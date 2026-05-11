अब 2 घंटे में पूरा होगा दिल्ली से लखनऊ का सफर, फ्लाइट से भी आगे होगा भारतीय रेलवे; रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा दावा

4 . एयरलाइनों की जगह रेलने चुनेंगे लोग

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रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में सफर का समय कम हो जाएगा. अब लोग एयरलाइनों की जगह ट्रेनों को प्राथमिकता दी जाएगी. नए कॉरिडोर पर सरकार काम कर रही है और अब मुंबई से पुणे सिर्फ 28 मिनट में जा सकेंगे. वहीं पुणे से हैदराबाद एक घंटा 55 मिनट और हैदराबाद से बेंगलुरु करीब 2 घंटे में पहुंच सकेंगे.

