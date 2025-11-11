IED या RDX क्या है ज्यादा खतरनाक, किसके विस्फोट से होता है ज्यादा नुकसान?

भारत
सुमित तिवारी | Nov 11, 2025, 03:09 PM IST
1.दुनिया के सबसे खतरनाक विस्फोटक
RDX का पूरा नाम Research Department Explosive या Royal Demolition Explosive है. ये दुनिया के सबसे खतरनाक विस्फोटकों में से एक हैं. इसकी थोड़ी सी मात्रा खतरनाक विस्फोट पैदा करती है.
2.RDX का इस्तेमाल
RDX का इस्तेमाल सेना ही नहीं बल्कि आज कल तो आतंकवादी भी करने लगे है. आतंकवादी संगठन इसे IED बमों में भरकर तबाही मचाते हैं. अब सवाल ये उठता है कि ये आईईडी क्या है.
3.IED
IED यानी Improvised Explosive Device, एक तरह का देसी बम होता है, जिसे आमतौर पर लोहे की पाइप, प्रेशर कुकर या किसी कंटेनर में बनाया जाता है. इसके अंदर विस्फोटक पदार्थ जैसे RDX, TNT या Ammonium Nitrate भरा जाता है.
4.विस्फोटक क्षमता
RDX इन सभी में सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि इसकी विस्फोटक क्षमता लगभग 1.5 गुना ज्यादा होती है. एक बार आरडीएक्स अगर सक्रिय हो गया तो इसे रोकना मुश्किल हो जाता है.
5.एक किलोमीटर तक कंपन
यही वजह है कि अगर आरडीएक्स बेहद खतरनाक होता है और जब ये IED के साथ मिलता है तो फिर इसको विस्फोट को रोक पाना मुश्किल हो जाता है. एक RDX ब्लास्ट से निकलने वाली शॉकवेव आसपास की इमारतों की दीवारों को चकनाचूर कर सकती है, वाहनों को उलट सकती है और एक किलोमीटर तक कंपन फैला सकती है.