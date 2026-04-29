दिल्ली में नया सख्त नियम! इस कागज के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, साथ ही लगेगा भारी जुर्माना

10 . तुरंत अपनी गाड़ी का प्रदूषण चेक करवाएं

10

सरकार का यह कदम सख्त जरूर है, लेकिन दिल्ली की हवा को सांस लेने लायक बनाने के लिए जरूरी है. मुख्यमंत्री का कहना है कि अभी भी बहुत सी गाड़ियां बिना सर्टिफिकेट के सड़कों पर दौड़ रही हैं, जिन्हें रोकना अब अनिवार्य है. इसलिए, अगर आप फ्यूल लेना है या 10 हजार का भारी चालान नहीं भरना चाहते, तो तुरंत अपनी गाड़ी का प्रदूषण चेक करवाएं.