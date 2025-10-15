Diwali Bus Ticket Price: फ्लाइट से भी महंगे हो गए बस टिकट, दिल्ली से लखनऊ-कानपुर तक की कीमत जान उड़ जाएंगे होश

Bihar: राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव ने भरा पर्चा, नामांकन के समय लालू-राबड़ी देवी भी रहें मौजूद
भारत
मोहम्मद साबिर | Oct 15, 2025, 05:45 PM IST
1.नोएडा से लखनऊ तक का कितना है किराया?
बुकिंग वेबसाइट्स के मुताबिक, दिल्ली-नोएडी से लखनऊ का किराया सातवें आसमान पर है. लखनऊ तक के टिकट की कीमत 4999 रुपये तक हो गई है.
2.नोएडा से कानपुर तक का कितना है किराया?
बुकिंग वेबसाइट्स के मुताबिक, दिल्ली-नोएडी से कानपुर का किराया भी सातवें आसमान पर है. कानपुर तक के टिकट की कीमत 3500 रुपये तक हो गई है.
3.नोएडा से वाराणसी तक का कितना है किराया?
बुकिंग वेबसाइट्स के मुताबिक, दिल्ली-नोएडी से वाराणसी का किराया आसमान छू रहा है. वाराणसी तक के टिकट की कीमत 5770 रुपये तक हो गई है.
4.नोएडा से गोरखपुर तक का कितना है किराया?
बुकिंग वेबसाइट्स के मुताबिक, दिल्ली-नोएडी से गोरखपुर का किराया भी सातवें आसमान पर है. गोरखपुर तक के टिकट की कीमत 7304 रुपये तक हो गई है.
5.नोएडा से प्रयागराज तक का कितना है किराया?
बुकिंग वेबसाइट्स के मुताबिक, दिल्ली-नोएडी से प्रयागराज का किराया सातवें आसमान छू रहा है. प्रयागराज तक के टिकट की कीमत 7350 रुपये तक हो गई है. इसमें लगभग 7 गुना बढोतरी हुई है.
6.ट्रेन पर भी नहीं है कन्फर्म टिकट
दिवाली के त्योहार ऐसा ही कि देश के कोने-कोने से लोग अपने घर जाते हैं और फैमिली के साथ दिवाली का जश्म मनाते हैं. लेकिन इस बार बस का टिकट खरीदना काफी मुश्किल है. क्योंकि उसक कीमत आसामन छू रही है. वहीं ट्रेने भी लगभग फुल है और लोग वेटिंग में टिकट कर रहे हैं. लेकिन उनकी वेटिंग सीट कन्फर्म नहीं हो रही है. कुलमिलाकर ट्रेन पर टिकट भी उपलब्ध नहीं है.