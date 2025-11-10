FacebookTwitterYoutubeInstagram
LNJP अस्पताल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह | दिल्ली ब्लास्ट पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान: i20 कार में हुआ धमाका | दिल्ली ब्लास्ट पर अमित शाह का बड़ा बयान – NIA और NSG की टीम जांच में जुटी, कुछ लोग हुए हताहत

Rashifal 11 November 2025: वृश्चिक और धनु वालों के लिए निवेश में होगा शुभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Dharmendra से पहले Hema Malini का इस एक्टर से था 'Affair', इसलिए बसते-बसते रह गया था घर...

Delhi Blast: दिल्ली धमाके पर अमित शाह ने दी ये अहम जानकरी, PM मोदी ने जताया दुख

Delhi Red Fort Blast Photos: लाल किले के पास हुए धमाके के बाद भयानक था मंजर, 10 तस्वीरों में देखें

Automatic Car: ऑटोमैटिक कार खरीदने का बना रहे हैं प्लान? पहले जान लिजिए इसके 4 फायदे 3 नुकसान

कितनी पढ़ी-लिखी है धर्मेंद्र की फैमिली? जानें सनी-बॉबी ईशा देओल में से किसके पास हैं सबसे ज्यादा डिग्रियां

भारत

Delhi Red Fort Blast Photos: लाल किले के पास हुए धमाके के बाद कैसे था भयानक मंजर, 10 तस्वीरों में देखें

elhi Red Fort Blast Photos: दिल्ली पुलिस के मुताबिक, लाल किले के पास कार में धमाका उस वक्त हुआ जब वो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी. तस्वीरों में देखें धमाके के दौरान कैसा मंजर था.

रईश खान | Nov 10, 2025, 09:13 PM IST

1.धमाके से मच गई अफरा-तफरी

धमाके से मच गई अफरा-तफरी
1

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम (10 नवंबर) जोरदार धमाका हुआ. जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 से ज्यादा घायल हो गए. विस्फोट इतना भयानक था कि आसपास इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

2.ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी कार में हुआ ब्लास्ट

ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी कार में हुआ ब्लास्ट
2

दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोल्चा ने बताया कि कार में धमाका शाम 6 बजकर 52 मिनट पर हुआ. कार लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंची ही थी कि तभी उसमें अचानक ब्लास्ट हो गया.

3.NIA जांच में जुटी

NIA जांच में जुटी
3

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि धमाके की वजह से आसपास खड़ी कार भी क्षतिग्रस्त हो गईं. फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) टीमें घटनास्थल पर जांच कर रही हैं.

4.तीन गाड़ियों में धू-धूकर जलीं

तीन गाड़ियों में धू-धूकर जलीं
4

चश्मीदों की मानें तो इको वैन में जोरदार धमाका हुआ. धमाके की वजह से तीन अन्य गाड़ियों में भी आग लग गई. लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. धमाके को देखकर ऐसा लगा कि अब कोई बच नहीं पाएगा.

5.धमाके की डरा देंगी तस्वीरें

धमाके की डरा देंगी तस्वीरें
5

इस धमाके के बाद से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि विस्फोट के दौरान कैसे मंजर होगा. गाड़ी जलकर खाक हो गई.

6.लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ धमाका

लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ धमाका
6

यह धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास हुआ. धमाके की वजह से कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए. कुछ वाहनों के शीशे टूट गए.

7.अमित शाह ने IB चीफ से की बात

अमित शाह ने IB चीफ से की बात
7

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस धमाके को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) चीफ तपन डेका से फोन पर बात की है. NIA की टीम जांच में जुट गई हैं. दिल्ली पुलिस भी अपने स्तर पर जांच कर रही है.

