दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा! अब बिना गारंटी मिलेगा इतने रुपये का लोन

भारत
Gaurav Barar | May 17, 2026, 05:02 PM IST
1.महिलाओं को दिल्ली सरकार का गिफ्ट
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार महिलाओं की अगुवाई वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को 10 करोड़ रुपये तक का बिना गारंटी वाला कर्ज उपलब्ध कराएगी. रविवार (17 मई 2026) को दी गई इस जानकारी ने दिल्ली की महिला उद्यमियों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए हैं.
2.महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि राजधानी की महिलाओं को केवल घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें उद्यमी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है.
3.दिल्ली सरकार खुद देगी गारंटी
उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य दिल्ली की हर महिला को आत्मनिर्भर बनाना है. जब एक महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है, तो वह पूरे परिवार और समाज की तरक्की का आधार बनती है." इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 10 करोड़ रुपये तक के इस भारी-भरकम लोन के लिए दिल्ली सरकार स्वयं गारंटी देगी.
4.पूंजी की कमी के कारण नहीं रुकेगा काम
सामान्यतः, बैंक बड़े कर्ज के लिए संपत्ति या किसी अन्य गारंटी की मांग करते हैं, जो छोटे समूहों या उभरते स्टार्टअप्स के लिए दे पाना मुश्किल होता है. सरकार के इस कदम से महिलाओं को पूंजी की कमी के कारण अपना काम रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
5.स्वदेशी उत्पादों को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का बाजार
मुख्यमंत्री ने केवल वित्तीय सहायता ही नहीं, बल्कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग के मोर्चे पर भी बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए स्वदेशी उत्पादों को बड़े ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए दिल्ली के नामचीन मॉल और बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में विशेष मंच और आउटलेट्स उपलब्ध कराए जाएंगे. इससे हस्तशिल्प और घरेलू स्तर पर तैयार किए गए उत्पादों को वह पहचान और कीमत मिल सकेगी, जिसके वे हकदार हैं.
6.वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को नई गति
रोहिणी में आयोजित दो दिवसीय 'मेगा स्वयं सहायता समूह मेला-2026' के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और एक जिला, एक उत्पाद जैसी अवधारणाओं को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. यह मेला इसी दिशा में एक सार्थक प्रयास है, जो महिलाओं द्वारा तैयार वस्तुओं को व्यापक बाजार से जोड़ता है.
7.प्रतिभा का प्रदर्शन
इस मेले में करीब 24 स्वयं सहायता समूहों ने भाग लिया. यहां प्रदर्शित की गई वस्तुओं में दिल्ली की संस्कृति और महिलाओं की मेहनत की झलक साफ दिखाई दी. मेले में मुख्य आकर्षण रहे- हाथ से तैयार की गई सजावटी वस्तुएं, स्वदेशी कपड़ों और क्रोशिया कार्य की बेहतरीन कारीगरी, शुद्ध और पारंपरिक तरीके से बनाई गई खाद्य सामग्री और मसाले.
8.महिला स्टार्टअप्स का हब बनेगा दिल्ली!
दिल्ली सरकार की यह पहल न केवल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी, बल्कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में भी नई जान फूंकेगी. 10 करोड़ रुपये तक के गारंटी-मुक्त लोन और शॉपिंग मॉल में विशेष स्थान मिलने से महिला उद्यमी अब बड़े स्तर पर अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकेंगी. यह कदम आने वाले समय में दिल्ली को महिला स्टार्टअप्स का हब बनाने में मील का पत्थर साबित होगा.