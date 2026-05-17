दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा! अब बिना गारंटी मिलेगा इतने रुपये का लोन

1 . महिलाओं को दिल्ली सरकार का गिफ्ट

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दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार महिलाओं की अगुवाई वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को 10 करोड़ रुपये तक का बिना गारंटी वाला कर्ज उपलब्ध कराएगी. रविवार (17 मई 2026) को दी गई इस जानकारी ने दिल्ली की महिला उद्यमियों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए हैं.