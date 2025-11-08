नोटबंदी के 9 साल पूरे! 1000 के नोट गुम, ₹2000 के आते ही गायब.. जानें पीएम मोदी से पहले कितनी बार हो चुकी है नोटबंदी?

1 . PM Modi 9 Years of Notebandi 2016

भारतीय इतिहास में 8 नवंबर 2016 की रात एक अविस्मरणीय घटना के रूप में दर्ज है. दरअसल, आज से 9 साल पहले इसी तारीख को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए घोषणा की थी कि आज आधी रात से ₹500 और ₹1000 के नोट मान्य नहीं रहेंगे. देश की आर्थिक व्यवस्था में यह एक अभूतपूर्व कदम था, जिसे संक्षेप में "नोटबंदी" यानी Demonetisation कहा जाता है. इस खबर से पूरे देश में हड़कंप मच गया था. हालांकि, नोटबंदी की स्थिति यह कोई पहली बार नहीं थी. इससे पहले भी कई बार भारत में नोटों को बंद करने को लेकर आदेश जारी हुआ है. आइए, हम आपको बताते हैं कि पीएम मोदी से पहले कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है?