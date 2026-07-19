दिल्ली में रहना कितना सस्ता? रिपोर्ट में सामने आए प्रॉपर्टी, इंटरनेट, किराया, कॉफी और पेट्रोल के चौंकाने वाले आंकड़े

1 . डॉयचे बैंक की रिपोर्ट में बड़ा दावा

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अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो आपके लिए एक दिलचस्प खबर है. डॉयचे बैंक (Deutsche Bank) की हालिया मैपिंग द वर्ल्ड्स प्राइसेज 2026 रिपोर्ट में सामने आया है कि दिल्ली दुनिया के बड़े शहरों में एक रोमांटिक डेट पर जाने और घर खरीदने के मामले में काफी किफायती है. हालांकि, इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, यहां रहने वाले लोगों की औसतन आमदनी भी दुनिया के प्रमुख शहरों के मुकाबले सबसे कम स्तर पर है. (Image Source- Magnific)