दिल्ली की वायु गुणवत्ता AQI 600 के करीब, राजधानी क्षेत्र में GRAP-4 लागू, प्रत्येक GRAP चरण के तहत प्रतिबंधों के बारे में जानें

भारत
ऋतु सिंह | Nov 18, 2025, 10:32 AM IST
1.दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक स्तर पर पहुँच गया है, और कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 600 के पार पहुँच गया है. नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में हवा बेहद जहरीली हो गई है, जिससे निवासियों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है. बिगड़ती स्थिति को देखते हुए, अधिकारियों ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत आपातकालीन प्रदूषण नियंत्रण उपायों के उच्चतम स्तर, GRAP चरण 4 को सक्रिय कर दिया है.
2.प्रतिबंध को चार स्तरों की निर्धारित किया गया है
GRAP ढांचा वायु गुणवत्ता की गंभीरता के आधार पर प्रतिबंध को चार स्तरों की निर्धारित किया गया है. प्रत्येक चरण में क्या शामिल है, इसका विवरण इस प्रकार है:
3.GRAP चरण 1 के अंतर्गत क्या है प्रतिबंधित
GRAP का पहला चरण बुनियादी, रोज़मर्रा के स्रोतों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है. इस चरण में आमतौर पर शामिल हैं:
4.GRAP चरण 2 के अंतर्गत क्या है प्रतिबंधित
जैसे-जैसे प्रदूषण का स्तर बिगड़ता है, चरण 2 में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने और धूल को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सख्त नियम लागू किए जाते हैं:
5.GRAP चरण 3 के अंतर्गत क्या है प्रतिबंधित
जब वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में पहुँच जाती है, तो चरण 3 के उपाय लागू होते हैं. इसमें शामिल हैं:
6.GRAP चरण 4: अब सबसे कड़े प्रतिबंध लागू हुए
दिल्ली में प्रदूषण के आपातकालीन स्तर पर पहुँचने के साथ, अब चरण 4 प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए हैं. इनमें कुछ सबसे कड़े उपाय शामिल हैं:
7.GRAP चरण 1, 2 और 3 के अंतर्गत सभी प्रतिबंध एक साथ लागू रहेंगे
दिल्ली-एनसीआर महीनों में अपने सबसे खराब प्रदूषण दौर से जूझ रहा है, ऐसे में इन स्तरित GRAP दिशानिर्देशों का उद्देश्य विषाक्त वायु स्तर में वृद्धि को धीमा करना है. अधिकारी निवासियों से लगातार आग्रह कर रहे हैं कि वे बाहर कम निकलें और अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें.
