इससे पहले कब हुआ था दिल्ली में धमाका, उस समय कितने लोग मारे गए थे और कितना हुआ था नुकसान?

भारत
सुमित तिवारी | Nov 11, 2025, 02:40 PM IST
1.2011
गौरतलब है कि दिल्ली में आखिरी धमाका साल 2011 में हुआ था. मई 2011 के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट की पार्किंग में ब्लास्ट हुआ था, लेकिन इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ था.
2.30 नबंवर 1997
वहीं अगर लाल किले की बात करें तो लाल किले के पास आखिरी बार धमाका 30 नवंबर 1997 को हुआ था. इस दिन शाम के वक्त लाल किला एरिया में दो धमाके हुए.
3.3 लोगों की मौत
पहला ब्लास्ट पार्किंग में और दूसरा उसके पास ही. इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 70 से ज्यादा घायल हो गए थे. उस साल दिल्ली में कई ब्लास्ट हुए थे.
4.18 जून 2000
इसके अलावा 18 जून 2000 को भी भी लाल किले के पास विस्फोट हुआ था. उस दौरान दो ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 8 साल की मासूम बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 12 लोग घायल हो गए थे.
5.इस बार क्या हुआ
और इस बार दिल्ली में स्थित लाल किले के पास फिर से ब्लास्ट हुआ है. इस धमाके में अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं 24 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं.