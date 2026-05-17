दिल्ली-NCR में फिर बढ़े CNG के दाम, तीन दिन में दूसरी बढ़ोतरी, जानें नए रेट

भारत
Gaurav Barar | May 17, 2026, 10:01 AM IST
1.दिल्ली एनसीआर में सीएनजी फिर महंगी
दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की जेब पर भारी बोझ डाल दिया है. महज तीन दिनों के भीतर सीएनजी की कीमतों में लगातार दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है, जिससे वाहन चालकों और आम उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी है.
2.एक रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा
रविवार से सीएनजी के दामों में 1 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा किया गया है. इस ताजा बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में सीएनजी की कीमत बढ़कर 80.09 रुपये प्रति किलो हो गई है, जबकि नोएडा और गाजियाबाद जैसे सटे हुए इलाकों में यह 88.70 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई है.
3.तीन दिनों के भीतर दो बार बढ़े दाम
गौरतलब है कि इससे पहले 15 मई को भी सीएनजी के दामों में 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई थी. इस तरह पिछले दो से तीन दिनों के भीतर उपभोक्ताओं को कुल 3 रुपये प्रति किलो का अतिरिक्त झटका लगा है.
4.पेट्रोल-डीजल भी महंगा
इसके साथ ही, ईंधन के अन्य दामों में भी भारी उछाल आया है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की नई कीमत 97.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गई है.
5.आम लोगों से लेकर ऑटो-टैक्सी वालों को डबल झटका
इस मूल्यवृद्धि का सीधा और सबसे बड़ा असर दिल्ली-एनसीआर में रोजाना सफर करने वाले ऑटो, टैक्सी, कैब और निजी सीएनजी वाहनों पर पड़ेगा. परिवहन लागत बढ़ने से आने वाले दिनों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और किराए में भी बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है.
6.बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल
इस लगातार बढ़ती महंगाई, ईंधन की कीमतों में उछाल और दूध के बढ़ते दामों के खिलाफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को राजधानी की सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया.
7.सरकार विरोधी नारे लगाए
चांदनी चौक जिला कमेटी के बाहर बड़ी संख्या में एकत्र हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर प्रदर्शन किया. इन तख्तियों पर 'महंगा डीजल, महंगा तेल, मोदी सरकार हो गई फेल' जैसे कई सरकार विरोधी नारे लिखे हुए थे.
8.एलपीजी सिलेंडर का भी उठाया मुद्दा
प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना था कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और दूध जैसी बुनियादी चीजों के दाम बढ़ने से आम जनता का जीना मुहाल हो गया है. कांग्रेस ने एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दामों का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इसने घरेलू बजट और छोटे व्यापारियों के कामकाज को पूरी तरह से तबाह कर दिया है.