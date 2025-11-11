Delhi Red Fort Blast: तस्वीरों में देखें धमाकों के बाद का मंज़र, हालात देख रूह कांप जाएगी

दिल्ली ब्लास्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा, दोषियों को सजा मिलेगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, दिल्ली ब्लास्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा, दोषियों को सजा मिलेगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा | दिल्ली ब्लास्ट वाली कार को लेकर बड़ी खबर, कल शाम 6 बजे पार्किंग से बाहर निकली कार, लालकिला के पास पार्किंग एरिया में एंट्री की | दिल्ली पुलिस ने पूरे रूट के CCTV खंगाले, स्पेशल सेल ने पूरे रूट की मेपिंग की
भारत
सुमित तिवारी | Nov 11, 2025, 11:28 AM IST
1.फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े तार
एजेंसियों के अनुसार ये एक आत्मघाती हमला है. अब तक की जांच में कई खुलासे हुए है. बताया जा रहा है कि दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं.
2.आस-पास के इलाकों में रेड अलर्ट
इस ब्लास्ट के बाद से दिल्ली समेत आस-पास के सभी शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है. जबकि यूपी सहित अन्य राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है.
3.लाल किला और मेट्रो स्टेशन बंद
वहीं दिल्ली के लाल किले को तीन दिनों के लिए बंद कर दिया गया है. इतना ही नहीं लाल किला मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया है. माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक यहां पर आम लोगों की एंट्री को बंद रखा जाएगा.
4.चांदनी चौक बाजार बंद
लाल किले में धमाके के बाद से ही दिल्ली के सबसे बड़े मार्केट चांदनी चौक को भी बंद कर दिया गया था. चांदनी चौक मार्केट एसोसिएशन की तरफ से बताया गया है कि बाजार मंगलवार 11 नवंबर को पूरी तरह से बंद रहेगा.
5.हर जगह हो रही चेकिंग
धमाके के बाद से रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डे और बाकी जगहों पर पुलिस की भारी तैनाती है. संदिग्ध लोगों की तलाशी ली जा रही है और जरूरत पड़ने पर हिरासत में भी लिया जा सकता है.