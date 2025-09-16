दुनिया के इन देशों में तलाक लेना है सबसे मुश्किल काम, दो देशों में है पूरी तरह से पाबंदी

UP: गोरखपुर दीपक गुप्ता हत्याकांड में बड़ा एक्शन, चौकी इंचार्ज समेत सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड
भारत
सुमित तिवारी | Sep 16, 2025, 10:37 PM IST
1.फिलीपींस
फिलीपींस उन देशों की सूची में पहला देश है जहां तलाक लेना अवैध है. दरअसल यहां पर कैथोलिक चर्च की परंपरा का पालन किया जाता है और इस परंपरा के अनुसार तलाक अवैध हैं. यहां तक देश से बाहर रह रहे फिलीपींस के लोगों को इसका पालन करना होता है.
2.वेटिकन सिटी
इस धार्मिक देश में कैथोलिक सिद्धांत और कानून लागू है. और इसीलिए वेटिकन सिटी में तलाक को कानूनी कार्यवाही के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है.
3.माल्टा
यह यूरोप का एकमात्र देश है जो तलाक को मान्यता नहीं देता है. हालांकि यहां कुछ खास स्थितियों में विवाह को रद्द करने की अनुमति मिल सकती है.
4.हैती
यहां पर कैथोलिक चर्च प्रभावशाली है. यहां पर विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है. जिसे आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता. हालांकि धोखाधड़ी, जबरदस्ती या स्वास्थ्य संबंधी जैसे कुछ मामलों में विवाह को रद्द करने की अनुमति दी जाती है.
5.डोमिनिकन गणराज्य
डोमिनिकन गणराज्य में विवाह को खत्म करने का एकमात्र तरीका विवाह को रद्द करना है. देश की कानूनी प्रणाली शादी को भंग करने के साधन के रूप में तलाक को मान्यता नहीं देती है.