Delhi Red Fort Blast: धमाके के बाद राजधानी के साथ-साथ UP और मुंबई में दुरुस्त हुई सिक्योरिटी, PHOTOS

2 . Security Beefed up in Mumbai and UP

मुंबई में ब्लास्ट के बाद महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था. ब्लास्ट के बाद मुंबई के प्रमुख इलाकों और रेलवे स्टेशंस पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सभी जिलों की पुलिस को भी अलर्ट किया गया है. मुंबई के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशंस पर भी सिक्योरिटी और निगरानी बढ़ा दी गई है. मुंबई के संवेदनशील इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए गए और शहर के एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस की तैनाती की गई है. वहीं, उत्तर प्रदेश में भी पुलिस अलर्ट पर है और सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं. PTI Photo