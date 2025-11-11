FacebookTwitterYoutubeInstagram
जिस गाड़ी से ब्लास्ट हुआ उसका मालिक कौन है? कब-कब, कहां-कहां बेची गई गाड़ी

Delhi Blast Car Owner: दिल्ली के लाल किला के मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार को जिस i20 कार में जोरदार धमाका हुआ उसके असली मालिक की पहचान ने पुलिस जांच में रोड़ा अटका दिया है. यह कार कई बार खरीदी और बेची गई.

रईश खान | Nov 11, 2025, 01:40 AM IST

1.पुराने मालिक सलमान को हिरासत में लिया

पुराने मालिक सलमान को हिरासत में लिया
1

पुलिस ने कार के पुराने मालिक मोहम्मद सलमान को हिरासत में लिया है. पूछताछ में सलमान ने गुरुग्राम पुलिस को बताया कि डेढ़ साल पहले उसने यह कार ओखला में रहने वाले देवेंद्र को बेच दी थी.

2.ओखला के देवेंद्र को बेची थी कार

ओखला के देवेंद्र को बेची थी कार
2

सलमान ने कार ट्रांसफर के कागजात पुलिस को सौंपे हैं. दिल्ली पुलिस ने जब देवेंद्र से इस बारे में पूछताछ की तो पता चला उसने हरियाणा के अंबाला के रहने वाले नदीम को बेची थी. अंबाला पुलिस अब इस जांच में जुट गई है.

3.क्या पुलवामा का तारिक असली मालिक?

क्या पुलवामा का तारिक असली मालिक?
3

वही, आरटीओ से पुलिस को पता चला है कि इस कार को पुलवामा के तारिक को बेची गई थी. मतलब अभी तक की जांच में पुलिस यह पता लगा पाई है कि इस कार का असली मालिक कौन है? कैसे यह दिल्ली पहुंची?

4.ब्लास्ट के पीछे गहरी साजि का अंदेशा

ब्लास्ट के पीछे गहरी साजि का अंदेशा
4

कार की जिस तरह खरीद-फरोख्त की गई, उससे धमाके के पीछे गहरी साजिश का अंदेशा लग रहा है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, NIA, एनएसजी, IB सहित तमाम जांच एजेंसियां इस कार की ट्रैवल हिस्ट्री और असली मालिक की पहचान करने में जुटी हैं.

5.20 सितंबर को फरीदाबाद में हुआ था चालान

20 सितंबर को फरीदाबाद में हुआ था चालान
5

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 20 सितंबर 2025 को इस कार का गलत पार्किंग करने को लेकर फरीदाबाद में चालान कटा था. अब सवाल यह उठ रहा है कि यह कार फरीदाबाद क्यों गई थी?

6.क्या फरीदाबाद में मिले विस्फोटक से लिंक?

क्या फरीदाबाद में मिले विस्फोटक से लिंक?
6

क्योंकि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद 2,900 किलो से अधिक विस्फोटक सामग्री बरामद की. पुलिस ने रविवार को धौज गांव से 360 किलो और सोमवार को फतेहपुर तगा गांव से 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट (Ammonium nitrate) बरामद किया.

7.CCTV और ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल रही पुलिस

CCTV और ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल रही पुलिस
7

पुलिस ने इन गांवों से कुछ हथियार भी बरामद किए. पुलिस ब्लास्ट हुई i20 की ट्रैवल हिस्ट्री, टोल प्लाजा रिकॉर्ड और CCTV फुटेज खंगाल रही है. धमाके से पहले कार कहां-कहां से गुजरी यह जांच की जा रही है.

