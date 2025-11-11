FacebookTwitterYoutubeInstagram
Nithari Case: सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड के दोषी को किया बरी, सुरेंद्र कोली को 18 साल बाद जेल से किया गया रिहा

दिल्ली सरकार का प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला, स्कूलों को दिया हाइब्रिड मोड में क्लास चलाने का निर्देश

भगवान शिव ने क्यों लिया हनुमान जी का अवतार, जानें कैसे श्रीराम से जुड़ी है इसकी वजह

Dharmendra का वो भतीजा जो फ्लॉप फिल्में करने के बाद भी है सबसे अमीर देओल...

दुनिया का कौन सा देश है अंतरिक्ष के सबसे नजदीक? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान

IED या RDX क्या है ज्यादा खतरनाक, किसके विस्फोट से होता है ज्यादा नुकसान?

Photos

भारत

भारत

IED या RDX क्या है ज्यादा खतरनाक, किसके विस्फोट से होता है ज्यादा नुकसान?

सोमवार शाम दिल्ली में लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट से इलाके में दहशत फैल गई. रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसमें अमोनियम नाइट्रेट जैसे उच्च क्षमता वाले विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है. हालांकि पहले इसे आरडीएक्स बताया जा रहा था. लेकिन किया आप जातते है कि IED या RDX क्या है ज्यादा खतरनाक ज्यादा खतरनाक क्या है. 

सुमित तिवारी | Nov 11, 2025, 03:09 PM IST

1.दुनिया के सबसे खतरनाक विस्फोटक

दुनिया के सबसे खतरनाक विस्फोटक
1

RDX का पूरा नाम Research Department Explosive या Royal Demolition Explosive है. ये दुनिया के सबसे खतरनाक विस्फोटकों में से एक हैं. इसकी थोड़ी सी मात्रा खतरनाक विस्फोट पैदा करती है. 

2.RDX का इस्तेमाल 

RDX का इस्तेमाल 
2

RDX का इस्तेमाल सेना ही नहीं बल्कि आज कल तो आतंकवादी भी करने लगे है. आतंकवादी संगठन इसे IED बमों में भरकर तबाही मचाते हैं. अब सवाल ये उठता है कि ये आईईडी क्या है.

3.IED

IED
3

IED यानी Improvised Explosive Device, एक तरह का देसी बम होता है, जिसे आमतौर पर लोहे की पाइप, प्रेशर कुकर या किसी कंटेनर में बनाया जाता है. इसके अंदर विस्फोटक पदार्थ जैसे RDX, TNT या Ammonium Nitrate भरा जाता है. 
 

4.विस्फोटक क्षमता

विस्फोटक क्षमता
4

RDX इन सभी में सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि इसकी विस्फोटक क्षमता लगभग 1.5 गुना ज्यादा होती है. एक बार आरडीएक्स अगर सक्रिय हो गया तो इसे रोकना मुश्किल हो जाता है. 

5.एक किलोमीटर तक कंपन

एक किलोमीटर तक कंपन
5

यही वजह है कि अगर आरडीएक्स बेहद खतरनाक होता है और जब ये IED के साथ मिलता है तो फिर इसको विस्फोट को रोक पाना मुश्किल हो जाता है. एक RDX ब्लास्ट से निकलने वाली शॉकवेव आसपास की इमारतों की दीवारों को चकनाचूर कर सकती है, वाहनों को उलट सकती है और एक किलोमीटर तक कंपन फैला सकती है.

