दिल्ली में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का ऐलान, क्या आपकी कंपनी में भी लागू होगा आदेश? जानिए

3 . ट्रैफिक कम करने के लिए समय में बदलाव

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दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम ने अपने कार्यालयों के समय में बदलाव करने का निर्णय लिया है. इस कदम का मुख्य उद्देश्य पीक आवर्स के दौरान सड़कों पर ट्रैफिक के दबाव को कम करना और ईंधन की बर्बादी को रोकना है. इसके साथ ही, नागरिकों को ईंधन बचाने और जिम्मेदार उपभोग के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार जल्द ही एक विशेष अभियान भी शुरू करेगी.

