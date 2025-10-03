Delhi to Panipat Namo Bharat Train: दिल्ली से पानीपत रूट पर दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन, 3 घंटे का सफर मात्र 60 मिनट में होगा पूरा

6 . कुल कितने स्टेशन होंगे?

6

दिल्ली से पानीपत तक 17 स्टेशन बनाए जाएंगे. इस रूट पर 180 किमी/घंटा के रफ्तार से नमो ट्रेन दौड़ेगी. दिल्ली से पानीपत पहुंचने में अभी 2 से 3 घंटे का समय लगता है. लेकिन इस कॉरिडोर के शुरू होते ही सफर आधा से भी कम लगेगा. यानी मात्र 1 घंटे में पानीपत पहुंच सकेंगे.

