दिल्ली-NCR में फिर बढ़े CNG के दाम, तीन दिन में दूसरी बढ़ोतरी, जानें नए रेट

8 . एलपीजी सिलेंडर का भी उठाया मुद्दा

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प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना था कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और दूध जैसी बुनियादी चीजों के दाम बढ़ने से आम जनता का जीना मुहाल हो गया है. कांग्रेस ने एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दामों का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इसने घरेलू बजट और छोटे व्यापारियों के कामकाज को पूरी तरह से तबाह कर दिया है.

