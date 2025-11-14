दिल्ली-NCR वालों के लिए गुड न्यूज, गंगा-यमुना एक्सप्रेस वे जुड़ने से इन दो शहरों के बीच आसन होगा सफर

भारत
सुमित तिवारी | Nov 14, 2025, 05:23 PM IST
1.प्रारंभिक डिजाइन और रूट पर चर्चा
गुरुवार को यमुना प्राधिकरण के सीईओ राकेश सिंह से यूपीडा के सीईओ एसके साही ने मुलाकात की, इस मुलाकात के दौरान परियोजना के प्रारंभिक डिजाइन और रूट अलाईमेंट पर चर्चा की गई है.
2.एक लिंक एक्सप्रेस वे का निर्माण
बता दें कि इन दोनों एक्सप्रेस वे को जोड़ने के लिए एक लिंक एक्सप्रेस वे बनाना पड़ेगा. जिसकी लंबाई 74 किलोमीटर होगी, वहीं इसकी चौड़ाई 120 मीटर होगी.
3.दिल्ली एनसीआर में भी कनेक्टिविटी मजबूत
यह रोड गंगा एक्सप्रेस वे के 44वें किलोमीटर बिंदु से शुरू होकर यमुना एक्सप्रेसवे के 24वें किलोमीटर बिंदु में जाकर जुड़ेगा. इसके बन जाने से दिल्ली एनसीआर में भी कनेक्टिविटी मजबूत होगी.
4.मेरठ बुलंदशहर और गौतमबुद्धनगर
इस एक्सप्रेस वे बन जाने के बाद यूपी के मेरठ बुलंदशहर और गौतमबुद्धनगर के लिए यात्रा आसान होगी. लिंक एक्सप्रेस वे का 20 किलोमीटर लंबा हिस्सा यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र में आएगा.
5.भूमि सर्वेक्षण
बाकी बचा 54 किलोमीटर रोड बुलंदशहर में बनेगा. जो स्याना तहसील के कई गांव से होकर गुजरेगा, खबर है कि इसके अलावा भूमि सर्वेक्षण और पर्यावरण स्वीकृति को जल्द शुरू किया जाएगा.