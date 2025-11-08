FacebookTwitterYoutubeInstagram
पाकिस्तान दुनिया में गिड़गिड़ाने लगा', योगी बोले – 'पाक खुद कह रहा है भारत हमें तबाह कर देगा'!

HomePhotos

भारत

नोटबंदी के 9 साल पूरे! 1000 के नोट गुम, ₹2000 के आते ही गायब.. जानें पीएम मोदी से पहले कितनी बार हो चुकी है नोटबंदी?

9 Years Of Notebandi: पीएम मोदी ने 8 नवंबर 2016 की रात को 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने की घोषणा कर दी थी, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया था. हालांकि, भारत में सबसे पहले ब्रिटिश काल में नोटबंदी का ऐलान हुआ था. आइए जानते हैं कि अब तक देश में कितनी बार Demonetisation हो चुकी है.

Pragya Bharti | Nov 08, 2025, 02:22 PM IST

1.PM Modi 9 Years of Notebandi 2016

PM Modi 9 Years of Notebandi 2016
1

भारतीय इतिहास में 8 नवंबर 2016 की रात एक अविस्मरणीय घटना के रूप में दर्ज है. दरअसल, आज से 9 साल पहले इसी तारीख को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए घोषणा की थी कि आज आधी रात से ₹500 और ₹1000 के नोट मान्य नहीं रहेंगे. देश की आर्थिक व्यवस्था में यह एक अभूतपूर्व कदम था, जिसे संक्षेप में "नोटबंदी" यानी Demonetisation कहा जाता है. इस खबर से पूरे देश में हड़कंप मच गया था. हालांकि, नोटबंदी की स्थिति यह कोई पहली बार नहीं थी. इससे पहले भी कई बार भारत में नोटों को बंद करने को लेकर आदेश जारी हुआ है. आइए, हम आपको बताते हैं कि पीएम मोदी से पहले कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है?

2.2016 की नोटबंदी का मुख्य उद्देश्य

2016 की नोटबंदी का मुख्य उद्देश्य
2

मोदी सरकार द्वारा की गई 2016 की नोटबंदी के कई उद्देश्य थे. इनमें से एक- बैंकिंग प्रणाली के बाहर जमा किए गए अवैध धन को मुख्यधारा में लाना या उसे बेकार करना भी शामिल है. इसके अलावा, आतंकवाद व नक्सलवाद को होने वाली फंडिंग को रोकना और बाजार से नकली नोटों को पूरी तरह खत्म करने के लिए भी नोटबंदी की घोषणा की गई थी. इस फैसले ने एक झटके में देश की आम जनता, व्यवसायों और बैंकिंग व्यवस्था को प्रभावित किया, जिसके चलते बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी कतारें लग गई थीं.

3.भारतीय इतिहास में तीन बार हुई नोटबंदी

भारतीय इतिहास में तीन बार हुई नोटबंदी
3

कई लोगों को लगता है कि 2016 की नोटबंदी पहली थी, लेकिन यह सच नहीं है. भारत के इतिहास में मुख्य रूप से तीन बार नोटबंदी की जा चुकी है, हालांकि हर बार के परिणाम और परिस्थितियां अलग-अलग थीं.

4.पहली नोटबंदी: साल 1946 (ब्रिटिश काल)

पहली नोटबंदी: साल 1946 (ब्रिटिश काल)
4

आजादी से पहले, ब्रिटिश सरकार द्वारा 4 जनवरी 1946 को नोटबंदी की घोषणा हुई थी. इस दौरान, ₹500, ₹1000 और ₹10,000 के नोटों को अवैध घोषित किया गया. इसका मुख्य उद्येश्य बड़ी मात्रा में अवैध धन जमा करने वालों को रोकना था. इस नोटबंदी का कोई बड़ा असर नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय आम जनता की आय कम थी और ये बड़े नोट बहुत कम लोग रखते थे. काला धन पर रोक लगाने का यह मकसद अधूरा रह गया था.

5.दूसरी नोटबंदी: साल 1978 (मोरारजी देसाई सरकार)

दूसरी नोटबंदी: साल 1978 (मोरारजी देसाई सरकार)
5

16 जनवरी 1978 को यानी आजादी के बाद जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और वित्त मंत्री चौधरी चरण सिंह के राज में भी नोटबंदी का आदेश जारी हुआ था. इस दौरान ₹1000, ₹5000 और ₹10,000 के नोटों को चलन से बाहर किया गया था. इस बार भी इसका असर मुख्य रूप से बड़े कारोबारियों और नेताओं तक ही सीमित रहा, जबकि ग्रामीण और मज़दूर वर्ग पर इसका बहुत कम असर पड़ा, क्योंकि वे छोटे नोटों में ही लेन-देन करते थे.

6.तीसरी नोटबंदी: साल 2016 (मोदी सरकार)

तीसरी नोटबंदी: साल 2016 (मोदी सरकार)
6

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर 2016 की रात को ₹500 और ₹1000 के नोट बंद करने को लेकर घोषणा कर दिए थे. इससे देशभर में बैंकों के बाहर लंबी कतारें, एटीएम में नकदी की कमी, नकद लेनदेन वाले छोटे व्यापार और सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुए थे.

7.2016 नोटबंदी का सकारात्मक बदलाव

2016 नोटबंदी का सकारात्मक बदलाव
7

2016 की नोटबंदी से कई तात्कालिक कठिनाइयां आईं, लेकिन इसने एक महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव को भी जन्म दिया. इसके बाद से देश में डिजिटल पेमेंट सिस्टम में तेजी से वृद्धि हुई. लोगों ने कैशलेस लेनदेन को अपनाया, और यूपीआई (UPI) का इस्तेमाल कई गुना बढ़ गया, जिसने भारत को डिजिटल भुगतान में विश्व में अग्रणी बना दिया.

8.2000 Note Ban in September 2023

2000 Note Ban in September 2023
8

2000 के नोट नवंबर 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी की नोटबंदी की घोषणा के बाद से पेश किए गए थे. उस वक्त सरकार ने चलन में मौजूद 500 और 1000 रुपये के नोटों बंद कर दिया था. फिर, केंद्रीय बैंक ने 2000 के नोट को बंद करने का ऐलान किया, जिसके लिए 30 सितंबर 2023 तक की मोहलत दी थी.

