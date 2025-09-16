दुनिया के इन देशों में तलाक लेना है सबसे मुश्किल काम, दो देशों में है पूरी तरह से पाबंदी

1 . फिलीपींस

फिलीपींस उन देशों की सूची में पहला देश है जहां तलाक लेना अवैध है. दरअसल यहां पर कैथोलिक चर्च की परंपरा का पालन किया जाता है और इस परंपरा के अनुसार तलाक अवैध हैं. यहां तक देश से बाहर रह रहे फिलीपींस के लोगों को इसका पालन करना होता है.