दिल्ली धमाके को लेकर बहुत बड़ी खबर, टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लिया गया, NIA ने टैक्सी ड्राइवर के घर से ग्राइंडर बरामद किया

Varanasi Star Cast Fees: महेश बाबू, राजामौली या प्रियंका चोपड़ा.. 1500 करोड़ की 'वाराणसी' के लिए किसने ली सबसे ज्यादा फीस?

कितने पढ़े-लिखे हैं राजू मंटेना जिनकी बेटी की शादी में मेहमान बनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप जूनियर? जानें आम लड़के से अरबपति बनने की कहानी

Zomato करने जा रहा है बड़ा खेला, अगर कामयाब हुए मंसूबे, उड़ जाएगी हमारी आपकी प्राइवेसी की चिड़िया...

इस 5 खूंखार डाकुओं के आतंक से कांपता था चंबल, एक साथ लाइन में खड़ा कर 100 लोगों पर चला देते थे गोलियां

अस्थमा का संकेत देते हैं शरीर में दिखने वाले ये 5 लक्षण, गलती से भी किया इग्नोर तो जीवनभर झेलनी पड़ेगी ये बीमारी

PHOTOS: तस्वीरें देखकर ही घुट जाएगा दम, देखिए कितना भयानक है दिल्ली-NCR का हाल

भारत

PHOTOS: तस्वीरें देखकर ही घुट जाएगा दम, देखिए कितना भयानक है दिल्ली-NCR का हाल

Delhi-NCR Horrific View During Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर की हवा दमघोंटू हो गई है, प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है. तस्वीरों में धुंध की भयानक चादर दिख रही है, जिससे विजिबिलिटी तो बिल्कुल शून्य है. यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है. यहां दी गई तस्वीरों को देख ही आपका दम घूटने लगेगा.

Pragya Bharti | Nov 21, 2025, 12:06 PM IST

1.Delhi NCR No Visibility Photos

Delhi NCR No Visibility Photos
1

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर यानी गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद का नजारा देखकर हर किसी का दम घुट रहा है. वायु प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच चुका है, जिसके कारण पूरा क्षेत्र एक भयानक धुंध की चादर में लिपटा हुआ है. तस्वीरों में कैद यह मंजर किसी आपदा से कम नहीं है, जहां शहर का साफ आसमान अदृश्य हो चुका है.

2.'गैस चैंबर' बनी राजधानी की हवा

'गैस चैंबर' बनी राजधानी की हवा
2

दिल्ली-एनसीआर की हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है, जिसके कारण इसे एक बार फिर 'गैस चैंबर' कहा जाने लगा है. सुबह और शाम के समय वायुमंडल में धुंध और जहरीले कणों की इतनी मोटी परत जम जाती है कि बाहर निकलना भी खतरनाक हो गया है. शहर का सामान्य जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

3.तस्वीरों में कैद हुई भयानक धुंध

तस्वीरों में कैद हुई भयानक धुंध
3

तस्वीरों में हाइवे, गाड़ियां और दूर के दृश्य धुंध के पीछे लगभग गायब दिख रहे हैं. विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि कुछ मीटर की दूरी पर खड़ी गाड़ियां भी साफ नजर नहीं आ रही हैं. ये तस्वीरें प्रदूषण के स्तर की भयावहता को चीख-चीखकर बयां कर रही हैं.
 

4.यातायात पर पड़ रहा सीधा असर

यातायात पर पड़ रहा सीधा असर
4

कम विजिबिलिटी के कारण यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है. सुबह के समय सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है, जिससे लंबा जाम लग रहा है. प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और ड्राइविंग करते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है.

5.दिल्ली-एनसीआर का भयानक मंजर

दिल्ली-एनसीआर का भयानक मंजर
5

जो लोग बाहर निकल रहे हैं, वे इस भयावह स्थिति को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं. तस्वीरों में इमारतें, रेवले ट्रैक आदि को देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा. प्रशासन को इस आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाना जरूरी हो गया है. 

6.सड़कों पर वाहन चलाना मुश्किल

सड़कों पर वाहन चलाना मुश्किल
6

इन दिनों दिल्ली के आसपास के इलाकों का ऐसा हाल है कि सड़कों पर गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो गया है. सामने कुछ दिखाई नहीं देता है. ऐसे में रोड क्रॉस करना हो या फिर साइकिल या कोई भी गाड़ी चलाना, इन दिनों काफी चैलेंजिंग है.

7.सड़कों पर 24 घंटे मास्क पहने दिखते हैं लोग

सड़कों पर 24 घंटे मास्क पहने दिखते हैं लोग
7

प्रदूषण के कारण दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा आदि जगहों का इतना बुरा हाल है कि बिना मास्क लगाए चलना मुश्किल है. सड़कों पर आपको हर व्यक्ति मास्क में नजर आएंगे. 

Varanasi Star Cast Fees: महेश बाबू, राजामौली या प्रियंका चोपड़ा.. 1500 करोड़ की 'वाराणसी' के लिए किसने ली सबसे ज्यादा फीस?
कितने पढ़े-लिखे हैं राजू मंटेना जिनकी बेटी की शादी में मेहमान बनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप जूनियर? जानें आम लड़के से अरबपति बनने की कहानी
Zomato करने जा रहा है बड़ा खेला, अगर कामयाब हुए मंसूबे, उड़ जाएगी हमारी आपकी प्राइवेसी की चिड़िया...
भूकंप के झटकों से दहला पश्चिम बंगाल और कोलकाता, जानें कितनी रही इसकी तीव्रता
Assam Earthquake: असम में तेज भूकंप के झटके किए गए महसूस, रिएक्टर स्केल पर 4.7 रही तीव्रता
इस 5 खूंखार डाकुओं के आतंक से कांपता था चंबल, एक साथ लाइन में खड़ा कर 100 लोगों पर चला देते थे गोलियां
अस्थमा का संकेत देते हैं शरीर में दिखने वाले ये 5 लक्षण, गलती से भी किया इग्नोर तो जीवनभर झेलनी पड़ेगी ये बीमारी
PHOTOS: तस्वीरें देखकर ही घुट जाएगा दम, देखिए कितना भयानक है दिल्ली-NCR का हाल
मिस यूनिवर्स जीतने पर कितनी प्राइस मनी मिलती है, पहले और अब में जानिए कितना है अंतर?
क्या है 3 Day Rule जिसे फॉलो किया तो पक्का मिलेगी ड्रीम जॉब? करियर कोच की है ये फेवरेट सलाह
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
