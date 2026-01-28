FacebookTwitterYoutubeInstagram
वो दिन जब सबको चौंकाते हुए महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र बन गए थे अजित पवार

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार के प्लेन क्रैश का पहला VIDEO आया सामने, आग का गोला बना विमान

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान दुर्घटना में निधन, लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा

Ajit Pawar Family: प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले अजित पवार के परिवार में कौन-कौन? शरद पवार के बाद किसके सबसे करीब थे डिप्टी CM..

डिप्टी सीएम बनने के रिकॉर्ड के साथ अमीर नेताओं में होती थी गिनती, जानें कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गये अजित पवार

भारत

Ajit Pawar Networth: डिप्टी सीएम बनने के रिकॉर्ड के साथ अमीर नेताओं में होती थी गिनती, जानें कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गये अजित पवार

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और ​एनसीपी नेता अजित पवार का विमान बुधवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इसमें ​डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया. यह हादसा बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते समय हुआ, जिसमें अजित पवार समेत 6 लोगों की मौत हो गई. अजित पवार के निधन से राजनीतिक गलियारों में मायूसी छा गई है...

नितिन शर्मा | Jan 28, 2026, 10:56 AM IST

1.दिग्गज नेताओं में से एक थे अजित पवार

दिग्गज नेताओं में से एक थे अजित पवार
1

महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं में शामिल ​डिप्टी सीएम अजित पवार ​के नाम कई रिकॉर्ड थे. उन्होंने छठीं बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी. इसके साथ ही अजित पवार संपत्ति के मामले में भी किसी से कम नहीं थे. उनका नाम दिग्गज और अमीर नेताओं में आता था. अजित पवार की नेटवर्थ 100 करोड़ से भी ज्यादा थी. आइए जानते हैं अजित पवार अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गये हैं.

2.सबसे ज्यादा बार डिप्टी सीएम बनने का रिकॉर्ड

सबसे ज्यादा बार डिप्टी सीएम बनने का रिकॉर्ड
2

अजित पवार महाराष्ट्र के दिग्गज नेता थे. वह एक या दो नहीं बल्कि छह बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने. इसी के साथ उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बार Deputy CM बनने का है. चुनाव आयोग में घोषित संपत्ति के अनुसार, अजित पवार की कुल संपत्ति करीब 124 करोड़ से भी ज्यादा है. आइए जानते हैं उनके पास क्या-क्या है.

3.124 करोड़ की संपत्ति और 22 करोड़ की देनदारी

124 करोड़ की संपत्ति और 22 करोड़ की देनदारी
3

महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे में अजित पवार ने अपनी कुल नेटवर्थ 124 करोड़ रुपये बताई थी. इसमें कर्मिशियल से लेकर एग्रीकल्चर लैंड शामिल हैं. इसके साथ ही अजित पवार की करीब 22 करोड़ रुपये की देनदारी थी.

4.बैंक खातों में करोड़ों रुपये का डिपॉजिट

बैंक खातों में करोड़ों रुपये का डिपॉजिट
4

चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे के अनुसार, 2024 में अजित पवार के पास करीब 14.12 लाख रुपये कैश और बैंक अकाउंट्स में 6.81 करोड़ रुपये से ज्यादा जमा थे. इनमें 3 करोड़ रुपये अजित पवार के खाते और बाकी उनकी पत्नी के खाते में जमा हैं. इसके अलावा अजित पवार के पास कई  NSS, Postal Saving खातों में 1.52 करोड़ रुपये का जमा हैं.

5.शेयर और गहनों में करते थे निवेश

शेयर और गहनों में करते थे निवेश
5

अजित पवार के हलफनामे को देखें तो वे राजनीति के इतर ​शेयर मार्केट, गोल्ड, बॉन्ड और डिबेंचर्स में ​मोटा निवेश करते थे. उनके और उनकी पत्नी के पास करीब 1.19 करोड़ा का सोना चांदी और अलग से कई महंगे शेयर हैं. 

6.अजित पवार के पास थी 75 लाख की गाड़ियां 

अजित पवार के पास थी 75 लाख की गाड़ियां 
6

चुनावी हलफनामे के अनुसार, अजित पवार के पास कई महंगे महंगे वाहन भी हैं. उनके पास सभी एसेट्स की बात करें तो यह 10 करोड़ से भी ज्यादा के हो सकते हैं. वहीं अजित पवार के पास 3 ट्रेलर, टोयोटा कैमरी, होंडा सीआरवी और ट्रैक्टर हैं. वहीं उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के पास 10 लाख रुपये कीमत के वाहन हैं.

7.करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति 

करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति 
7

अजित पवार की अचल संपत्ति की बात करें तो उनके पास एग्रीकल्चर से लेकर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में करोड़ों रुपये की जमीन शामिल हैं. हलफनामे के अनुसार, अजित पवार की पत्नी के पास करीब 13.21 करोड़ रुपये की एग्रीकल्चर लैंड है. वहीं उनके पास करीब 11 करोड़ रुपये की कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है. वहीं पवार के पास करोड़ों रुपये की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी. इनमें उनके पास करीब 3-3 करोड़ के 4 घर शामिल हैं. 

Ajit Pawar Family: प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले अजित पवार के परिवार में कौन-कौन? शरद पवार के बाद किसके सबसे करीब थे डिप्टी CM..
डिप्टी सीएम बनने के रिकॉर्ड के साथ अमीर नेताओं में होती थी गिनती, जानें कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गये अजित पवार
