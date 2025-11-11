Delhi Blast: लाल किले के पास ब्लास्ट में कार चालक की तस्वीर आई सामने, जानें सीसीटीवी से और क्या पता चला?

1 . धमाके से पहले कार कौन चला रहा था?

दिल्ली को दहला देने वाले लाल किला कार बम धमाके को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं. लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण कार धमाके के मामले में पुलिस को एक बड़ा खुलासा हुआ है. लाल किले पर धमाके से पहले जिस कार में धमाका हुआ, उसकी एक तस्वीर सामने आई है. जिस हुंडई i20 कार में धमाका हुआ, उसे कई बार खरीदा और बेचा गया था. अब सवाल यह है कि धमाके से पहले उसे कौन चला रहा था? उसे पार्किंग में किसने पार्क किया था? पुलिस इन सवालों के जवाब तलाशने में जुटी है. इस बीच, कार का ड्राइवर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है.

