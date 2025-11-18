FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली- द्वारका के CRPF स्कूल को धमकी मिली, प्रशांत विहार के CRPF स्कूल को भी धमकी | जम्मू मेडिकल कॉलेज में पुलिस की छापेमारी, डॉक्टर्स के लॉकर की जांच कर रहीं एजेंसियां | जांच के लिए नेपाल जा रही है टीम, जांच के लिए IB और ATS की टीम नेपाल निकली | जम्मू मेडिकल कॉलेज में पुलिस की छापेमारी | दिल्ली कार धमाके में पुलिस की जांच तेज, देशभर में 25 जगहों पर जांच टीम की रेड, आतंकियों के मददगारों की तलाश में छापेमारी | डॉक्टर परवेज के दस्तावेजों से हुआ खुलासा, जांच एजेंसियां 150 फोन की डिटेल खंगाल रहीं, IP एड्रेस से संदिग्धों का पता लगाया जा रहा | दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट पर बड़ी खबर, अल फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग की जांच | दिल्ली ब्लास्ट की जांच से जुड़ी बड़ी खबर, तीन लोगों से अभी भी पूछताछ की जा रही, 4 लोगों को तीन दिन पूछताछ के बाद छोड़ा

HomePhotos

भारत

दिल्ली की वायु गुणवत्ता AQI 600 के करीब, राजधानी क्षेत्र में GRAP-4 लागू, प्रत्येक GRAP चरण के तहत प्रतिबंधों के बारे में जानें

दिल्ली-एनसीआर में पॉल्यूशन लेवल खतरे के स्तर पर पहुंच गया है, जिससे GRAP स्टेज 4 शुरू हो गया है. AQI 600 के आसपास पहुंचने पर कई चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.जानें क्या कुछ प्रतिबंधित किया गया है.

ऋतु सिंह | Nov 18, 2025, 10:32 AM IST

1.दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक
1

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक स्तर पर पहुँच गया है, और कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 600 के पार पहुँच गया है. नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में हवा बेहद जहरीली हो गई है, जिससे निवासियों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है. बिगड़ती स्थिति को देखते हुए, अधिकारियों ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत आपातकालीन प्रदूषण नियंत्रण उपायों के उच्चतम स्तर, GRAP चरण 4 को सक्रिय कर दिया है.
 

2.प्रतिबंध को चार स्तरों की निर्धारित किया गया है

प्रतिबंध को चार स्तरों की निर्धारित किया गया है
2

GRAP ढांचा वायु गुणवत्ता की गंभीरता के आधार पर प्रतिबंध को चार स्तरों की निर्धारित किया गया है. प्रत्येक चरण में क्या शामिल है, इसका विवरण इस प्रकार है:
 

3.GRAP चरण 1 के अंतर्गत क्या है प्रतिबंधित

GRAP चरण 1 के अंतर्गत क्या है प्रतिबंधित
3

GRAP का पहला चरण बुनियादी, रोज़मर्रा के स्रोतों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है. इस चरण में आमतौर पर शामिल हैं:

  • छोटे भोजनालयों, ढाबों और रेस्तरां में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध
  • खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध
  • विभिन्न स्थानीय स्रोतों से प्रदूषण कम करने के लिए अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त निवारक कदम 


 

4.GRAP चरण 2 के अंतर्गत क्या है प्रतिबंधित

GRAP चरण 2 के अंतर्गत क्या है प्रतिबंधित
4

जैसे-जैसे प्रदूषण का स्तर बिगड़ता है, चरण 2 में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने और धूल को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सख्त नियम लागू किए जाते हैं:

 

  • डीजल जनरेटर सेट पर पूर्ण प्रतिबंध (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर)
  • निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क में वृद्धि
  • सड़क किनारे धूल को नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव और एंटी-स्मॉग टीमों की तैनाती
  • एनसीआर में प्रवेश करने वाले बीएस-IV डीजल वाहनों पर संभावित प्रतिबंध
     

5.GRAP चरण 3 के अंतर्गत क्या है प्रतिबंधित

GRAP चरण 3 के अंतर्गत क्या है प्रतिबंधित
5

जब वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में पहुँच जाती है, तो चरण 3 के उपाय लागू होते हैं. इसमें शामिल हैं:

  • खुदाई, ढेर लगाना और तोड़फोड़ जैसी गैर-जरूरी निर्माण गतिविधियों पर रोक
  • दिल्ली-एनसीआर में बीएस-III और बीएस-IV डीजल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध
  • पत्थर तोड़ने वाली मशीनों, खनन स्थलों और भारी डीजल चालित मशीनरी की कड़ी निगरानी
  • खतरनाक वायु से छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए कक्षा 5 तक के स्कूल बंद होने की संभावना
  • इन मानदंडों का उल्लंघन करने पर दंड और कानूनी कार्रवाई
     

6.GRAP चरण 4: अब सबसे कड़े प्रतिबंध लागू हुए

GRAP चरण 4: अब सबसे कड़े प्रतिबंध लागू हुए
6

दिल्ली में प्रदूषण के आपातकालीन स्तर पर पहुँचने के साथ, अब चरण 4 प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए हैं. इनमें कुछ सबसे कड़े उपाय शामिल हैं:

  • दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध, केवल आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या सीएनजी, एलएनजी, बीएस-VI डीजल या बिजली जैसे स्वच्छ ईंधन पर चलने वाले ट्रकों को छोड़कर.
  • सार्वजनिक और सरकारी परियोजना स्थलों पर निर्माण गतिविधियों का निलंबन
  • सीएनजी और बीएस-VI डीजल वाहनों को छोड़कर, दिल्ली के बाहर से आने वाले गैर-जरूरी वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध
  • सरकारी और निजी दोनों कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की अनुमति देने या अनिवार्य करने का निर्देश
     

7.GRAP चरण 1, 2 और 3 के अंतर्गत सभी प्रतिबंध एक साथ लागू रहेंगे

GRAP चरण 1, 2 और 3 के अंतर्गत सभी प्रतिबंध एक साथ लागू रहेंगे
7

दिल्ली-एनसीआर महीनों में अपने सबसे खराब प्रदूषण दौर से जूझ रहा है, ऐसे में इन स्तरित GRAP दिशानिर्देशों का उद्देश्य विषाक्त वायु स्तर में वृद्धि को धीमा करना है. अधिकारी निवासियों से लगातार आग्रह कर रहे हैं कि वे बाहर कम निकलें और अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें.

