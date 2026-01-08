भारत में महिलाओं के लिए कौन सी City है सबसे सेफ, टॉप 10 से दिल्ली-यूपी और बिहार के शहर गायब

भारत
सुमित तिवारी | Jan 08, 2026, 02:28 PM IST
1.अवतार ग्रुप की रिपोर्ट
अवतार ग्रुप की ताजा रिपोर्ट टॉप सिटीज फॉर वीमेन इन इंडिया (TCWI) के चौथे संस्करण में इस सवाल का जवाब मिल गया है कि भारत में महिलाएं सबसे ज्यादा किस शहर में सुरक्षित हैं.
2.रिपोर्ट के मुताबिक
रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं की भागीदारी, सुरक्षा और करियर ग्रोथ के मामले में बेंगलुरु (53.29 स्कोर) देश में पहले स्थान पर है, जबकि चेन्नई ने दूसरा स्थान हासिल किया है.
3.कैसे किया जाता है तय
लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस रिपोर्ट ने ये कैसे तय कर दिया. दरअसल यह रिपोर्ट शहरों को सिटी इन्क्लूजन स्कोर (CIS) के आधार पर रैंक करती है. यह स्कोर दो मुख्य पैमानों को मिलाकर बनाया गया है.
4.पैमाने
पहला पैमाना है सोशल इन्क्लूजन स्कोर (SIS) इसमें शहर की सुरक्षा, महिलाओं के रहने की सुगमता और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को देखा जाता है. दूसरा पैमाना है इंडस्ट्रियल इन्क्लूजन स्कोर (IIS): इसमें महिलाओं के लिए नौकरियों के अवसर और कंपनियों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का आकलन होता है.
5.दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा
दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा में महिलाओं के लिए नौकरियों की भरमार है, लेकिन सुरक्षा (Safety), बजट (Affordability) और मोबिलिटी के मामले में ये शहर फिसड्डी साबित हुए हैं.
6.मुंबई
मुंबई में महिलाओं के लिए रोजगार के भारी मौके हैं लेकिन यहां रहने का भारी खर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर महिलाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है.
7.ये रही लिस्ट
2025 में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट ये रही.
बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, मुंबई, गुरुग्राम, कोलकाता, अहमदाबाद ,त्रिवेंद्रम और कोयंबटूर