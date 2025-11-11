FacebookTwitterYoutubeInstagram
बेटियों के फिल्म में काम करने के क्यों खिलाफ थे धर्मेंद्र? चाहते थे 18 की उम्र में बसा लें घर

क्या हड़बड़ी में आतंकी ने बनाया दिल्ली ब्लास्ट का प्लान, किस चीज से परेशान था डॉ. उमर, जांच में हुए कई खुलासे

Dharmendra की पहली पत्नी कौन थी? जानिए उनसे कितने बच्चे...

Delhi Blast: कौन हैं वो 5 डॉक्टर जिन्होंने रची दिल्ली को दहलाने की साजिश? कश्मीर से लेकर अहमदाबाद तक जुड़े आतंक के तार

धर्मेंद्र की इस हरकत से कांप गई थी हेमा मालिनी की रूह, देखते ही बचकर निकल जाती थी एक्ट्रेस

धर्मेंद्र ने अचानक क्यों छोड़ दी थी राजनीति, क्या आप जातने हैं ही-मैन का ये अनसुना राज

HomePhotos

भारत

Delhi Red Fort Blast: धमाके के बाद राजधानी के साथ-साथ UP और मुंबई में दुरुस्त हुई सिक्योरिटी, PHOTOS

दिल्ली में लाल किला के पास हुए ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हो गई. इस ब्लास्ट के तार फरीदाबाद से लेकर पुलवामा तक जुड़ते दिख रहे हैं. हालांकि, अभी जांच एजेंसियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि यह एक टेरर ब्लास्ट था. ब्लास्ट के बाद दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

Kusum Lata | Nov 11, 2025, 11:52 AM IST

1.High Alert Announced

High Alert Announced
1

ब्लास्ट के तुरंत बाद दिल्ली और मुंबई में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया. वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राज्य की पुलिस को अलर्ट रहने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए थे. यूपी के डीजीपी ने राज्य की पुलिस को संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं. PTI Photo

2.Security Beefed up in Mumbai and UP

Security Beefed up in Mumbai and UP
2

मुंबई में ब्लास्ट के बाद महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था. ब्लास्ट के बाद मुंबई के प्रमुख इलाकों और रेलवे स्टेशंस पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सभी जिलों की पुलिस को भी अलर्ट किया गया है. मुंबई के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशंस पर भी सिक्योरिटी और निगरानी बढ़ा दी गई है. मुंबई के संवेदनशील इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए गए और शहर के एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस की तैनाती की गई है. वहीं, उत्तर प्रदेश में भी पुलिस अलर्ट पर है और सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं. PTI Photo

3.Vaishno Devi Temple Security

Vaishno Devi Temple Security
3

दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद जम्मू-कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर, कटरा और जम्मू शहर में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम कर दिए हैं. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जम्मू इलाके में सुरक्षा बढ़ृा दी गई है, रेलवे ट्रैक्स और जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर कड़ी नज़र रखी जा रही है. PTI Photo

4.Amit Shah to chair security review meeting

Amit Shah to chair security review meeting
4

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 11 नवंबर को हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं. इस मीटिंग में गृह सचिव गोविंद मोहन, IB के डायरेक्टर तपन डेका, दिल्ली पुलिस के कमिशनर सतीश गोलछा और NIA के DG वसंत दाते शामिल हैं. अमित शाह ने ब्लास्ट के बाद देश के नाम एक संदेश जारी किया था, उस मैसेज में उन्होंने कहा था कि इस ब्लास्ट को लेकर सभी संभावनाओं को टटोला जा रहा है और हर ऐंगल से जांच के बाद, जो सच सामने आएगा वो जनता को बताया जाएगा. PTI Photo
 

5.Delhi Red Fort Blast Details

Delhi Red Fort Blast Details
5

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास 10 नवंबर की शाम 6 बजकर 52 मिनट पर ब्लास्ट हुआ. ब्लास्ट एक i20 हंडे कार से हुआ. यह कार धीमी गति से रेड लाइट की तरफ बढ़ रही थी. ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि कार की आसपास की गाड़ियां और वहां चल रहे लोग इसकी चपेट में आ गए. 24 लोग इस हादसे में घायल हुए, जिनमें से 9 लोगों की मौत हो गई. घायलों का दिल्ली के LNJP अस्पताल में इलाज चल रहा है. PTI Photo

