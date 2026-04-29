दिल्ली में नया सख्त नियम! इस कागज के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, साथ ही लगेगा भारी जुर्माना

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Gaurav Barar | Apr 29, 2026, 11:04 AM IST
1.दिल्ली में सख्ती से लागू हुआ नो पीयूसी, नो फ्यूल नियम
दिल्ली में अब बिना PUC (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाना न सिर्फ मुश्किल, बल्कि आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ने वाला है. प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने अब कमर कस ली है और नो पीयूसी, नो फ्यूल के नियम को पूरी सख्ती से लागू कर दिया है.
2.नहीं मिलेगा पेट्रोल, डीजल या सीएनजी
इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपकी गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, तो आपको दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगी.
3.क्या है नया नियम और ये क्यों जरूरी है?
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि प्रदूषण से लड़ने के लिए कड़े कदम उठाना अब वक्त की जरूरत है. हालांकि यह मुहिम पिछले साल दिसंबर में ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब इसे एक स्थायी नियम बना दिया गया है.
4.हर ईंधन पर पाबंदी
चाहे आपकी गाड़ी पेट्रोल से चलती हो, डीजल से, सीएनजी से या एलपीजी से, बिना वैलिड PUC के आपको एक बूंद तेल नहीं मिलेगा.
5.साल भर रहेगी सख्ती
यह कोई थोड़े दिनों का नियम नहीं है, बल्कि अब इसे साल के बारहों महीने सख्ती से लागू रखा जाएगा. ट्रांसपोर्ट विभाग, दिल्ली पुलिस, नगर निगम और फूड सप्लाई विभाग की टीमें पेट्रोल पंपों पर पैनी नजर रख रही हैं.
6.अगर सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या नुकसान होगा?
बिना PUC के गाड़ी चलाने का मतलब सिर्फ पेट्रोल न मिलना नहीं है, इसके और भी कई गंभीर नतीजे हैं. मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 190(2) के तहत, अगर आप बिना सर्टिफिकेट के पकड़े जाते हैं, तो आपको ₹10,000 तक का भारी चालान भरना पड़ सकता है.
7.लाइसेंस पर खतरा
पहली बार पकड़े जाने पर न सिर्फ जुर्माना लगेगा, बल्कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है.
8.खानी पड़ सकती है जेल की हवा
अगर कोई फर्जी या टेंपर्ड यानी छेड़छाड़ किया हुआ सर्टिफिकेट बनवाता है, तो उसे 6 महीने तक की जेल हो सकती है और गाड़ी भी जब्त की जा सकती है.
9.इंश्योरेंस क्लेम में दिक्कत
सबसे बड़ी परेशानी तब आती है जब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए. अगर आपके पास वैलिड PUC नहीं है, तो बीमा कंपनियां आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती हैं या उसमें काफी देरी कर सकती हैं.
10.तुरंत अपनी गाड़ी का प्रदूषण चेक करवाएं
सरकार का यह कदम सख्त जरूर है, लेकिन दिल्ली की हवा को सांस लेने लायक बनाने के लिए जरूरी है. मुख्यमंत्री का कहना है कि अभी भी बहुत सी गाड़ियां बिना सर्टिफिकेट के सड़कों पर दौड़ रही हैं, जिन्हें रोकना अब अनिवार्य है. इसलिए, अगर आप फ्यूल लेना है या 10 हजार का भारी चालान नहीं भरना चाहते, तो तुरंत अपनी गाड़ी का प्रदूषण चेक करवाएं.