IED या RDX क्या है ज्यादा खतरनाक, किसके विस्फोट से होता है ज्यादा नुकसान?

5 . एक किलोमीटर तक कंपन

5

यही वजह है कि अगर आरडीएक्स बेहद खतरनाक होता है और जब ये IED के साथ मिलता है तो फिर इसको विस्फोट को रोक पाना मुश्किल हो जाता है. एक RDX ब्लास्ट से निकलने वाली शॉकवेव आसपास की इमारतों की दीवारों को चकनाचूर कर सकती है, वाहनों को उलट सकती है और एक किलोमीटर तक कंपन फैला सकती है.