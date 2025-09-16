FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

दुनिया के इन देशों में तलाक लेना है सबसे मुश्किल काम, दो देशों में है पूरी तरह से पाबंदी

तलाक एक कानूनी प्रक्रिया है जो कि कई देशों में लीगल है ये पति, पत्नी को शादी के बंधन से मुक्त करती है. लेकिन कुछ देश ऐसे भी है जहां तलाक लेना इतना आसान नहीं है बल्कि दो देश तो ऐसे हैं जहां तलाक तो गैर कानूनी हैं. 

सुमित तिवारी | Sep 16, 2025, 10:37 PM IST

1.फिलीपींस

फिलीपींस
1

फिलीपींस उन देशों की सूची में पहला देश है जहां तलाक लेना अवैध है. दरअसल यहां पर कैथोलिक चर्च की परंपरा का पालन किया जाता है और इस परंपरा के अनुसार तलाक अवैध हैं. यहां तक देश से बाहर रह रहे फिलीपींस के लोगों को इसका पालन करना होता है.

2.वेटिकन सिटी

वेटिकन सिटी
2

इस धार्मिक देश में कैथोलिक सिद्धांत और कानून लागू है. और इसीलिए वेटिकन सिटी में तलाक को कानूनी कार्यवाही के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है. 

3.माल्टा

माल्टा
3

यह यूरोप का एकमात्र देश है जो तलाक को मान्यता नहीं देता है. हालांकि यहां कुछ खास स्थितियों में विवाह को रद्द करने की अनुमति मिल सकती है.

4.हैती

हैती
4

यहां पर कैथोलिक चर्च प्रभावशाली है. यहां पर विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है. जिसे आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता. हालांकि धोखाधड़ी, जबरदस्ती या स्वास्थ्य संबंधी जैसे कुछ मामलों में विवाह को रद्द करने की अनुमति दी जाती है.

5.डोमिनिकन गणराज्य

डोमिनिकन गणराज्य
5

डोमिनिकन गणराज्य में विवाह को खत्म करने का एकमात्र तरीका विवाह को रद्द करना है. देश की कानूनी प्रणाली शादी को भंग करने के साधन के रूप में तलाक को मान्यता नहीं देती है. 

