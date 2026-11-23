भारत
1.दिल्ली बॉर्डर के टोल प्लाजा पर गाड़ियों की भीड़ होगी खत्म
दिल्ली में एंट्री के लिए टोल प्लाजा पर टोल चुकाने के लिए वाहनों को लंबी लाइनों में खड़े रहना पड़ता है और लंबी लाइनों के चलते देर तक इंतेजार भी करना पड़ता है. दिल्ली नगर निगम (MCD) इस समस्या को खत्म करने जा रही है.
2.मल्टीलेन फ्री फ्लो सिस्टम लागू करने की तैयारी
एमसीडी का प्लान बॉर्डर पर मल्टीलेन फ्री फ्लो (Multi-Lane Free Flow) तकनीक लागू करने का है, जिससे बॉर्डर पर लोगों को टोल चुकाने के लिए लंबी लाइनों में इंतेजार नहीं करना पड़ेगा.
3.126 एंट्री पॉइंट्स पर ऑटोमैटिक वसूला जाएगा टोल
एमसीडी की योजना के तहत बॉर्डर पर मल्टीलेन फ्री फ्लो तकनीक लागू की जाएगी. इस तकनीक के जरिए वाहन बिना रुके बॉर्डर पार कर सकेंगे और टोल की वसूली ऑटोमैटिक तरीके से होगी. दिल्ली के 126 एंट्री पॉइंट्स पर इस व्यवस्था को लागू करने की योजना है.
4.बॉर्डर पर ट्रैफिक की समस्या से मिलेगी निजात
एमसीडी की इस परियोजना का मकसद बॉर्डर पर लगने वाले ट्रैफिक जाम और वाहनों की लंबी कतारों को खत्म करना है. यह काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा और अलग-अलग-अलग फेज में अलग-अलग टोल प्लाजा पर नया सिस्टम शुरू किया जाएगा.
5.पहले 20 एंट्री पॉइंट्स पर शुरू होगा नया सिस्टम
फर्स्ट फेज में 20 प्रमुख एंट्री पॉइंट्स पर यह व्यवस्था शुरू करने की तैयारी है, जहां से दिल्ली में आने वाला करीब 85 फीसदी ट्रैफिक गुजरता है. बाकी एंट्री पॉइंट्स को भी बाद में इस सिस्टम से जोड़ा जाएगा.
6.टोल बकाया होने पर भेजा जाएगा डिजिटल नोटिस
टोल के साथ एनवायरमेंट कंपेनसेशन चार्ज (ECC) की वसूली भी डिजिटल तरीके से की जाएगी. RFID टैग के जरिए वाहन की पहचान होगी, जबकि ANPR कैमरे नंबर प्लेट स्कैन करेंगे. जिन वाहनों का टोल या ECC बकाया रहेगा, उनके लिए डिजिटल नोटिस जारी करने की व्यवस्था भी होगी.