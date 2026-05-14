दिल्ली में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का ऐलान, क्या आपकी कंपनी में भी लागू होगा आदेश? जानिए

भारत
Gaurav Barar | May 14, 2026, 04:10 PM IST
1.पीएम मोदी की अपील का असर
दिल्ली सरकार ने गुरुवार (14 मई 2026) को ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव को कम करने के लिए कई बड़े उपायों की घोषणा की है. यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की जनता से की गई ईंधन संरक्षण और समझदारी से खर्च करने की अपील के समर्थन में लिया गया है.
2.वर्क फ्रॉम होम का ऐलान
सरकार द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारी सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करेंगे. इसके अलावा, ईंधन और यात्रा के खर्च को बचाने के उद्देश्य से यह अनिवार्य किया गया है कि 50% आधिकारिक बैठकें अब केवल ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएंगी.
3.ट्रैफिक कम करने के लिए समय में बदलाव
दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम ने अपने कार्यालयों के समय में बदलाव करने का निर्णय लिया है. इस कदम का मुख्य उद्देश्य पीक आवर्स के दौरान सड़कों पर ट्रैफिक के दबाव को कम करना और ईंधन की बर्बादी को रोकना है. इसके साथ ही, नागरिकों को ईंधन बचाने और जिम्मेदार उपभोग के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार जल्द ही एक विशेष अभियान भी शुरू करेगी.
4.आधिकारिक वाहनों के उपयोग पर अंकुश
सरकारी वाहनों के बेतहाशा उपयोग को रोकने के लिए भी कड़े फैसले लिए गए हैं. अधिकारियों को आवंटित मासिक पेट्रोल सीमा में 20% की कटौती की गई है. अब तक मिलने वाली 200 लीटर की मासिक सीमा को अब कम कर दिया गया है.
5.नई खरीद पर रोक, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा
दिल्ली सरकार ने अगले छह महीनों तक किसी भी नए वाहन की खरीद न करने का फैसला किया है. सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली सरकार मेट्रो डे मनाएगी. साथ ही, जनता से यह अपील की जाएगी कि वे सप्ताह में कम से कम एक दिन नो कार डे का पालन करें और अपनी निजी कारों का उपयोग न करें.
6.चलाई जाएंगी 58 विशेष बसें
सरकारी कर्मचारियों की सुविधा के लिए, 29 सरकारी कॉलोनियों से कार्यालयों तक आने-जाने के लिए 58 विशेष बसें चलाई जाएंगी, ताकि वे निजी वाहनों के बजाय बस सेवा का लाभ उठा सकें.
7.क्यों लिया गया यह फैसला?
इन उपायों की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील के बाद हुई है जिसमें उन्होंने नागरिकों से अनावश्यक ईंधन खपत कम करने का आग्रह किया था.
8.पीएम मोदी ने क्या कहा था?
प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा के लिए गैर-जरूरी खरीदारी टालने और टालने योग्य विदेश यात्राओं से बचने की भी सलाह दी थी. दिल्ली सरकार के ये कदम उसी राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का हिस्सा हैं.