों के अनुसार, प्रति यात्री 25 किलोग्राम से अधिक वजन का सामान नहीं ले जा सकते. अगर आकार की बात करें तो 80x50x30 सेमी से अधिक नहीं होना चाहिए.
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दिल्ली मेट्रो में भूलकर भी न ले जाएं ये चीजें, वरना पड़ जाएगा महंगा, पढ़ लें DMRC के सख्त नियम
दिल्ली मेट्रो में भूलकर भी न ले जाएं ये चीजें, वरना पड़ जाएगा महंगा, पढ़ लें DMRC के सख्त नियम
Gold Rate: सोने की कीमतों ने तोड़ा रिकॉर्ड, 10 साल में सिर्फ इतना था भाव, आज पांच गुना से ज्यादा हुआ महंगा
Gold Rate: सोने की कीमतों ने तोड़ा रिकॉर्ड, 10 साल में सिर्फ इतना था भाव, आज पांच गुना से ज्यादा हुआ महंगा
Shah Rukh Khan Vs Salman Khan: सलमान खान और शाहरुख खान में कौन ज्यादा अमीर? जानें इनकी नेटवर्थ
Shah Rukh Khan Vs Salman Khan: सलमान खान और शाहरुख खान में कौन ज्यादा अमीर? जानें इनकी नेटवर्थ
Numerology:अप्रैल माह की इस तारीख को जन्मे लोगों पर मेहरबान होती हैं मां लक्ष्मी, खूब खर्च करने पर भी पैसों से भरी रहती है तिजोरी
अप्रैल माह की इस तारीख को जन्मे लोगों पर मेहरबान होती हैं मां लक्ष्मी, खूब खर्च करने पर भी पैसों से भरी रहती है तिजोरी
एक्ट्रेस सारा खान ने 'लक्ष्मण' के बेटे से रचाई शादी, देखें कपल की खूबसूरत तस्वीरें
एक्ट्रेस सारा खान ने 'लक्ष्मण' के बेटे से रचाई शादी, देखें कपल की खूबसूरत तस्वीरें
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE