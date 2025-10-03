Delhi to Panipat Namo Bharat Train: दिल्ली से पानीपत रूट पर दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन, 3 घंटे का सफर मात्र 60 मिनट में होगा पूरा

Guess Who: कभी एक कमरे में रहती थीं ये एक्ट्रेस, आज 100 करोड़ की मालकिन, जानें कौन है बॉलीवुड हसीना
भारत
रईश खान | Oct 03, 2025, 06:18 PM IST
1.केंद्र सरकार की मंजूरी की देरी
केंद्र सरकार ने भले ही दिल्ली-पानीपत कॉरीडोर को भी मंजूरी नहीं दी हो, लेकिन नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (NCRTC) ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के सेकंड फेज की तैयारी शुरू कर दी है.
2.घंटों का सफर मिनटों में होगा पूरा
इस नामो भारत कॉरिडोर का विस्तार सोनीपत तक होगा और फिर से करनाल तक बढ़ाया जाएगा. इससे दिल्ली-सोनीपत सफर करने वाले लोगों को बढ़ी राहत मिलेगी. उनका घंटों का सफर मिनटों में पूरा होगा. ट्रैफिक जाम से भी बड़ी राहत मिलेगी.
3.NCRTC ने टेंडर किया जारी
RRTS नेटवर्क के तहत दिल्ली-पानीपत लाइन उन तीन प्राथमिकताओं वाले कॉरीडोर में शामिल हैं, जो राजधानी को उपनगरों से जोड़ते हैं. इस प्रोजेक्ट के लिए एनसीआरटीसी ने टेंडर जारी कर दिए हैं. यूटिलिट शिफ्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है.
4.रास्ता क्लियर करने का काम शुरू
NCRTC ने इस रास्ते पर आने वाले बिजली के तारें, मकानों, पेड़-पौधों को हटाने का काम शुरू कर दिया है. नरेला से मुरथल तक 22 किलोमीटर के हिस्से में साफ-सफाई का काम शुरू हो गया है.
5.दिल्ली से सोनीपत का ये होगा रूट
नमो रेल का दिल्ली से सोनीपत का 136 किलोमीटर लंबा रूट होगा, जो सराय काले खां से शुरू होकर नरेला, कुंडली, सोनीपत, गन्नौर, समालखा और पानीपत तक जाएगा. बाद में इसको करनाल तक बढ़ाया जाएगा.
6.कुल कितने स्टेशन होंगे?
दिल्ली से पानीपत तक 17 स्टेशन बनाए जाएंगे. इस रूट पर 180 किमी/घंटा के रफ्तार से नमो ट्रेन दौड़ेगी. दिल्ली से पानीपत पहुंचने में अभी 2 से 3 घंटे का समय लगता है. लेकिन इस कॉरिडोर के शुरू होते ही सफर आधा से भी कम लगेगा. यानी मात्र 1 घंटे में पानीपत पहुंच सकेंगे.