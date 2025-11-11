इससे पहले कब हुआ था दिल्ली में धमाका, उस समय कितने लोग मारे गए थे और कितना हुआ था नुकसान?

4 . 18 जून 2000

इसके अलावा 18 जून 2000 को भी भी लाल किले के पास विस्फोट हुआ था. उस दौरान दो ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 8 साल की मासूम बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 12 लोग घायल हो गए थे.

