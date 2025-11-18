दिल्ली की वायु गुणवत्ता AQI 600 के करीब, राजधानी क्षेत्र में GRAP-4 लागू, प्रत्येक GRAP चरण के तहत प्रतिबंधों के बारे में जानें

1 . दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक स्तर पर पहुँच गया है, और कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 600 के पार पहुँच गया है. नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में हवा बेहद जहरीली हो गई है, जिससे निवासियों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है. बिगड़ती स्थिति को देखते हुए, अधिकारियों ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत आपातकालीन प्रदूषण नियंत्रण उपायों के उच्चतम स्तर, GRAP चरण 4 को सक्रिय कर दिया है.

