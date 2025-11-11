FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली धमाके पर गृह मंत्रालय अमित शाह की बैठक | इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर सुसाइड ब्लास्ट, 12 लोगों की मौत

भगवान शिव ने क्यों लिया हनुमान जी का अवतार, जानें कैसे श्रीराम से जुड़ी है इसकी वजह

Delhi Red Fort Blast: गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, NIA करेगी लाल किला मेट्रो विस्फोट की जांच

Delhi Blast: कौन है डॉ. शाहीन शाहिद? जैश की महिला विंग चीफ जो करती थी भारत में महिला आतंकियों की भर्ती

Dharmendra का वो भतीजा जो फ्लॉप फिल्में करने के बाद भी है सबसे अमीर देओल...

दुनिया का कौन सा देश है अंतरिक्ष के सबसे नजदीक? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान

IED या RDX क्या है ज्यादा खतरनाक, किसके विस्फोट से होता है ज्यादा नुकसान?

भारत

भारत

इससे पहले कब हुआ था दिल्ली में धमाका, उस समय कितने लोग मारे गए थे और कितना हुआ था नुकसान?

सोमवार की शाम लाल किले के सामने हुए धमाके ने सभी कौ हैरान कर दिया इस धमाके में 12 लोगों की जान जा चुकी है वहीं कई लोग घायल अवस्था में हैं. लेकिन क्या आप जातने है कि इससे पहले दिल्ली में कब इतना बड़ा धमाका हुआ था. 

सुमित तिवारी | Nov 11, 2025, 02:40 PM IST

1.2011

2011
1

गौरतलब है कि दिल्ली में आखिरी धमाका साल 2011 में हुआ था. मई 2011 के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट की पार्किंग में ब्लास्ट हुआ था, लेकिन इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ था. 

2.30 नबंवर 1997

30 नबंवर 1997
2

वहीं अगर लाल किले की बात करें तो लाल किले के पास आखिरी बार धमाका 30 नवंबर 1997 को हुआ था. इस दिन शाम के वक्त लाल किला एरिया में दो धमाके हुए.

3.3 लोगों की मौत

3 लोगों की मौत
3

पहला ब्लास्ट पार्किंग में और दूसरा उसके पास ही. इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 70 से ज्यादा घायल हो गए थे. उस साल दिल्ली में कई ब्लास्ट हुए थे.

4.18 जून 2000

18 जून 2000
4

इसके अलावा 18 जून 2000 को भी भी लाल किले के पास विस्फोट हुआ था.  उस दौरान दो ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 8 साल की मासूम बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 12 लोग घायल हो गए थे.
 

5.इस बार क्या हुआ

इस बार क्या हुआ
5

और इस बार दिल्ली में स्थित लाल किले के पास फिर से ब्लास्ट हुआ है. इस धमाके में अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं 24 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. 

भगवान शिव ने क्यों लिया हनुमान जी का अवतार, जानें कैसे श्रीराम से जुड़ी है इसकी वजह
Delhi Red Fort Blast: गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, NIA करेगी लाल किला मेट्रो विस्फोट की जांच
Delhi Blast: कौन है डॉ. शाहीन शाहिद? जैश की महिला विंग चीफ जो करती थी भारत में महिला आतंकियों की भर्ती
जिम करने वालों के लिए कौन सा है पसंदीदा क्रिएटिन, जानें इससे सेहत को मिलने वाले फायदे
12 नवंबर को आएगा कैट परीक्षा का एडमिट कार्ड, iimcat.ac.in से यूं कर पाएंगे डाउनलोड
Dharmendra का वो भतीजा जो फ्लॉप फिल्में करने के बाद भी है सबसे अमीर देओल...
दुनिया का कौन सा देश है अंतरिक्ष के सबसे नजदीक? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान
IED या RDX क्या है ज्यादा खतरनाक, किसके विस्फोट से होता है ज्यादा नुकसान?
इससे पहले कब हुआ था दिल्ली में धमाका, उस समय कितने लोग मारे गए थे और कितना हुआ था नुकसान?
Delhi Red Fort Blast: क्या भीड़ बढ़ने का इंतज़ार कर रहा था उमर? 3 बड़े सवाल जिनके जवाब ढूंढने में जुटी जांच एंजेंसियां
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
