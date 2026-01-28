Ajit Pawar Networth: डिप्टी सीएम बनने के रिकॉर्ड के साथ अमीर नेताओं में होती थी गिनती, जानें कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गये अजित पवार

1 . दिग्गज नेताओं में से एक थे अजित पवार

महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं में शामिल ​डिप्टी सीएम अजित पवार ​के नाम कई रिकॉर्ड थे. उन्होंने छठीं बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी. इसके साथ ही अजित पवार संपत्ति के मामले में भी किसी से कम नहीं थे. उनका नाम दिग्गज और अमीर नेताओं में आता था. अजित पवार की नेटवर्थ 100 करोड़ से भी ज्यादा थी. आइए जानते हैं अजित पवार अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गये हैं.