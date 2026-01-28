Ajit Pawar Networth: डिप्टी सीएम बनने के रिकॉर्ड के साथ अमीर नेताओं में होती थी गिनती, जानें कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गये अजित पवार

'शिपिंग सेक्टर के लिए 70 हजार करोड़ का पैकेज', निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ रही-राष्ट्रपति, स्पेस भी भारत की पहुंच से दूर नहीं-राष्ट्रपति, 'देश की सुरक्षा के लिए मिशन सुदर्शन चक्र' | हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं- राष्ट्रपति, ऑपरेशन सिंदूर में सेना का शौर्य दिखा-राष्ट्रपति, हमारी सेना ने आतंकी अड्डे तबाह किए-राष्ट्रपति, नक्सलियों का अब खात्मा हो रहा है-राष्ट्रपति, 'वो दिन दूर नहीं, जब आतंक का भी खात्मा होगा' | 7 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनीं- राष्ट्रपति, देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली-राष्ट्रपति, देश के विकास में नारी शक्ति आगे खड़ी-राष्ट्रपति, 'मेरी सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है', सरकार ने जी राम जी कानून बनाया-राष्ट्रपति | भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था- राष्ट्रपति, बजट सत्र पर राष्ट्रपति का अभिभाषण LIVE, '25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले', भारत ने हर क्षेत्र में नींव मजबूत की-राष्ट्रपति, GST के क्षेत्र में एतिहासिक सुधार- राष्ट्रपति
नितिन शर्मा | Jan 28, 2026, 10:56 AM IST
1.दिग्गज नेताओं में से एक थे अजित पवार
महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं में शामिल डिप्टी सीएम अजित पवार के नाम कई रिकॉर्ड थे. उन्होंने छठीं बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी. इसके साथ ही अजित पवार संपत्ति के मामले में भी किसी से कम नहीं थे. उनका नाम दिग्गज और अमीर नेताओं में आता था. अजित पवार की नेटवर्थ 100 करोड़ से भी ज्यादा थी. आइए जानते हैं अजित पवार अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गये हैं.
2.सबसे ज्यादा बार डिप्टी सीएम बनने का रिकॉर्ड
अजित पवार महाराष्ट्र के दिग्गज नेता थे. वह एक या दो नहीं बल्कि छह बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने. इसी के साथ उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बार Deputy CM बनने का है. चुनाव आयोग में घोषित संपत्ति के अनुसार, अजित पवार की कुल संपत्ति करीब 124 करोड़ से भी ज्यादा है. आइए जानते हैं उनके पास क्या-क्या है.
3.124 करोड़ की संपत्ति और 22 करोड़ की देनदारी
महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे में अजित पवार ने अपनी कुल नेटवर्थ 124 करोड़ रुपये बताई थी. इसमें कर्मिशियल से लेकर एग्रीकल्चर लैंड शामिल हैं. इसके साथ ही अजित पवार की करीब 22 करोड़ रुपये की देनदारी थी.
4.बैंक खातों में करोड़ों रुपये का डिपॉजिट
चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे के अनुसार, 2024 में अजित पवार के पास करीब 14.12 लाख रुपये कैश और बैंक अकाउंट्स में 6.81 करोड़ रुपये से ज्यादा जमा थे. इनमें 3 करोड़ रुपये अजित पवार के खाते और बाकी उनकी पत्नी के खाते में जमा हैं. इसके अलावा अजित पवार के पास कई NSS, Postal Saving खातों में 1.52 करोड़ रुपये का जमा हैं.
5.शेयर और गहनों में करते थे निवेश
अजित पवार के हलफनामे को देखें तो वे राजनीति के इतर शेयर मार्केट, गोल्ड, बॉन्ड और डिबेंचर्स में मोटा निवेश करते थे. उनके और उनकी पत्नी के पास करीब 1.19 करोड़ा का सोना चांदी और अलग से कई महंगे शेयर हैं.
6.अजित पवार के पास थी 75 लाख की गाड़ियां
चुनावी हलफनामे के अनुसार, अजित पवार के पास कई महंगे महंगे वाहन भी हैं. उनके पास सभी एसेट्स की बात करें तो यह 10 करोड़ से भी ज्यादा के हो सकते हैं. वहीं अजित पवार के पास 3 ट्रेलर, टोयोटा कैमरी, होंडा सीआरवी और ट्रैक्टर हैं. वहीं उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के पास 10 लाख रुपये कीमत के वाहन हैं.
7.करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति
अजित पवार की अचल संपत्ति की बात करें तो उनके पास एग्रीकल्चर से लेकर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में करोड़ों रुपये की जमीन शामिल हैं. हलफनामे के अनुसार, अजित पवार की पत्नी के पास करीब 13.21 करोड़ रुपये की एग्रीकल्चर लैंड है. वहीं उनके पास करीब 11 करोड़ रुपये की कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है. वहीं पवार के पास करोड़ों रुपये की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी. इनमें उनके पास करीब 3-3 करोड़ के 4 घर शामिल हैं.
