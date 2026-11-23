1 . दिल्ली बॉर्डर के टोल प्लाजा पर गाड़ियों की भीड़ होगी खत्म

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दिल्ली में एंट्री के लिए टोल प्लाजा पर टोल चुकाने के लिए वाहनों को लंबी लाइनों में खड़े रहना पड़ता है और लंबी लाइनों के चलते देर तक इंतेजार भी करना पड़ता है. दिल्ली नगर निगम (MCD) इस समस्या को खत्म करने जा रही है.