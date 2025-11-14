दिल्ली-NCR वालों के लिए गुड न्यूज, गंगा-यमुना एक्सप्रेस वे जुड़ने से इन दो शहरों के बीच आसन होगा सफर

1 . प्रारंभिक डिजाइन और रूट पर चर्चा

गुरुवार को यमुना प्राधिकरण के सीईओ राकेश सिंह से यूपीडा के सीईओ एसके साही ने मुलाकात की, इस मुलाकात के दौरान परियोजना के प्रारंभिक डिजाइन और रूट अलाईमेंट पर चर्चा की गई है.

