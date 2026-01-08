भारत में महिलाओं के लिए कौन सी City है सबसे सेफ, टॉप 10 से दिल्ली-यूपी और बिहार के शहर गायब

4 . पैमाने

पहला पैमाना है सोशल इन्क्लूजन स्कोर (SIS) इसमें शहर की सुरक्षा, महिलाओं के रहने की सुगमता और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को देखा जाता है. दूसरा पैमाना है इंडस्ट्रियल इन्क्लूजन स्कोर (IIS): इसमें महिलाओं के लिए नौकरियों के अवसर और कंपनियों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का आकलन होता है.