Delhi Blast: लाल किले के पास ब्लास्ट में कार चालक की तस्वीर आई सामने, जानें सीसीटीवी से और क्या पता चला?

भारत
ऋतु सिंह | Nov 11, 2025, 07:51 AM IST
1. धमाके से पहले कार कौन चला रहा था?
दिल्ली को दहला देने वाले लाल किला कार बम धमाके को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं. लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण कार धमाके के मामले में पुलिस को एक बड़ा खुलासा हुआ है. लाल किले पर धमाके से पहले जिस कार में धमाका हुआ, उसकी एक तस्वीर सामने आई है. जिस हुंडई i20 कार में धमाका हुआ, उसे कई बार खरीदा और बेचा गया था. अब सवाल यह है कि धमाके से पहले उसे कौन चला रहा था? उसे पार्किंग में किसने पार्क किया था? पुलिस इन सवालों के जवाब तलाशने में जुटी है. इस बीच, कार का ड्राइवर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है.
2.धमाके वाली कार के ड्राइवर का दिखा चेहरा
सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर धमाका हुआ. इस धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं. अब, नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें धमाके वाली कार का ड्राइवर सामने आया है. ड्राइवर कार में ही दिख रहा है और पार्किंग में कार चलाता हुआ भी दिख रहा है. तस्वीर धुंधली है. इसलिए पुलिस और जाँच एजेंसियाँ अन्य सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर रही हैं.
3.सीसीटीवी से और क्या पता चला?
इस बीच, दिल्ली पुलिस के एक सूत्र के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन पर हुए धमाके में शामिल i20 कार धमाके से तीन घंटे पहले दोपहर 3:19 बजे से शाम 6:48 बजे तक खड़ी थी. पुलिस फुटेज की जाँच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि कार किसने पार्क की और किसने निकाली. ट्रैफ़िक सिग्नल तक उनकी पहुंच क्या थी, और चल रही जाँच के तहत पार्किंग अटेंडेंट से भी पूछताछ की जाएगी.
4. सीसीटीवी फुटेज में दिखा ड्राइवर
दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि कार में दो-तीन लोग सवार थे. कार का रजिस्ट्रेशन नंबर हरियाणा का है. कार कई बार खरीदी-बेची जा चुकी है. आखिरी मालिक तारिक नाम का एक शख्स है, जो जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला है. इस तरह, दिल्ली में हुए पुलवामा धमाके से भी इसका कनेक्शन साफ है.
5. शक्तिशाली विस्फोट हुआ था
घटना की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने बताया कि 10 नवंबर की शाम 6:52 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सभास मार्ग पर ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी हुंडई i20 कार में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दुर्घटना में कम से कम 8-10 लोग मारे गए और 20 से अधिक घायल हो गए.
6.दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में कार्रवाई
लाल किला मेट्रो स्टेशन विस्फोट मामले में अहम कार्रवाई हुई है. कोतवाली पुलिस स्टेशन में गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), विस्फोटक अधिनियम और बीएनएस (भारतीय संग्राम योजना) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. धारा 16 में आतंकवादी कृत्य करने पर सजा का प्रावधान है, जबकि धारा 18 में आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने या प्रयास करने पर सजा का प्रावधान है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से