दिल्ली मेट्रो में भूलकर भी न ले जाएं ये चीजें, वरना पड़ जाएगा महंगा, पढ़ लें DMRC के सख्त नियम

रईश खान | Oct 08, 2025, 09:42 PM IST
1.CISF करती कड़ी निगरानी
दिल्ली मेट्रो में कुछ चीजें ले जाना सख्त मना है. लेकिन फिर कुछ लोग ऐसी हरकत करते पकड़े जाते हैं. हाल ही में एक बच्चे और उसके माता-पिता को खिलोना बंदूक के साथ दिल्ली मेट्रो में सफर करने से CISF ने रोक दिया. जिसको लेकर उन्होंने खूब बवाल किया.
2.बैग में टॉय गन छिपाकर ले जा रहा था बच्चा
बच्चा टॉय गन को बैग में छिपाकर ले जा रहा था. लेकिन X Ray Scanner मशीन में वह दिख गई. सुरक्षाकर्मी ने तुरंत परिजनों को रोक दिया और खिलौना बंदूक को फेंककर आने के लिए कहा. मेट्रो में ऐसी चीजें ले जाना बैन है. आइये जानते हैं, मेट्रो में सफर के दौरान कौन-कौन सी चीजें नहीं ले जा सकते.
3.दिल्ली मेट्रो में किन-किन चीजों के ले जाने पर बैन
डीएमआरसी के नियमों के मुताबिक, दिल्ली मेट्रो में विस्फोटक सामग्री, आग्नेयास्त्र, माचिस, लाइटर, पेट्रोल, केरोसीन ले जाने पर पाबंदी है. इसके अलावा चाकू, कैंची, ब्लेड, तेज नुकीली और धारधार हथियार जैसे कोई चीज नहीं ले जा सकते.
4.असली और खिलौना हथियारों पर भी रोक
असली बंदूकों के अलावा टॉय गन मेट्रो में नहीं ले जा सकते. दिवाली के दौरान बच्चे टॉय गन खरीदते हैं. लेकिन दिल्ली मेट्रो में यह ले जाना गैरकानूनी है. चेकिंग के दौरान अगर आपके सामने में टॉय गन पकड़ी गई तो आपको यात्रा नहीं करने दिया जाएगा.
5.लिवर और गैस सिलेंडर
दिल्ली मेट्रो में ज्वलनशील या विस्फोटक गैस सिलेंडर ले जाने पर भी मनाई होती है. इसके अलावा शराब पीना प्रतिबंधित है, लेकिन सीलबंद शराब की बोतलें ले जा सकते हैं. बशर्ते वे निर्धारित सीमा के भीतर हों.
6.मेट्रो में कितने किलो तक सामान ले जा सकते हैं?
DMRC के नियमों के अनुसार, प्रति यात्री 25 किलोग्राम से अधिक वजन का सामान नहीं ले जा सकते. अगर आकार की बात करें तो 80x50x30 सेमी से अधिक नहीं होना चाहिए.