PHOTOS: तस्वीरें देखकर ही घुट जाएगा दम, देखिए कितना भयानक है दिल्ली-NCR का हाल

भारत
Pragya Bharti | Nov 21, 2025, 12:06 PM IST
1.Delhi NCR No Visibility Photos
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर यानी गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद का नजारा देखकर हर किसी का दम घुट रहा है. वायु प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच चुका है, जिसके कारण पूरा क्षेत्र एक भयानक धुंध की चादर में लिपटा हुआ है. तस्वीरों में कैद यह मंजर किसी आपदा से कम नहीं है, जहां शहर का साफ आसमान अदृश्य हो चुका है.
2.'गैस चैंबर' बनी राजधानी की हवा
दिल्ली-एनसीआर की हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है, जिसके कारण इसे एक बार फिर 'गैस चैंबर' कहा जाने लगा है. सुबह और शाम के समय वायुमंडल में धुंध और जहरीले कणों की इतनी मोटी परत जम जाती है कि बाहर निकलना भी खतरनाक हो गया है. शहर का सामान्य जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है.
3.तस्वीरों में कैद हुई भयानक धुंध
तस्वीरों में हाइवे, गाड़ियां और दूर के दृश्य धुंध के पीछे लगभग गायब दिख रहे हैं. विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि कुछ मीटर की दूरी पर खड़ी गाड़ियां भी साफ नजर नहीं आ रही हैं. ये तस्वीरें प्रदूषण के स्तर की भयावहता को चीख-चीखकर बयां कर रही हैं.
4.यातायात पर पड़ रहा सीधा असर
कम विजिबिलिटी के कारण यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है. सुबह के समय सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है, जिससे लंबा जाम लग रहा है. प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और ड्राइविंग करते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है.
5.दिल्ली-एनसीआर का भयानक मंजर
जो लोग बाहर निकल रहे हैं, वे इस भयावह स्थिति को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं. तस्वीरों में इमारतें, रेवले ट्रैक आदि को देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा. प्रशासन को इस आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाना जरूरी हो गया है.
6.सड़कों पर वाहन चलाना मुश्किल
इन दिनों दिल्ली के आसपास के इलाकों का ऐसा हाल है कि सड़कों पर गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो गया है. सामने कुछ दिखाई नहीं देता है. ऐसे में रोड क्रॉस करना हो या फिर साइकिल या कोई भी गाड़ी चलाना, इन दिनों काफी चैलेंजिंग है.
7.सड़कों पर 24 घंटे मास्क पहने दिखते हैं लोग
प्रदूषण के कारण दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा आदि जगहों का इतना बुरा हाल है कि बिना मास्क लगाए चलना मुश्किल है. सड़कों पर आपको हर व्यक्ति मास्क में नजर आएंगे.
